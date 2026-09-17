Claire Chazal reçoit Olivier Rolin dans Au bonheur des livres

Pour son nouveau numéro d’Au bonheur des livres, Claire Chazal délaisse exceptionnellement le traditionnel face-à-face entre plusieurs écrivains : Olivier Rolin sera son unique invité, vendredi 18 septembre à 23h sur Public Sénat. Au centre de l’entretien, La guerre éternelle, paru chez Gallimard, voyage de Troie jusqu’aux champs de bataille contemporains.
Le 17/09/2026 à 17:18 par Dépêche
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17/09/2026 à 17:18
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Public Sénat consacrera vendredi 18 septembre un numéro entier d’Au bonheur des livres à Olivier Rolin. Intitulée « Au bonheur d’Olivier Rolin », l’émission présentée par Claire Chazal sera diffusée à 23 h, avant d’être proposée en replay sur le site de la chaîne. Le communiqué présente cette rencontre comme un numéro exceptionnel, construit autour d’un seul écrivain. La chaîne confirme cette programmation sur son espace presse.
Publié le 20 août 2026 dans la collection Blanche de Gallimard, La guerre éternelle. Souvenirs de Troie occupe une position assez singulière dans cette rentrée littéraire. L’ouvrage figure dans la première sélection du prix Goncourt 2026, aux côtés de quinze autres titres, mais également parmi les essais retenus par le jury du prix Renaudot. Une double appartenance qui reflète la nature hybride d’un texte situé entre récit de voyage, méditation littéraire, mémoire personnelle et réflexion sur la guerre.
Dans La guerre éternelle, Olivier Rolin retourne en Troade pour confronter le paysage d’aujourd’hui à la guerre racontée par Homère. À partir de L’Iliade, il suit la trace de Troie et des villes détruites, de Carthage à Dresde, Hiroshima, Marioupol ou Gaza. Le récit mêle lecture des Anciens, voyage, souvenirs personnels et mémoire des conflits traversés par l’écrivain au fil de ses reportages.
Plus qu’un commentaire d’Homère, le livre interroge la permanence de la violence guerrière et la manière dont la littérature conserve, transforme et transmet l’expérience des ruines. Troie devient la matrice d’une histoire humaine qui semble ne jamais finir.
Le point de départ est donc L’Iliade, mais Rolin ne cherche pas à reconstituer simplement la guerre de Troie. Son déplacement en Troade lui permet de faire dialoguer le texte homérique avec d’autres villes ravagées au fil des siècles. Gallimard évoque explicitement Carthage, Dresde, Hiroshima, Marioupol et Gaza : autant de destructions qui donnent au titre sa dimension contemporaine.
Cette traversée rejoint également une expérience plus personnelle. Écrivain voyageur et ancien reporter sur plusieurs terrains de conflit, Olivier Rolin fait surgir ses propres souvenirs au milieu des échos homériques.
C’est ce mouvement entre Antiquité et présent que Claire Chazal entend explorer avec son invité. Le numéro, annoncé sous le titre « Au bonheur d’Olivier Rolin », sera diffusé vendredi 18 septembre à 23 h sur Public Sénat, puis accessible en replay sur le site de la chaîne.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 20/08/2026
224 pages
Editions Gallimard
20,00 €
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Près de trente ans après sa parution, Désolation de Stephen King repart vers l’écran. Searchlight Pictures développe une adaptation du roman, produite par Sam Raimi, tandis que Zach Lipovsky et Adam B. Stein, réalisateurs de Final Destination: Bloodlines, négocient leur participation. Le livre, déjà adapté pour ABC en 2006, conduira cette fois ses voyageurs égarés jusqu’au cinéma.
01/08/2026, 09:58
David Jenkins a confirmé que sa version de Booster Gold, développée pour DC Studios et HBO Max, n’aboutirait pas. L’adaptation du héros créé par Dan Jurgens demeure toutefois en chantier : selon TheWrap, une nouvelle équipe créative doit reprendre le projet. Sans interprète ni calendrier annoncé, le voyageur temporel reste bloqué dans l’antichambre de la production.
01/08/2026, 09:45
Historien de formation, journaliste et critique littéraire, Philippe-Jean Catinchi est mort le 10 juillet 2026, à l’âge de 68 ans. Collaborateur du Monde depuis 1994, il écrivait principalement pour Le Monde des livres, où il rendait compte de romans, d’essais historiques, de littérature étrangère, de bande dessinée et d’ouvrages pour la jeunesse.
30/07/2026, 17:51
Remis en circulation sur LinkedIn, un article de décembre 2024 présente l’accord entre Sony et Kadokawa comme une opération désormais « bouclée ». Sony a bien investi quelque 50 milliards de yens dans le géant japonais du livre, du manga et du light novel. Mais il ne l’a jamais racheté et n’en est même plus le premier actionnaire. Avec Aniplex, Crunchyroll et une participation minoritaire dans Bandai Namco, la multinationale tisse pourtant une toile impressionnante, de la page à l’écran. Reste à ne pas confondre proximité, influence et propriété.
30/07/2026, 15:51
Arrêté en 1994, le magazine culturel et sociétal Actuel doit reparaître le 29 octobre 2026 sous la direction du journaliste Vincent Bernière. La nouvelle publication prendra la forme d’un trimestriel de 180 pages, vendu 14,90 euros en kiosque et en librairie, sans édition numérique. Son premier numéro traitera des questions de genre, tandis qu’une campagne de financement participatif accompagnera son lancement.
30/07/2026, 13:40
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