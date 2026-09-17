Adèle Haenel : un replay censuré, Augustin Trapenard défend ses cartes blanches

Il n’a pas prononcé son nom. Il n’a pas davantage évoqué le replay disparu. Mais, une semaine exactement après la carte blanche d’Adèle Haenel, difficile de ne pas entendre l’écho de l’affaire.

Mercredi 16 septembre, au début de La Grande Librairie, Augustin Trapenard a pris quelques minutes pour revenir sur l’un des principes de l’émission qu’il anime depuis 2022 : « La parole de ces écrivains, c’est important de le rappeler, ce n’est pas la parole du politique ou de l’expert : c’est la parole de l’artiste », a-t-il expliqué, évoquant une voix qui peut « troubler » et tirer précisément sa force de cette singularité.

Une « carte blanche » qui vire à la grisaille

Le 9 septembre, Adèle Haenel était invitée pour présenter Viser juste, son premier livre, paru aux éditions de L’Arche. À la fin de l’émission, Augustin Trapenard lui avait confié sa traditionnelle séquence Droit dans les yeux, en la présentant comme une carte blanche personnelle et libre.

L’artiste avait d’abord consacré son texte à la difficulté de briser le silence autour des violences sexuelles. Dans les dernières minutes, elle avait ensuite fait le parallèle avec la situation à Gaza, affirmant que « l’État d’Israël commet un génocide en Palestine » et que « la France est complice », avant d’appeler à « sanctionner Israël » et à « libérer la Palestine ».

La séquence avait été diffusée intégralement en direct sur France 5. Mais quelques heures plus tard, l’ensemble du replay de l’émission avait disparu de France.tv. France Télévisions a alors récusé le terme de « censure » et affirmé avoir retiré l’émission « à titre conservatoire », après plusieurs saisines adressées à l’Arcom.

Adèle Haenel avait transmis à l’équipe un texte qui figurait sur le prompteur et qu’elle dit avoir répété deux fois sur le plateau. Mais elle a reconnu, auprès de Blast : « Je n’ai pas remis le texte tel que je l’ai prononcé, parce que j’avais la certitude que ce texte ne passerait pas. »

Dans la version préparée, Adèle Haenel devait conclure que « ce qui se passe en Palestine est un génocide » et appeler à ne pas laisser le silence se refermer sur la Palestine. En direct, elle a explicitement désigné l’État d’Israël, accusé la France de complicité et ajouté les appels à sanctionner Israël et à libérer la Palestine. La production savait donc que Gaza et le terme « génocide » seraient abordés. Elle ne connaissait pas, si l’on s’en tient aux éléments disponibles, l’intégralité de la formulation finalement prononcée.

Marika Bret, présidente du Printemps républicain et ancienne DRH de Charlie Hebdo, estime que « la production a été piégée » et parle d’une « prudence imposée par une fourberie » pour défendre la décision de France Télévisions.

La justification formulée par le service public contient néanmoins un paradoxe assez spectaculaire : le problème n’est pas, selon France Télévisions, qu’Adèle Haenel ait parlé librement, mais que cette parole libre ait été, précisément, une parole sans contradicteur. Depuis l’arrivée d’Augustin Trapenard à la tête de La Grande Librairie en septembre 2022, le principe consiste au contraire à confier la fin de l’émission à un auteur ou une autrice, seul face à la caméra, avec un texte écrit spécialement pour l’occasion.

Mais une carte blanche est-elle censée être contradictoire ?

Le présentateur l’a de nouveau rappelé le 16 septembre : « On peut ne pas être d’accord avec ce qui est dit, on peut contester, on peut interroger », mais les auteurs ont, selon lui, toujours pu s’y exprimer « en toute liberté, dans les limites de la loi ».

France Télévisions invoque l’article 35 de son cahier des charges pour justifier l’exigence de mise en perspective et de diversité des points de vue. Reste à savoir comment cette obligation doit s’appliquer à une séquence explicitement artistique et personnelle intégrée à une émission culturelle. C’est notamment ce que l’examen par l’Arcom devra éclairer.

Entre-temps, chacun avait choisi son idée de la « liberté d’expression ». Shannon Seban, secrétaire nationale des Républicains chargée de la lutte contre l’antisémitisme et le racisme, avait annoncé saisir l’Arcom, considérant qu’une accusation aussi grave aurait dû être accompagnée de contradiction et de rigueur. Le député européen et porte-parole du Rassemblement national Julien Odoul a fait de même. Le chroniqueur de CNews Éric Naulleau a de son côté qualifié la séquence de « prise d’otage d’une émission » financée par l’argent public.

À l’autre bout du spectre, Clémence Guetté avait dénoncé une séquence « censurée par France Télévision » et appelé à la rediffuser. Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a dénoncé le retrait du replay, quand la CGT de France Télévisions a, elle aussi, contesté la décision de la direction et réclamé la remise en ligne de l’émission. Le critique littéraire Johan Faerber a, lui, retourné l’argument du diffuseur : pourquoi, a-t-il demandé en substance, le pluralisme empêcherait-il précisément l’expression d’un point de vue différent partagé par une partie de la population ?

Dans son intervention du 16 septembre, Augustin Trapenard ne s’est pas engagé sur ce terrain juridique : « Depuis quatre ans, la parole des écrivains, nous faisons en sorte qu’elle ait lieu », a-t-il rappelé, avant de conclure par une formule : « Prendre la parole, c’est toujours prendre un risque. » Donner la parole aussi, visiblement.

Il ne désigne personne, ne critique pas publiquement son employeur et ne réclame pas le retour du replay. Mais la formule dit assez clairement ce que le dispositif suppose : si l’on offre réellement une carte blanche, il faut accepter que le texte qui arrive au bout ne soit pas nécessairement celui que l’on aurait choisi. Et Droit dans les yeux n’a pas disparu. À la fin de l’émission du 16 septembre, Catherine Meurisse s’est à son tour prêtée à l’exercice.

Reste que ce détour soigneusement dépourvu des mots « Adèle Haenel », « replay » et « France Télévisions » n’a pas convaincu tout le monde. Ce 17 septembre, Daniel Schneidermann y voit sur X un silence qui en dit long : il soupçonne un « texte négocié mot à mot avec la direction » et résume son interprétation d’une formule, « la censure génère la censure ».

Adèle Haenel n’est pas la première invitée de La Grande Librairie à utiliser cette tribune pour parler de Gaza. En juin 2025, Annie Ernaux avait elle aussi consacré son Droit dans les yeux à la situation dans l’enclave palestinienne et employé le terme de « génocide ». Selon Le Monde, l’Arcom n’avait alors fait l’objet d’aucune saisine concernant cette intervention et la séquence était restée accessible sur les réseaux sociaux de l’émission.

Mise à jour : Delphine Ernotte saisit le comité d’éthique

Un jour après la mise au point d’Augustin Trapenard, la présidente de France Télévisions est à son tour revenue sur l’affaire. Dans un entretien accordé au Monde ce 18 septembre, Delphine Ernotte maintient que le retrait du replay ne relevait pas, selon elle, d’une volonté de censurer Adèle Haenel.

Elle présente la dépublication comme une procédure utilisée lorsque des saisines ou une polémique conduisent le groupe à réexaminer la maîtrise de son antenne. La dirigeante assure : « Nous n’avons pas suffisamment expliqué pourquoi nous l’avions fait. »

Surtout, elle annonce avoir saisi le comité d’éthique de France Télévisions afin d’établir « une doctrine plus claire, opposable et explicable ». Les règles du groupe concernant la dépublication de contenus doivent désormais être rendues publiques dans les prochaines semaines. Delphine Ernotte n’annonce en revanche pas, dans cet entretien, le retour en ligne de l’émission du 9 septembre.

Photographie : Augustin Trapenard dans La Grande Librairie (capture d'écran France 5)

Par Hocine Bouhadjera

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