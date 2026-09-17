Lisons libres ! revient à Paris avec une centaine d’éditeurs indépendants

Ce jeune salon, qui aura lieu pour la deuxième fois, est porté par l’association de l’édition indépendante d’Île-de-France. Cette dernière, créée en 2023, compte une centaine de membres. Elle a vocation à fédérer les maisons d’édition indépendantes de la région, défendre leurs intérêts, les représenter dans leur diversité et œuvrer pour la liberté de publier. L’indépendance de ces maisons est gage de diversité.

La marraine de cette seconde édition du salon est Laurine Roux, lauréate du Prix des Libraires 2026 pour son roman Trois fois la colère, aux Éditions du Sonneur :

Un salon du livre réunissant des maisons d’édition indépendantes, c’est un peu comme un atoll, composé d’îlots, tels des mondes libres, à part, qui côte à côte, forment un tout – en cercle, qui plus est vertueux, osons le terme, à l’heure où la concentration des grands groupes menace la bibliodiversité. Il faut prendre soin des atolls, mis en péril par la submersion des eaux, comme il faut prendre soin des maisons indépendantes : elles sont le port d’attache de voix qui émergent, d’écritures qui s’inventent, exigeantes, originales. Le lieu de compagnonnages denses, sur le temps long, entre auteurices et éditeurices, loin de la course à la rentabilité et au buzz. C’est tout un écosystème de cabanes où l’on pense, imagine, joue. Retrouvons-nous le temps d’un week-end pour résister aux passions tristes et célébrer cette édition de Lisons Libres ! Alors hardi gaillardes et gaillards, encabanons-nous le temps d’un week-end pour résister aux passions tristes et célébrer cette édition de Lisons Libres !

Des éditeurices tel·les que Laurence Faron des éditions Talents hauts, Serge Ewenczyk des éditions Çà et là, et d’autres encore, participeront à cette deuxième édition.

Le salon se tiendra à l’espace des Blancs Manteaux, 48 rue Vieille-du-Temple, 75004 Paris, du 18 au 20 septembre 2026.

Crédits photo : Lisons libres !

Par Dépêche

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