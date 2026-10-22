Relay n'est pas une librairie” : Lagardère répond aux critiques sur le choix des livres

La décision avait été révélée le 18 octobre par Mediapart : au Relay du hall 1 de la gare de Lyon, à Paris, les salariés pouvaient jusqu'ici commander des ouvrages en dehors de la sélection nationale, notamment auprès des éditeurs et distributeurs. Cette autonomie leur permettait de proposer des livres absents du référencement central, parmi lesquels des essais féministes, anticapitalistes ou critiques de Vincent Bolloré.

Cette possibilité doit disparaître le 1er novembre, avec la suppression de leur accès à un outil de commande fourni par Tite Live. Dans les explications communiquées à ActuaLitté, Lagardère Travel Retail confirme cette évolution, mais conteste qu'elle traduise un désengagement du livre.

Ce qui lui est reproché n'est pourtant pas de renoncer à vendre des livres, mais de retirer aux salariés leur autonomie dans le choix des ouvrages, au risque de réduire la diversité de l'offre, notamment pour les petites maisons d'édition. Lagardère défend au contraire cette organisation : « La centralisation du référencement ne réduit donc pas le pluralisme : elle garantit au contraire l'application d'un cadre commun, traçable et applicable à tous. »

Un logiciel utilisé par moins de 20 magasins

Pour justifier cette décision, Lagardère revient sur l'origine de Tite Live : son utilisation correspondait, selon l'entreprise, à « un fonctionnement historique et dérogatoire, hérité de la période durant laquelle l'enseigne suisse de librairies Payot appartenait au groupe Lagardère ». Or Payot a quitté le groupe en 2014.

La direction apporte également un chiffre : moins de 20 magasins Relay disposaient encore de cet outil, sur plus de 300 points de vente proposant des livres. « Il leur permettait de commander directement certains ouvrages à la demande des clients. Ce besoin n'existe plus aujourd'hui. »

Tite Live reste pourtant un acteur de l'informatisation des librairies. L'entreprise développe notamment Medialog, un logiciel permettant de gérer les stocks, les ventes, les commandes et les réassorts. En avril 2025, elle s'est associée à Lundi Matin pour déployer près de 80 terminaux d'encaissement mobiles, connectés à Medialog, sur une trentaine de stands du Festival du livre de Paris, notamment ceux de Gallimard, Albin Michel et Actes Sud. Son utilisation se poursuit également dans les librairies indépendantes.

À LIRE - À la gare de Lyon, Relay va retirer aux libraires le choix de leurs livres

Pour l'entreprise, la suppression du logiciel relève d'une « harmonisation progressive des outils et des processus du réseau », engagée indépendamment de la situation particulière du magasin parisien.

3 % du chiffre d'affaires de Relay

Lagardère insiste sur le modèle économique de son enseigne : « Relay n'est pas une librairie, et encore moins indépendante, et n'a jamais revendiqué ce statut. » Le groupe décrit un réseau de magasins proposant plusieurs catégories de produits, adapté aux contraintes des lieux de transport, où la rotation des stocks et les surfaces disponibles déterminent en partie l'offre commerciale. Il précise ainsi que « le Livre représente en moyenne 3 % du chiffre d'affaires de l'enseigne Relay ».

Cette moyenne nationale ne renseigne cependant pas sur la situation particulière de la gare de Lyon : selon l'enquête de Mediapart, la seule activité littéraire de cette boutique aurait généré un million d'euros de chiffre d'affaires en 2025, malgré une réduction de 60 % de la surface consacrée à la presse et aux livres lors des travaux de 2024.

Une nouvelle réduction est annoncée : un cinquième de l'espace consacré aux livres doit être remplacé par des jouets Lego. Dans sa réponse, Lagardère ne détaille pas cet aménagement, mais rappelle que les assortiments évoluent selon « les flux voyageurs, les usages, les contraintes d'exploitation et les attentes observées dans chaque point de vente ». La direction assure néanmoins que « Cette évolution, prévue de longue date, ne signifie pas une disparition du Livre dans le magasin, ni un renoncement aux engagements de pluralité de l'enseigne. »

Des choix de livres au cœur de plusieurs polémiques

En juin dernier, ActuaLitté revenait sur l'annulation d'une commande d'environ 400 exemplaires de Bernard Arnault, son univers impitoyable, enquête d'Audrey Millet publiée aux éditions La Tribu. Arnaud Nourry, président des Nouveaux Éditeurs, dénonçait un boycott, tandis que Relay invoquait des considérations commerciales.

Quelques jours plus tard, une enquête de l'Observatoire des multinationales, menée dans 30 gares françaises, relevait une forte visibilité de plusieurs essais conservateurs ou d'extrême droite, notamment ceux publiés chez Fayard, maison du groupe Hachette.

Les journalistes avaient notamment comparé la mise en avant de Résister, de Salomé Saqué (Payot), avec celle de 2050, du cardinal Robert Sarah et Nicolas Diat (Fayard). Malgré des ventes environ dix fois inférieures pour le second, les deux titres bénéficiaient d'une exposition comparable dans les magasins observés. L'enquête signalait également la présence privilégiée de certains livres de Jordan Bardella, mais relevait aussi des contre-exemples, empêchant de conclure à un traitement systématiquement favorable à ces ouvrages.

Pour rappel, Hachette Livre, premier éditeur français, et Relay appartiennent tous deux au groupe Lagardère, lui-même détenu majoritairement par Louis Hachette Group, dont le groupe Bolloré est le principal actionnaire.

La sélection des livres reste une décision du siège

Sur le fonctionnement du réseau, Lagardère revendique une organisation entièrement centralisée. « Le référencement des livres est assuré par une direction dédiée et spécialisée », précise l'entreprise, qui affirme s'appuyer sur des critères commerciaux communs : diffusion nationale, disponibilité des ouvrages, délais logistiques, formats, niveaux de stock ou encore rotation attendue.

Le groupe rappelle également que les responsables de magasin sont ses salariés et qu'ils appliquent la politique commerciale définie par la marque. Cette centralisation est présentée comme une garantie d'égalité de traitement entre éditeurs. Lagardère renvoie à sa charte de pluralité et de non-discrimination, adoptée le 29 juillet dernier, qui encadre le référencement et les mises en avant dans les boutiques.

Pour les essais et documents tirés à au moins 10.000 exemplaires, celle-ci prévoit une commande initiale correspondant à 3 % du tirage national et une présence dans au moins 90 magasins. Les ouvrages aux tirages inférieurs peuvent également être référencés, après discussion avec leur éditeur, mais sans garantie de mise en place minimale.

« Une décision de référencement ou de non-référencement ne constitue pas un jugement sur la qualité, la légitimité ou l'intérêt éditorial d'un ouvrage », insiste Lagardère.

L'entreprise distingue également les classements de meilleures ventes des mises en avant commerciales. Les premiers reposeraient sur les ventes de son réseau et les données du panel GfK, tandis que les espaces promotionnels peuvent être réservés par les éditeurs selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Lagardère assure que ces règles sont identiques pour tous les éditeurs.

ActuaLitté avait toutefois relevé que cette charte demeurait inaccessible au public et que son application faisait l'objet de contrôles internes, sans vérification indépendante annoncée. Les critères fondés sur les tirages favorisent également les ouvrages disposant d'une diffusion nationale importante, sans garantir une présence minimale aux publications plus confidentielles.

La fin des commandes locales ajoute une autre interrogation : comment les salariés pourront-ils désormais compléter la sélection nationale, notamment avec les publications de petites maisons d'édition ? Jusqu'ici, le Relay de la gare de Lyon disposait précisément d'une marge d'autonomie permettant de proposer des livres absents du référencement central.

La SNCF n'imposerait pas de surface minimale pour les livres

Le débat dépasse d'ailleurs la seule organisation interne de Lagardère. En juillet, Alternatiba, SUD-Rail, le SNJ-CGT, Greenpeace, la Ligue des auteurs professionnels et plusieurs autres organisations avaient interpellé la SNCF pour réclamer une plus grande diversité de l'offre éditoriale et l'ouverture des gares à davantage de libraires et de commerçants indépendants.

La concentration de la vente de livres et de presse dans les gares constitue l'un des principaux motifs de cette mobilisation. En février 2026, on recensait 307 boutiques Relay réparties dans 271 gares françaises. Certaines boutiques Fnac implantées en gare sont elles-mêmes exploitées par Lagardère, malgré leur enseigne différente.

Les Relay installés dans les gares sont exploités par Lagardère & Connexions, société détenue à parts égales par Lagardère Travel Retail et SNCF Gares & Connexions. L'entreprise souligne qu'elle est « pleinement propriétaire de la marque Relay » et qu'elle décide de sa stratégie commerciale. Elle indique néanmoins partager régulièrement ses projets commerciaux et ses actions marketing avec la SNCF, notamment lors de réunions dédiées.

Selon Lagardère, la convention d'occupation ne fixe aucune proportion minimale de surface ni de chiffre d'affaires consacrée aux différentes catégories de produits. L'entreprise affirme également que le livre ne figure pas parmi les activités dont la présence permanente est imposée par le contrat.

À LIRE - La Furia chez Relay : Lagardère reconnait des “manquements”

La vente de livres figure néanmoins parmi les activités principales prévues dans les espaces commerciaux concernés, comme ActuaLitté l'avait rappelé en examinant le partenariat entre Lagardère et la SNCF. La place exacte qu'elle doit occuper dans les magasins reste donc distincte de son inscription parmi les activités autorisées.

Crédits photo : la gare de Lyon, à Paris, où le Relay du hall 1 doit perdre, à compter du 1er novembre 2026, son autonomie dans les commandes de livres (AHert, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com