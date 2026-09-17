Chargé d'éliminer des livres catholiques en 1536, il en abrita un chez lui

Chargé d’organiser la dissolution des monastères dans le sud de l’Angleterre, Sir John Gage avait pourtant conservé un manuscrit catholique devenu fort encombrant sous Henri VIII. Six pages séparées du volume depuis des siècles viennent d’être rattachées à cet exemplaire, aujourd’hui conservé à Yale. Une enquête de codicologie qui réunit, à distance, les morceaux d’un même livre — et éclaire les fidélités pour le moins contrariées d’un serviteur de la Couronne, selon l’enquête publiée par l’Université de Cambridge le 17 septembre 2026.

Les archives ont parfois le sens du contretemps. En 1929, la famille Gage dépose 46 boîtes de documents auprès de la Sussex Archaeological Society. Dans l’une d’elles se trouvent six pages de parchemin, absentes de l’inventaire du carton. Près d’un siècle plus tard, Katie Walter, de l’Université du Sussex, et James Wade, de Girton College à Cambridge, établissent qu’elles appartiennent à un manuscrit médiéval conservé à quelque 5600 kilomètres de là, à la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de Yale. Leurs travaux paraissent ce 17 septembre dans Notes and Queries.

Le volume est une copie du Mirror of the Blessed Life of Jesus Christ de Nicholas Love, traduction et adaptation en moyen anglais d’un texte latin consacré à la vie du Christ. Achevé vers 1409, l’ouvrage connut une diffusion considérable : selon James Wade, 65 copies subsistent aujourd’hui. William Caxton en donna encore une édition imprimée en 1486. Rien, jusque-là, qui justifie de convoquer Henri VIII.

Six pages et un trou dans le livre

Le fragment de Brighton n’était pas tout à fait inconnu. Dès 1978, des chercheurs l’avaient identifié comme provenant d’une copie du texte de Nicholas Love. Mais les descriptions successives et les incertitudes sur sa localisation empêchaient d’en déterminer le manuscrit d’origine. À The Keep, où les archives Gage sont installées depuis 2013, les feuillets demeuraient en quelque sorte visibles sans avoir retrouvé leur place.

Walter et Wade ont finalement suivi une piste très matérielle : texte conservé, organisation des cahiers, caractéristiques physiques et écriture du copiste. La numérisation du Takamiya MS 20 de Yale a livré le raccord. Une lacune correspond exactement au passage contenu dans les pages anglaises, juste avant une section consacrée à l’importance de la confession orale auprès d’un prêtre, comme le détaillent Katie Walter et James Wade dans leur étude.

Et voilà précisément où le livre change de couleur. Au début du XVe siècle, le travail de Nicholas Love constituait une réponse orthodoxe aux écrits religieux vernaculaires associés aux Lollards. Un siècle plus tard, certains de ses développements deviennent autrement sensibles dans l’Angleterre de la Réforme : présence réelle du Christ dans l’Eucharistie, confession auprès d’un prêtre, défense des sacrements. Le texte, naguère parfaitement fréquentable, avait changé d’époque sans changer une ligne, souligne l’Université de Cambridge.

Sur la dernière page du manuscrit conservé à Yale apparaît alors un nom : John Gage.

Servir le roi, conserver le livre

Né en 1479, Gage fait carrière à la cour d’Henri VIII. Lorsque débute la dissolution des monastères, en 1536, cet administrateur expérimenté reçoit pour mission d’en organiser l’application dans le Surrey, le Kent et le Sussex : recenser les possessions des maisons religieuses et déterminer le sort des biens récupérés par la Couronne. Il bénéficie lui-même, légalement, de cette redistribution. Seulement voilà : Gage reste catholique.

De quoi rendre l’histoire irrésistible — à condition de ne pas lui faire dire davantage qu’elle ne sait. Deux femmes religieuses figurent parmi les propriétaires possibles antérieurs du manuscrit. Katie Walter estime donc plausible qu’il ait séjourné dans une maison monastique. James Wade envisage que Gage l’ait récupéré lui-même dans une bibliothèque, ou qu’un tiers l’ait soustrait avant de le lui transmettre. Aucun de ces scénarios n’est démontré.

Une chose, en revanche, est établie : l’exemplaire reste dans la famille Gage jusqu’au XXe siècle. Les six pages s’en détachent avant une nouvelle reliure réalisée au XIXe. Le fragment suit ensuite les archives familiales, transférées à l’East Sussex Record Office en 1982, puis à The Keep en 2013. Le reste du volume emprunte une route autrement voyageuse : vendu chez Christie’s en 1976, il est acquis par le médiéviste et collectionneur japonais Toshiyuki Takamiya, avant d’entrer en 2017 dans les collections de la Beinecke Library de Yale.

Le livre s’était donc séparé en deux histoires. La numérisation les a recousues. Pour James Wade, le cas Gage invite à regarder « l’intégrité qui peut se cacher derrière la dissimulation » : un homme capable de servir efficacement la politique royale tout en préservant un texte devenu risqué au gré des bouleversements religieux. Katie Walter rappelle de son côté que la Réforme ne fut pas seulement une histoire de destructions et de livres brûlés : certains textes furent aussi recueillis, conservés et transmis, selon les propos rapportés par l’Université de Cambridge.

Les six pages ne rejoindront pas physiquement le Takamiya MS 20. Elles restent à Brighton. Après plusieurs siècles de séparation, elles ont simplement retrouvé leur livre — sur écran.

Illustration : portrait de John Gage, anonyme - XVIIe siècle

Par Clément Solym

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