Jean Orizet, poète et cofondateur du Cherche Midi, est mort à 89 ans

Né le 5 mars 1937 à Saint-Henry, entre Marseille et L’Estaque, il laisse derrière lui une œuvre poétique et en prose traduite dans une vingtaine de langues. Son épouse Isabelle Orizet rappelle l’une de ses convictions : « Pourquoi écrire et lire de la poésie ? Pour vivre mieux et plus haut. »

Faire sortir la poésie de son cercle

À la fin des années 1960, Jean Orizet participe à la création de la revue Poésie 1, pensée pour toucher un public bien plus large que celui des revues poétiques traditionnelles. Vendue à très bas prix, elle contribue à installer son image de passeur, soucieux de rendre la poésie accessible sans la réduire à un exercice confidentiel.

Cette ambition se poursuit dans l’édition. En 1978, il fonde avec Philippe Héraclès les éditions du Cherche Midi. À l’origine, leur association réunit deux sensibilités assez différentes : le second porte notamment l’humour et l’irrévérence, tandis que Jean Orizet défend la poésie. La maison élargira progressivement son catalogue à la littérature française et étrangère, aux documents, témoignages, essais ou encore aux beaux livres.

Jean Orizet accompagne le développement du Cherche Midi pendant près de trois décennies, jusqu’à l’entrée de la maison dans le groupe Editis en 2005. Il y publie également ses propres textes et de nombreuses anthologies, dont Les Cent Plus Beaux Poèmes de la langue française.

Le voyage et « l’entretemps »

Son œuvre personnelle commence notamment avec Errance, paru en 1962. Poète voyageur, Jean Orizet fait du déplacement, de la mémoire et du temps quelques-uns de ses motifs essentiels. Il développe à partir des années 1970 la notion d’« entretemps », qu’il formalisera notamment dans Histoire de l’entretemps, publié à La Table Ronde en 1985.

Il publiera ensuite de nombreux recueils et récits, parmi lesquels Le Voyageur absent, La Peau du monde, La Cendre et l’étoile ou encore Le Regard et l’Énigme, qui rassemble en 2008 cinquante années de poésie.

Cette dimension voyageuse ne relevait pas seulement de ses livres : Jean Orizet a effectué de nombreuses missions à l’étranger pour les services culturels du ministère des Affaires étrangères et pour l’Alliance française.

Une figure des institutions poétiques

Son travail lui vaut notamment le prix Max-Jacob, le prix Guillaume-Apollinaire puis, en 1991, le Grand Prix de poésie de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre. La Société des gens de lettres lui décerne également son Grand Prix de poésie en 2009.

Élu à l’Académie Mallarmé en 1981, il en devient successivement secrétaire général puis président, avant d’en être président d’honneur. Il a également exercé des responsabilités au PEN Club français, qu’il préside dans les années 1990.

En 2025, à près de 88 ans, il publiait encore L’Étincelle du temps aux éditions Glyphe. À mi-chemin entre mémoires, journal intime et poème en prose, l’ouvrage revenait sur son parcours de lecteur, d’éditeur, de voyageur et de poète, ainsi que sur son amitié avec Claude Érignac.

Crédit photo : Jean Orizet en octobre 2009 (Alexis Hardouin-Finez, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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