Le tout premier Prix Renaudot reparaît 100 ans après sa publication

Texte lauréat du tout premier Prix Renaudot en 1926, Nicolo-Peccavi ou l’Affaire Dreyfus à Carpentras d’Armand Lunel reparaîtra le 24 septembre prochain, à la demande de ses petits-enfants. Derrière le contexte de l’Affaire Dreyfus et l’histoire des Juifs du Comtat Venaissin, le roman met en scène un homme confronté à une origine qu’il ignorait. Un siècle après sa publication, cette réflexion sur l’identité, la mémoire et la transmission trouve un nouvel écho.
Le 18/09/2026 à 11:59 par Lina Tinel-Sebie
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18/09/2026 à 11:59
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Il y a des textes qui reviennent en librairie parce qu’un anniversaire leur offre une seconde vie. Nicolo-Peccavi ou l’Affaire Dreyfus à Carpentras revient, lui, à l’occasion d’un double anniversaire : celui de sa publication, en 1926, et celui du Prix Renaudot, dont il fut le tout premier lauréat la même année.
Réédité le 24 septembre par L’éditeur à Part, dans la collection « Identités », le roman d’Armand Lunel sera accompagné d’une préface du directeur de Stock, Manuel Carcassonne, et d’un avant-propos consacré à cette nouvelle édition.
L’intrigue se déroule à Carpentras au moment de l’Affaire Dreyfus. Deux marchands de tissus s’y affrontent, tandis que l’un d’eux, Augustin Nicolo-Peccavi, antisémite notoire, découvre qu’il descend lui-même d’une famille juive convertie sous l’Ancien Régime.
Cette révélation bouleverse les certitudes du personnage et fait émerger la question centrale du roman : que fait-on d’une origine lorsque celle-ci vient contredire l’identité que l’on s’est construite ?
Pour raconter cette histoire, Lunel s’appuie notamment sur la mémoire des « Juifs du pape », ces communautés juives installées pendant plusieurs siècles dans le Comtat Venaissin. L’Affaire Dreyfus fournit ainsi le contexte historique d’une réflexion plus intime sur la filiation, la mémoire et les appartenances.
Né à Aix-en-Provence en 1892 dans une famille juive provençale, Armand Lunel fut également professeur de philosophie et proche du compositeur Darius Milhaud, pour lequel il écrivit plusieurs livrets. Son œuvre s’est régulièrement intéressée à l’histoire et à la culture juives du Midi.
La réédition de Nicolo-Peccavi permet donc de remettre en lumière un écrivain aujourd’hui largement méconnu, mais aussi un texte dont certaines interrogations peuvent encore trouver un écho contemporain. Sans transposer directement l’Affaire Dreyfus à notre époque, le roman questionne la manière dont se construisent les identités, dont se transmettent les histoires familiales et dont les préjugés peuvent entrer en contradiction avec les trajectoires individuelles.
À LIRE - Après l'aventure Editis, le géant espagnol Planeta de retour dans l’édition française
Et derrière le premier lauréat du Renaudot, c'est finalement un écrivain de la mémoire qui revient. Avec Nicolo-Peccavi, Lunel rappelait déjà que les identités ne se résument pas toujours à ce que l'on revendique : elles sont aussi faites d'histoires transmises, oubliées, parfois rejetées, qui peuvent un jour refaire surface.
Par Lina Tinel-Sebie
Contact : avantparution@actualitte.com
Paru le 24/09/2026
300 pages
L'éditeur à part
22,00 €
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Un livre « Young Adult » est-il encore destiné aux adolescents quand l’administration définit le « jeune adulte » comme une personne de plus de 18 ans ? Dans le comté de Somerset, au Maryland, une nouvelle politique scolaire produit précisément ce télescopage. Adoptée le 18 août, aussitôt suspendue pour 60 jours par l’État, elle fait désormais l’objet d’un recours au nom du Freedom to Read Act et du Premier amendement.
12/09/2026, 13:00
À la mi-octobre, Loane Hardel, 24 ans en décembre, ouvrira Violet’s Bookshop rue Saint-Jean, à Saumur. Pensée comme une librairie-café spécialisée en romance, fantasy, manga et lectures en anglais, l’adresse veut surtout devenir un lieu où l’on reste, entre ateliers, rencontres et créations artisanales. Derrière cet univers soigneusement imaginé se joue aussi un véritable pari entrepreneurial, financé entre apport personnel, emprunts et campagne participative.
11/09/2026, 18:11
Le Rassemblement national s'investit dans une nouvelle entreprise de mystification : le député d'extrême droite Jean-Philippe Tanguy (Somme) a ainsi proposé de faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon. Mais les combats de la femme de lettres et figure féministe restent radicalement contraires aux idées portées par le parti d'extrême droite.
11/09/2026, 16:20
Après plus de trois décennies durant lesquelles Steidl a administré les droits mondiaux de Günter Grass, son œuvre littéraire et essayistique change de maison. S. Fischer en reprend l’exploitation internationale avec effet immédiat, aux termes d’un accord conclu avec la fondation Günter und Ute Grass. Un transfert majeur, annoncé quelques mois après une rupture que la fondation dit avoir motivée par des retards de paiement répétés.
11/09/2026, 13:13
Femmes de résonance : portraits de luthières est un projet photographique artistique et documentaire qui donne à voir 8 femmes et leur rapport singulier à la lutherie. Dans leur atelier, une envie : photographier les gestes, les lieux et les personnalités pour raconter un métier de précision, de patience et de transmission, où chaque instrument porte une part de l’histoire de celles qui le façonnent. La série rassemble 24 photographies organisées en 8 triptyques. Quatre triptyques seront présentés au Festival Photo de Vic-sur-Seille en octobre 2026. Un projet porté par Florence Sortelle.
11/09/2026, 11:48
Dix ans, selon le directeur du Fondo de Cultura Económica, que les bibliothèques publiques mexicaines n’avaient plus acheté de livres. Le gouvernement engage 50 millions de pesos de son budget 2026 pour renouveler leurs fonds, en privilégiant les éditeurs indépendants, petits et moyens. En parallèle, une TVA à taux zéro pour certaines librairies arrive devant le Congrès.
11/09/2026, 11:24
Le groupe Margot, qui réunit Les Arènes, L’Iconoclaste et Collection Proche, recompose son capital. Sa holding familiale BSA a racheté les 49 % détenus par Editis depuis 2020, avant de céder 37 % à Madrigall. Une opération destinée à préparer la transmission aux filles de Laurent Beccaria et Sophie de Sivry, qui entraînera aussi, en 2028, le passage de la distribution d’Interforum à Sodis.
11/09/2026, 10:38
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