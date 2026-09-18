Le tout premier Prix Renaudot reparaît 100 ans après sa publication

Il y a des textes qui reviennent en librairie parce qu’un anniversaire leur offre une seconde vie. Nicolo-Peccavi ou l’Affaire Dreyfus à Carpentras revient, lui, à l’occasion d’un double anniversaire : celui de sa publication, en 1926, et celui du Prix Renaudot, dont il fut le tout premier lauréat la même année.

Réédité le 24 septembre par L’éditeur à Part, dans la collection « Identités », le roman d’Armand Lunel sera accompagné d’une préface du directeur de Stock, Manuel Carcassonne, et d’un avant-propos consacré à cette nouvelle édition.

Une histoire d’identité

L’intrigue se déroule à Carpentras au moment de l’Affaire Dreyfus. Deux marchands de tissus s’y affrontent, tandis que l’un d’eux, Augustin Nicolo-Peccavi, antisémite notoire, découvre qu’il descend lui-même d’une famille juive convertie sous l’Ancien Régime.

Cette révélation bouleverse les certitudes du personnage et fait émerger la question centrale du roman : que fait-on d’une origine lorsque celle-ci vient contredire l’identité que l’on s’est construite ?

Pour raconter cette histoire, Lunel s’appuie notamment sur la mémoire des « Juifs du pape », ces communautés juives installées pendant plusieurs siècles dans le Comtat Venaissin. L’Affaire Dreyfus fournit ainsi le contexte historique d’une réflexion plus intime sur la filiation, la mémoire et les appartenances.

Un texte de 1926 dans le miroir de 2026

Né à Aix-en-Provence en 1892 dans une famille juive provençale, Armand Lunel fut également professeur de philosophie et proche du compositeur Darius Milhaud, pour lequel il écrivit plusieurs livrets. Son œuvre s’est régulièrement intéressée à l’histoire et à la culture juives du Midi.

La réédition de Nicolo-Peccavi permet donc de remettre en lumière un écrivain aujourd’hui largement méconnu, mais aussi un texte dont certaines interrogations peuvent encore trouver un écho contemporain. Sans transposer directement l’Affaire Dreyfus à notre époque, le roman questionne la manière dont se construisent les identités, dont se transmettent les histoires familiales et dont les préjugés peuvent entrer en contradiction avec les trajectoires individuelles.

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Et derrière le premier lauréat du Renaudot, c'est finalement un écrivain de la mémoire qui revient. Avec Nicolo-Peccavi, Lunel rappelait déjà que les identités ne se résument pas toujours à ce que l'on revendique : elles sont aussi faites d'histoires transmises, oubliées, parfois rejetées, qui peuvent un jour refaire surface.

Par Lina Tinel-Sebie

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