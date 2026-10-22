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Relay n'est pas une librairie” : Lagardère répond aux critiques sur le choix des livres

À quelques jours de la suppression des commandes libres de livres au Relay de la gare de Lyon, prévue le 1er novembre 2026, Lagardère Travel Retail France défend sa décision. L'entreprise invoque une harmonisation de ses outils, précise que moins de 20 magasins utilisaient encore le logiciel concerné et assure que le livre conservera sa place dans l'enseigne. Plusieurs questions demeurent toutefois sur les conséquences de cette réorganisation, dans un contexte de controverses sur les choix éditoriaux du réseau.

Le 22/10/2026 à 18:11 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

22/10/2026 à 18:11

Hocine Bouhadjera

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ActuaLitté

La décision avait été révélée le 18 octobre par Mediapart : au Relay du hall 1 de la gare de Lyon, à Paris, les salariés pouvaient jusqu'ici commander des ouvrages en dehors de la sélection nationale, notamment auprès des éditeurs et distributeurs. Cette autonomie leur permettait de proposer des livres absents du référencement central, parmi lesquels des essais féministes, anticapitalistes ou critiques de Vincent Bolloré.

Cette possibilité doit disparaître le 1er novembre, avec la suppression de leur accès à un outil de commande fourni par Tite Live. Dans les explications communiquées à ActuaLitté, Lagardère Travel Retail confirme cette évolution, mais conteste qu'elle traduise un désengagement du livre.

Ce qui lui est reproché n'est pourtant pas de renoncer à vendre des livres, mais de retirer aux salariés leur autonomie dans le choix des ouvrages, au risque de réduire la diversité de l'offre, notamment pour les petites maisons d'édition. Lagardère défend au contraire cette organisation : « La centralisation du référencement ne réduit donc pas le pluralisme : elle garantit au contraire l'application d'un cadre commun, traçable et applicable à tous. »

Un logiciel utilisé par moins de 20 magasins

Pour justifier cette décision, Lagardère revient sur l'origine de Tite Live : son utilisation correspondait, selon l'entreprise, à « un fonctionnement historique et dérogatoire, hérité de la période durant laquelle l'enseigne suisse de librairies Payot appartenait au groupe Lagardère ». Or Payot a quitté le groupe en 2014.

La direction apporte également un chiffre : moins de 20 magasins Relay disposaient encore de cet outil, sur plus de 300 points de vente proposant des livres. « Il leur permettait de commander directement certains ouvrages à la demande des clients. Ce besoin n'existe plus aujourd'hui. »

Tite Live reste pourtant un acteur de l'informatisation des librairies. L'entreprise développe notamment Medialog, un logiciel permettant de gérer les stocks, les ventes, les commandes et les réassorts. En avril 2025, elle s'est associée à Lundi Matin pour déployer près de 80 terminaux d'encaissement mobiles, connectés à Medialog, sur une trentaine de stands du Festival du livre de Paris, notamment ceux de Gallimard, Albin Michel et Actes Sud. Son utilisation se poursuit également dans les librairies indépendantes. 

À LIRE - À la gare de Lyon, Relay va retirer aux libraires le choix de leurs livres

Pour l'entreprise, la suppression du logiciel relève d'une « harmonisation progressive des outils et des processus du réseau », engagée indépendamment de la situation particulière du magasin parisien.

3 % du chiffre d'affaires de Relay

Lagardère insiste sur le modèle économique de son enseigne : « Relay n'est pas une librairie, et encore moins indépendante, et n'a jamais revendiqué ce statut. » Le groupe décrit un réseau de magasins proposant plusieurs catégories de produits, adapté aux contraintes des lieux de transport, où la rotation des stocks et les surfaces disponibles déterminent en partie l'offre commerciale. Il précise ainsi que « le Livre représente en moyenne 3 % du chiffre d'affaires de l'enseigne Relay ».

Cette moyenne nationale ne renseigne cependant pas sur la situation particulière de la gare de Lyon : selon l'enquête de Mediapart, la seule activité littéraire de cette boutique aurait généré un million d'euros de chiffre d'affaires en 2025, malgré une réduction de 60 % de la surface consacrée à la presse et aux livres lors des travaux de 2024.

Une nouvelle réduction est annoncée : un cinquième de l'espace consacré aux livres doit être remplacé par des jouets Lego. Dans sa réponse, Lagardère ne détaille pas cet aménagement, mais rappelle que les assortiments évoluent selon « les flux voyageurs, les usages, les contraintes d'exploitation et les attentes observées dans chaque point de vente ». La direction assure néanmoins que « Cette évolution, prévue de longue date, ne signifie pas une disparition du Livre dans le magasin, ni un renoncement aux engagements de pluralité de l'enseigne. »

Des choix de livres au cœur de plusieurs polémiques

En juin dernier, ActuaLitté revenait sur l'annulation d'une commande d'environ 400 exemplaires de Bernard Arnault, son univers impitoyable, enquête d'Audrey Millet publiée aux éditions La Tribu. Arnaud Nourry, président des Nouveaux Éditeurs, dénonçait un boycott, tandis que Relay invoquait des considérations commerciales.

Quelques jours plus tard, une enquête de l'Observatoire des multinationales, menée dans 30 gares françaises, relevait une forte visibilité de plusieurs essais conservateurs ou d'extrême droite, notamment ceux publiés chez Fayard, maison du groupe Hachette.

Les journalistes avaient notamment comparé la mise en avant de Résister, de Salomé Saqué (Payot), avec celle de 2050, du cardinal Robert Sarah et Nicolas Diat (Fayard). Malgré des ventes environ dix fois inférieures pour le second, les deux titres bénéficiaient d'une exposition comparable dans les magasins observés. L'enquête signalait également la présence privilégiée de certains livres de Jordan Bardella, mais relevait aussi des contre-exemples, empêchant de conclure à un traitement systématiquement favorable à ces ouvrages.

Pour rappel, Hachette Livre, premier éditeur français, et Relay appartiennent tous deux au groupe Lagardère, lui-même détenu majoritairement par Louis Hachette Group, dont le groupe Bolloré est le principal actionnaire.

La sélection des livres reste une décision du siège

Sur le fonctionnement du réseau, Lagardère revendique une organisation entièrement centralisée. « Le référencement des livres est assuré par une direction dédiée et spécialisée », précise l'entreprise, qui affirme s'appuyer sur des critères commerciaux communs : diffusion nationale, disponibilité des ouvrages, délais logistiques, formats, niveaux de stock ou encore rotation attendue.

Le groupe rappelle également que les responsables de magasin sont ses salariés et qu'ils appliquent la politique commerciale définie par la marque. Cette centralisation est présentée comme une garantie d'égalité de traitement entre éditeurs. Lagardère renvoie à sa charte de pluralité et de non-discrimination, adoptée le 29 juillet dernier, qui encadre le référencement et les mises en avant dans les boutiques.

Pour les essais et documents tirés à au moins 10.000 exemplaires, celle-ci prévoit une commande initiale correspondant à 3 % du tirage national et une présence dans au moins 90 magasins. Les ouvrages aux tirages inférieurs peuvent également être référencés, après discussion avec leur éditeur, mais sans garantie de mise en place minimale.

« Une décision de référencement ou de non-référencement ne constitue pas un jugement sur la qualité, la légitimité ou l'intérêt éditorial d'un ouvrage », insiste Lagardère.

L'entreprise distingue également les classements de meilleures ventes des mises en avant commerciales. Les premiers reposeraient sur les ventes de son réseau et les données du panel GfK, tandis que les espaces promotionnels peuvent être réservés par les éditeurs selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Lagardère assure que ces règles sont identiques pour tous les éditeurs.

ActuaLitté avait toutefois relevé que cette charte demeurait inaccessible au public et que son application faisait l'objet de contrôles internes, sans vérification indépendante annoncée. Les critères fondés sur les tirages favorisent également les ouvrages disposant d'une diffusion nationale importante, sans garantir une présence minimale aux publications plus confidentielles.

La fin des commandes locales ajoute une autre interrogation : comment les salariés pourront-ils désormais compléter la sélection nationale, notamment avec les publications de petites maisons d'édition ? Jusqu'ici, le Relay de la gare de Lyon disposait précisément d'une marge d'autonomie permettant de proposer des livres absents du référencement central.

La SNCF n'imposerait pas de surface minimale pour les livres

Le débat dépasse d'ailleurs la seule organisation interne de Lagardère. En juillet, Alternatiba, SUD-Rail, le SNJ-CGT, Greenpeace, la Ligue des auteurs professionnels et plusieurs autres organisations avaient interpellé la SNCF pour réclamer une plus grande diversité de l'offre éditoriale et l'ouverture des gares à davantage de libraires et de commerçants indépendants.

La concentration de la vente de livres et de presse dans les gares constitue l'un des principaux motifs de cette mobilisation. En février 2026, on recensait 307 boutiques Relay réparties dans 271 gares françaises. Certaines boutiques Fnac implantées en gare sont elles-mêmes exploitées par Lagardère, malgré leur enseigne différente.

Les Relay installés dans les gares sont exploités par Lagardère & Connexions, société détenue à parts égales par Lagardère Travel Retail et SNCF Gares & Connexions. L'entreprise souligne qu'elle est « pleinement propriétaire de la marque Relay » et qu'elle décide de sa stratégie commerciale. Elle indique néanmoins partager régulièrement ses projets commerciaux et ses actions marketing avec la SNCF, notamment lors de réunions dédiées.

Selon Lagardère, la convention d'occupation ne fixe aucune proportion minimale de surface ni de chiffre d'affaires consacrée aux différentes catégories de produits. L'entreprise affirme également que le livre ne figure pas parmi les activités dont la présence permanente est imposée par le contrat.

À LIRE - La Furia chez Relay : Lagardère reconnait des “manquements

La vente de livres figure néanmoins parmi les activités principales prévues dans les espaces commerciaux concernés, comme ActuaLitté l'avait rappelé en examinant le partenariat entre Lagardère et la SNCF. La place exacte qu'elle doit occuper dans les magasins reste donc distincte de son inscription parmi les activités autorisées.

Crédits photo : la gare de Lyon, à Paris, où le Relay du hall 1 doit perdre, à compter du 1er novembre 2026, son autonomie dans les commandes de livres (AHert, CC BY-SA 4.0)

 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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22/10/2026, 13:05

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Helen Fielding crée un prix Bridget Jones pour auteurs de comédies encore inconnus

La créatrice de Bridget Jones veut découvrir de nouvelles plumes comiques dans le nord de l'Angleterre. Helen Fielding lance un prix littéraire doté de 2000 £, réservé aux écrivains qui n'ont encore publié aucun livre et ne disposent pas d'agent. Avec cette initiative, la romancière entend aussi offrir davantage de possibilités aux talents éloignés des circuits éditoriaux londoniens.

22/10/2026, 12:54

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Palestine : deux autrices retirent leur livre jeunesse de Random House

Prévu en septembre 2026 chez Random House Children's Books, un documentaire sur la Palestine ne paraîtra pas dans son catalogue. Alana Hadid et Jenan Matari ont repris leur manuscrit après plusieurs mois de désaccords sur le traitement des attaques du 7 octobre 2023. L'éditeur indépendant Interlink Books annonce désormais une publication pour 2027, sous un autre titre.

22/10/2026, 11:56

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Une nouvelle représentante de l'État pour le passe Culture

Le comité stratégique du passe Culture, opérateur de l'État chargé de la gestion du dispositif, accueille une nouvelle membre, au titre des représentants de l'État. Isabelle Chardonnier y remplace ainsi Naomi Pérès.

22/10/2026, 10:13

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SLAVA IV : quand les anciennes légendes slaves rencontrent la bande dessinée contemporaine

Avec SLAVA IV, quatrième tome et conclusion du premier cycle de la série, Lukasz W. poursuit son exploration personnelle du folklore slave. Entre dark fantasy, fantastique et mythologie, le récit de Mirko et Slava fait surgir dans un monde rural des créatures issues de traditions anciennes, sans les réduire à un simple bestiaire. Ce nouveau volume confronte ses personnages à une créature ancestrale qui se nourrit des âmes humaines, tout en questionnant la notion de destin et la place de chacun dans un ordre du monde qui le dépasse. Projet porté par Łukasz W.

22/10/2026, 06:30

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IA et Thélyson Orélien : après des semaines de démentis, tout bascule

Ce mercredi 21 octobre, les éditions québécoises du Boréal annoncent qu'elles ne réimprimeront plus C'était ça ou mourir et ne publieront aucun autre livre de Thélyson Orélien. Après un mois de controverses, une expertise des documents de travail du roman a révélé, selon la maison, des traces d'intelligence artificielle dans leurs métadonnées. 

21/10/2026, 18:33

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Conquista : un roman historique au cœur du XVIe siècle lance sa campagne Ulule

CONQUISTA est un roman historique d’aventure qui entraîne le lecteur au cœur du XVIe siècle, sur les traces de Francisco de Peralta, jeune hidalgo aragonais qui quitte l’Espagne en 1535 avec l’espoir de trouver dans le Nouveau Monde richesse, gloire et une vie à la hauteur de ses ambitions. De Séville à Panamá, de Lima au désert d’Atacama jusqu’à la fondation de Santiago du Chili, son voyage se transforme peu à peu en une quête profondément humaine. Nourri de faits, de lieux et de personnages historiques, CONQUISTA explore une époque où se mêlent aventure, violence, fraternité, ambition et foi. Projet porté par Franck Pertegas.

21/10/2026, 17:37

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Un million à rentabiliser ? Boualem Sansal publie déjà un nouveau roman chez Grasset

Chez Grasset, plus de 200 auteurs ont annoncé leur départ après l'éviction d'Olivier Nora, sur fond de tensions autour de Boualem Sansal. Lui revient déjà : un à-valoir d'un million d'euros, ça se rentabilise. Après La Légende, récit de sa détention aux ventes décevantes, place à La possibilité d'un miracle, attendu le 6 janvier prochain. Un roman commencé avant son arrestation, puis « retrouvé, réécrit, terminé, parachevé ». 

21/10/2026, 17:17

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Après 10 ans chez Grasset, Hélène Szuszkin rejoint JC Lattès

Après dix ans passés chez Grasset, Hélène Szuszkin rejoindra, à la fin du mois de novembre, le service de presse des éditions JC Lattès, dirigé par Charlotte Rousseau.

21/10/2026, 16:34

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“Sally Rooney est une écrivaine, pas une terroriste” : Annie Ernaux et 160 personnalités défient Londres

« Sally Rooney est une écrivaine, pas une terroriste. » Après une première lettre ouverte, près de 160 personnalités du monde littéraire, artistique et culturel prennent à leur tour la défense de la romancière irlandaise. Parmi les signataires figurent trois prix Nobel de littérature, Annie Ernaux, Anne Carson et J. M. Coetzee, mais aussi des figures du cinéma comme Tilda Swinton, mais aussi Daisy Edgar-Jones et Paul Mescal, Connell et Marianne dans l'adaptation de Normal People. 

21/10/2026, 16:33

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Mariah Carey échappe à une plainte à 20 millions $ pour ses Mémoires

La justice américaine a classé sans suite la plainte pour diffamation déposée par Morgan Carey contre sa sœur, Mariah Carey, après la publication de ses Mémoires, The Meaning of Mariah Carey, en 2020. Il lui reprochait de l'avoir décrit comme « un type qui vendait de la drogue, avait affaire à la justice et picolait beaucoup », un portrait qu'il jugeait mensonger et source d'angoisse pour lui.

21/10/2026, 15:26

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Conflit d’intérêts à la Cour suprême : quatre juges se retirent... face à leur éditeur

Quatre juges de la Cour suprême américaine se sont retirés d'un recours impliquant BMG, société contrôlée par Bertelsmann. Tous ont publié des livres chez Penguin Random House, propriété du même groupe allemand. Faute de quorum, la plus haute juridiction des États-Unis a confirmé une décision favorable à un compositeur, sans pouvoir examiner le fond du litige.

21/10/2026, 14:32

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Ferdinand Buisson : Les origines de la Société des Nations

« Le mouvement dans le sens où vont d'instinct les hommes depuis qu'il y a des hommes » : le plaidoyer de Ferdinand Buisson en faveur de la Société des Nations (1917) Le discours qu'a prononcé Emmanuel Macron à l'Assemblée générale des Nations unies, le 22 septembre 2026, invite à revenir aux origines de la Société des Nations, qui fut la première organisation internationale à poursuivre des objectifs identiques à ceux de l'ONU aujourd'hui, et à celui qui en fut l'un des inspirateurs, Ferdinand Buisson (1841-1932). Propos recueillis par Jean Emmanuel Miniac.

21/10/2026, 13:35

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Altered Blood : une quête d’identité dans un monde où la Terre n’existe plus

Altered Blood est une BD de science-fiction dystopique qui suit Kryo, une Altérée mi-humaine, mi-alienne, dans un monde où la Terre a disparu. Alors qu’elle choisit de protéger les siens, Kryo se lance dans une quête qui pourrait enfin révéler ses origines. Mais découvrir d’où elle vient pourrait bien bouleverser tout ce qu’elle croyait savoir sur elle-même… et sur le monde qui l’entoure. Projet porté par Romane, connue également sous le pseudonyme Holicdraw.

21/10/2026, 13:30

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Un roman d’amour entre une Ukrainienne et un soldat russe retiré après des menaces

Prévu le 1er novembre, le premier roman de Juna Liebrecht ne paraîtra finalement pas chez Molino Verlag. La maison allemande a renoncé à publier cette histoire située dans la ville ukrainienne de Kherson, sous occupation russe, après une vague de critiques et des messages menaçants. Le retrait a été demandé par l’autrice elle-même.

21/10/2026, 12:38

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Entrainement d'IA : plusieurs centaines d'auteurs portent plainte contre Meta

L'intelligence artificielle génère des vidéos, des images et des textes, mais aussi des procès. Le groupe Meta Platforms Inc., derrière le réseau social Facebook et les grands modèles de langage LLaMA, est ainsi visé par près de 300 auteurs, qui ont entamé des procédures individuelles contre la multinationale. Ils l'accusent d'avoir utilisé leurs ouvrages à des fins d'entrainement d'IA, sans leur autorisation.

21/10/2026, 11:29

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Heathen(s), un manga fantasy inspiré de la Grèce antique

Après une campagne financée avec succès en 2022 pour mon premier one-shot Pilgrim, je présente mon deuxième manga, Heathen(s), dont l'histoire se déroule dans le même univers avec les mêmes personnages… qui ont un peu grandi ! On suit le parcours de Xenos, un petit garçon très doué pour la magie, ce qui va le confronter à des choix qui pourraient tout faire basculer. Heathen(s) se situe dans un univers de fiction inspiré par la Grèce antique et sa sortie est prévue pour décembre 2026. Il s'agit du deuxième préquel de ma série Aerials, prévue pour 2027. Projet porté par Shindo.

21/10/2026, 10:43

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Alain Girardet nommé vice-président du CSPLA

Un arrêté cosigné par le ministre de la Justice et la ministre de la Culture fait d'Alain Girardet, conseiller honoraire à la Cour de cassation, le vice-président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA).

21/10/2026, 09:31

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Youssef Badr ciblé par Frontières : son éditrice appelle les libraires à la mobilisation

Après les menaces et les attaques visant Youssef Badr, magistrat à Bobigny et auteur, son éditrice appelle les libraires à se mobiliser. Manon Viard, directrice générale des éditions de l'Aube, dénonce la campagne menée contre l'auteur à la suite d'une publication du magazine d'extrême droite Frontières. Une affaire qui dépasse désormais la polémique médiatique : le parquet de Paris a ouvert une enquête pour cyberharcèlement et menaces.

20/10/2026, 18:18

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Une chanteuse peut-elle empêcher la diffusion d'une enquête qui la met en cause ?

Un livre d’enquête peut-il citer une personnalité publique sans son autorisation ? Au Mexique, Penguin Random House conteste des restrictions imposées à Todo a la luz, consacré à une affaire d’abus et d’exploitation. La chanteuse Gloria Trevi dénonce l’utilisation de son nom et de son image. L’Association internationale des éditeurs vient de soutenir le recours de la maison, tandis que la justice a provisoirement suspendu les sanctions.

20/10/2026, 17:08

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Anne-Laure Béatrix passe du Louvre au Clos Lucé

Après douze années passées au musée du Louvre, Anne-Laure Béatrix a été nommée directrice générale déléguée du château du Clos Lucé, à Amboise. Elle aura notamment pour mission de développer la programmation culturelle et les partenariats de ce lieu consacré à Léonard de Vinci.

20/10/2026, 16:44

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Le propriétaire d’Editis bientôt maître de la Fnac : Bruxelles donne son feu vert

Le propriétaire d’Editis bientôt aux commandes de la Fnac ? Ce mardi 20 octobre, la Commission européenne a autorisé l’offre publique d’achat de Daniel Křetínský sur Fnac Darty, dont il détient déjà 28,5 % du capital. Si l’opération aboutit, le milliardaire tchèque contrôlera à la fois l’un des principaux groupes d’édition français et l’un des premiers vendeurs de livres du pays. La clôture de l’OPA est attendue début novembre.

20/10/2026, 16:36

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Philippe Druillet × Enki Bilal : le catalogue de l’exposition Des Dieux et des Hommes en prévente

À l’occasion de sa prochaine exposition, « Philippe Druillet × Enki Bilal, Des Dieux et des Hommes », le Fonds Enki Bilal, avec les Éditions Barbier, lance aujourd’hui sur Ulule la prévente du catalogue qui accompagnera l'événement. Présentée au Fonds Enki Bilal à Paris du 3 décembre 2026 au 9 mai 2027, « Des Dieux et des Hommes » réunit deux figures majeures de la bande dessinée et propose un dialogue entre leurs œuvres, leurs procédés et leurs imaginaires. Projet porté par les Éditions Barbier.

20/10/2026, 16:10

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Originalité de l'oeuvre : vers une loi pour partager la charge de la preuve ?

Exclusif — Qu'est-ce que l'originalité ? Sous ses airs d'intitulé d'examen de philosophie, la question se pose aujourd'hui concrètement aux créateurs et créatrices lorsqu'ils tentent de faire sanctionner la production et la diffusion de contrefaçons. En effet, la charge de la preuve de l'originalité de l'œuvre leur revient intégralement, ce qui donne lieu à des procédures risquées, longues et souvent coûteuses. Une proposition de loi entend mieux partager cette charge probatoire et ainsi satisfaire une demande récurrente des organisations d'auteurs et de titulaires de droits.

20/10/2026, 12:30

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Makassar : Éditions Libre saisit la répression des fraudes pour récupérer ses livres

Exclusif - La bataille pour récupérer les stocks de livres laissés en suspens par la liquidation de Makassar prend un nouveau tournant. Éditions Libre, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi les services de la répression des fraudes pour dénoncer les pratiques de la Société Genilloise d’Entrepôt (SGE). En cause : des frais exigés pour restituer les ouvrages, mais aussi des conditions contractuelles que la maison d’édition conteste.

20/10/2026, 12:09

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Spécialisée dans les “livres souvenirs”, Dis-moi tout en liquidation judiciaire

Exclusif — La maison d'édition Dis-moi tout, fondée en 2022, proposait des « livres souvenirs » et autres journaux ou carnets à compléter, afin de faciliter le dialogue entre les générations. Le tribunal de commerce de Rouen a prononcé sa liquidation judiciaire le 13 octobre dernier.

20/10/2026, 11:15

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Continuer à faire vivre Lila : 377 lecteurs et lectrices déjà au rendez-vous pour un livre né du deuil

Après l'annonce de la maladie de ma fille Lila, moi, Stéphanie Lechat, j'ai choisi d’écrire pour raconter notre histoire et préserver sa mémoire. Mon livre Lila, mon amour – Le pouvoir des maux fait aujourd’hui l’objet d’une campagne de prévente sur Ulule. Lancée avec un objectif de 100 exemplaires, elle compte désormais 377 préventes à trois jours de sa clôture, le 5 octobre. Une aventure éditoriale née d’un drame intime et portée aujourd’hui par une véritable mobilisation collective. Projet porté par Stéphanie Lechat. 

20/10/2026, 09:40

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Kana et Le Lombard : trois nominations après le départ de Nicolas Ducos

Dargaud-Lombard réorganise les directions commerciale et marketing de ses deux maisons, Kana et Le Lombard. Sadia Mokrani prend la direction commerciale commune, tandis que Juliette Bartolo devient directrice marketing de Kana et Manuel Soufflard directeur marketing du Lombard. Ces nominations interviennent après le départ de Nicolas Ducos pour les éditions Vega, en septembre dernier.

19/10/2026, 18:33

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Philippe de Villiers prié de descendre du bus : son nouveau livre fait polémique

Les publicités pour Résurrection : Le Retour de la France éternelle (Fayard), dernier livre de Philippe de Villiers, provoquent la polémique. Après leur retrait des bus de Saint-Étienne, l'agglomération de La Rochelle a également demandé leur suppression, invoquant ses règles contre la promotion politique dans les transports publics. La régie Cityz Media conteste cette interprétation, tandis que l'ancien ministre dénonce une censure. 

19/10/2026, 17:57

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Une parenthèse chaleureuse en plein cœur de l'hiver

Tout le monde rêve, même si l’on ne s’en souvient pas. Pourtant, peu de personnes cherchent à comprendre la portée exacte de leurs rêves. Acacia Hawthorne, elle, a dû réfléchir à cette question très jeune puisque ses rêves sont prémonitoires et que cette faculté a modelé sa vie de façon très claire. Dès qu’elle a pu aider sa tante, elle a emménagé dans l’Entre-Monde, un monde au cœur de tous les mondes où règne le Temps et sa magie. Prête à prendre le relais, Acacia a commencé une petite vie tranquille entre plantes, thé et guidance d’âme égarée. Projet porté par Estelle Aster.

19/10/2026, 17:45

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Dans les prisons britanniques, Lee Child veut faire entrer 480 000 livres

Près de 500 000 livres doivent être distribués cet automne dans les prisons du Royaume-Uni. Portée par The Reading Agency et soutenue par Lee Child, le créateur de Jack Reacher, l'opération prévoit notamment un ouvrage dans chaque cellule. Onze titres courts, choisis avec des détenus et des personnels pénitentiaires, doivent aussi alimenter les bibliothèques et les activités de lecture.

19/10/2026, 16:37

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À la gare de Lyon, Relay va retirer aux libraires le choix de leurs livres

À partir du 1er novembre 2026, les libraires du Relay de la gare de Lyon, à Paris, perdront la possibilité de commander librement leurs ouvrages. Selon une enquête de Mediapart, Lagardère a décidé de supprimer leur accès à la plateforme de commandes, jusque-là utilisée pour compléter la sélection imposée par le siège. Un cinquième de l'espace consacré aux livres doit également être remplacé par des jouets Lego. Une réorganisation annoncée moins de trois mois après l'adoption d'une charte de pluralité éditoriale par l'enseigne.

19/10/2026, 16:32

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Divergente : Veronica Roth change le destin de Tris quinze ans après

Et si Tris n'avait jamais rejoint les Audacieux ? Quinze ans après la parution de Divergente, Veronica Roth reprend son histoire au moment où tout devait basculer. Dans La Sixième Faction, publié le 8 octobre chez Nathan, l'héroïne est entraînée sur une voie inattendue. Aux États-Unis, où le livre est sorti deux jours plus tôt, cette nouvelle version se hisse à la deuxième place du classement des meilleures ventes de fiction jeunesse de Publishers Weekly.

19/10/2026, 16:06

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“Si vous interdisez Sally Rooney, vous nous interdisez tous” : la riposte du monde du livre

Plus de 400 écrivains et professionnels du livre ont signé une lettre ouverte pour dénoncer l'arrêt de la distribution des romans de Sally Rooney au Royaume-Uni et demander au gouvernement de lever l'interdiction de l'organisation Palestine Action. Dans les librairies britanniques, les stocks s'épuisent, tandis que des enseignes irlandaises enregistrent une forte hausse des ventes. L'affaire a fait réagir jusqu'au gouvernement du pays d'origine de Sally Rooney.

19/10/2026, 15:13

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Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres” “Alexandre Dumas n’avait pas d’IA, mais il était aidé” : un nouveau prix littéraire voit le jour
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