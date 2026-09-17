Claire Chazal reçoit Olivier Rolin dans Au bonheur des livres

Public Sénat consacrera vendredi 18 septembre un numéro entier d’Au bonheur des livres à Olivier Rolin. Intitulée « Au bonheur d’Olivier Rolin », l’émission présentée par Claire Chazal sera diffusée à 23 h, avant d’être proposée en replay sur le site de la chaîne. Le communiqué présente cette rencontre comme un numéro exceptionnel, construit autour d’un seul écrivain. La chaîne confirme cette programmation sur son espace presse.

Publié le 20 août 2026 dans la collection Blanche de Gallimard, La guerre éternelle. Souvenirs de Troie occupe une position assez singulière dans cette rentrée littéraire. L’ouvrage figure dans la première sélection du prix Goncourt 2026, aux côtés de quinze autres titres, mais également parmi les essais retenus par le jury du prix Renaudot. Une double appartenance qui reflète la nature hybride d’un texte situé entre récit de voyage, méditation littéraire, mémoire personnelle et réflexion sur la guerre.

De Troie aux guerres contemporaines

Dans La guerre éternelle, Olivier Rolin retourne en Troade pour confronter le paysage d’aujourd’hui à la guerre racontée par Homère. À partir de L’Iliade, il suit la trace de Troie et des villes détruites, de Carthage à Dresde, Hiroshima, Marioupol ou Gaza. Le récit mêle lecture des Anciens, voyage, souvenirs personnels et mémoire des conflits traversés par l’écrivain au fil de ses reportages.

Plus qu’un commentaire d’Homère, le livre interroge la permanence de la violence guerrière et la manière dont la littérature conserve, transforme et transmet l’expérience des ruines. Troie devient la matrice d’une histoire humaine qui semble ne jamais finir.

Le point de départ est donc L’Iliade, mais Rolin ne cherche pas à reconstituer simplement la guerre de Troie. Son déplacement en Troade lui permet de faire dialoguer le texte homérique avec d’autres villes ravagées au fil des siècles. Gallimard évoque explicitement Carthage, Dresde, Hiroshima, Marioupol et Gaza : autant de destructions qui donnent au titre sa dimension contemporaine.

Cette traversée rejoint également une expérience plus personnelle. Écrivain voyageur et ancien reporter sur plusieurs terrains de conflit, Olivier Rolin fait surgir ses propres souvenirs au milieu des échos homériques.

C’est ce mouvement entre Antiquité et présent que Claire Chazal entend explorer avec son invité. Le numéro, annoncé sous le titre « Au bonheur d’Olivier Rolin », sera diffusé vendredi 18 septembre à 23 h sur Public Sénat, puis accessible en replay sur le site de la chaîne.

Par Dépêche

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