Un statut juridique pour les amis : la proposition de loi de Clémence Guetté

Le livre annonçait déjà la suite. Publié le 27 août dernier, Pour une politique de l’amitié consacre toute sa dernière partie aux « droits nouveaux pour les ami.es » et contient même un chapitre sobrement intitulé « Une proposition de loi pour l’amitié ».

Le 15 septembre, soit moins de trois semaines après sa sortie en librairie, l’essai est passé des rayonnages au Palais-Bourbon. Clémence Guetté, députée La France insoumise du Val-de-Marne et vice-présidente de l’Assemblée nationale, a déposé une proposition de loi « visant à accorder des droits nouveaux fondés sur l’amitié et les liens affectifs et d’entraide ».

Le principe défendu dans le livre comme dans le texte parlementaire est simple : une partie importante de l’entraide, du soin et de la solidarité quotidienne s’exerce en dehors du couple et de la famille, alors que le droit continue largement d’organiser les protections autour de ces derniers.

Dans son ouvrage, l’autrice défend notamment les « familles choisies », les formes d’habitat entre amis ou encore la possibilité d’accompagner juridiquement une personne avec laquelle aucun lien familial ou amoureux n’existe. Elle présente également l’amitié comme un espace d’émancipation et, dans son argumentation politique, comme un moyen de renforcer les solidarités collectives.

La proposition de loi déposée en septembre, cette fois, est organisée autour de trois axes : donner une valeur juridique au baptême civil, créer un nouveau contrat entre deux personnes liées affectivement et étendre certains droits sociaux aux liens amicaux.

Un baptême civil qui aurait enfin des effets juridiques

Le baptême civil, également appelé parrainage républicain, est aujourd’hui pratiqué par certaines communes, mais reste essentiellement symbolique et ne produit pas, en lui-même, d’effets juridiques.

Clémence Guetté propose d’en faire un véritable acte inscrit dans le Code civil. Les parents pourraient désigner jusqu’à deux parrains ou marraines civils, avec mention du parrainage en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Surtout, ces derniers pourraient intégrer le conseil de famille, sauf décision contraire du juge, et demander à devenir tuteur ou tutrice, leur candidature étant alors examinée en priorité.

En 2015, une proposition portée au Sénat par Yves Daudigny avait déjà cherché à encadrer le parrainage républicain, mais le texte finalement adopté par la Haute Assemblée lui avait conservé une portée essentiellement symbolique. En 2021, le député Hubert Wulfranc et plusieurs élus du groupe GDR avaient à leur tour proposé de renforcer son inscription dans l’état civil et le rôle des parrains et marraines.

Un « partenariat social » entre deux amis

Le cœur du dispositif se trouve à l’article 6 : la création d’un « partenariat social ». Il s’agirait d’un contrat conclu entre deux personnes majeures souhaitant reconnaître juridiquement les liens d’affection, de secours et d’assistance qui les unissent.

Contrairement au Pacs, ce partenariat ne serait pas réservé à une relation de couple et n’imposerait pas de vie commune. Il pourrait même être conclu lorsqu’une des deux personnes est déjà mariée ou pacsée.

Les deux partenaires s’engageraient à une aide matérielle et à une assistance réciproques. Le contrat pourrait être rompu d’un commun accord ou unilatéralement, à la manière de certains autres engagements civils.

La mesure la plus significative concerne probablement la succession. Chacun des deux partenaires devrait établir un testament en faveur de l’autre. Le texte prévoit ensuite que les transmissions entre eux bénéficient du barème fiscal applicable aux successions en ligne directe.

Dans le régime actuel, un ami sans lien de parenté peut déjà recevoir un legs par testament, dans les limites imposées notamment par la réserve héréditaire, mais les transmissions entre personnes non parentes sont en principe taxées à 60 %, après un faible abattement. Avec la proposition de Clémence Guetté, les partenaires sociaux bénéficieraient d’un abattement de 100.000 € puis du barème progressif appliqué aux successions en ligne directe.

Congé de deuil, enfant malade, naissance...

La troisième partie de la proposition cherche à adapter le droit du travail à ces liens nouvellement reconnus. Le dispositif prévoit notamment d'étendre certains congés au partenaire social, au parrain ou à la marraine civile et, selon les cas, au filleul. Il concerne le congé de deuil et le congé de proche aidant, mais aussi l’accompagnement autour de la naissance d’un enfant.

Pour les personnes élevant seules leurs enfants, le nombre de jours de congé pour enfant malade serait par ailleurs doublé, passant de 3 à 6 jours par an, et de 5 à 10 jours lorsque l’enfant a moins d’un an ou lorsque le salarié a au moins trois enfants de moins de 16 ans. Ces journées pourraient être transférées à une personne liée au parent par un partenariat social ou au parrain ou à la marraine civile de l’enfant.

Dernier terrain : le logement social. La proposition entend faire apparaître explicitement dans le Code de la construction la possibilité de différentes formes d’habitat, dont la colocation.

Une nuance s’impose néanmoins : tous les droits évoqués ne sont pas entièrement absents du droit actuel. Le congé de proche aidant peut déjà bénéficier, sous certaines conditions, à une personne aidant quelqu’un avec lequel elle entretient des « liens étroits et stables », même en l’absence de parenté. Le texte cherche notamment à donner une reconnaissance explicite et commune à ces relations à travers les nouveaux statuts qu’il crée.

Une nouvelle collection pour intervenir dans le débat public

Pour une politique de l’amitié est paru dans Charges, une collection apparue chez La Découverte à la rentrée 2026.

Le catalogue en dessine déjà assez clairement le terrain : des essais courts, directement branchés sur les débats contemporains. Le journaliste Sylvain Bourmeau l’a inaugurée le 20 août avec Ils ne sont pas d’extrême droite, ils font l’extrême droite. Une semaine plus tard paraissait le livre de Clémence Guetté, puis, début septembre, C’est la loose finale, de la journaliste et militante Arya Meroni. Elles ne mouraient pas toutes, de Barbara Métais-Chastanier, doit compléter cette première série en octobre.

Avec son petit format, Pour une politique de l’amitié relève ainsi d’une forme éditoriale ancienne mais régulièrement renouvelée : l’essai d’intervention, conçu pour faire circuler rapidement une idée entre le livre et le débat public. Dans ce cas précis, la circulation est allée jusqu’à l’écriture législative.

Une proposition de loi pleine de livres

L’histoire ne s’arrête d’ailleurs pas au seul ouvrage de Clémence Guetté. L’exposé des motifs de sa proposition de loi ressemble par endroits à une petite bibliothèque de l’amitié. Le texte s’ouvre sur Virginia Woolf et convoque ensuite Rousseau et Saint-Just. Il mentionne Les Inséparables de Simone de Beauvoir, mais aussi L’Amie prodigieuse d’Elena Ferrante et les romans de Sally Rooney pour montrer la place prise par l’amitié dans les représentations contemporaines.

Plus directement encore, plusieurs essais récents alimentent l’argumentaire. La proposition cite Nos puissantes amitiés. Des liens politiques, des lieux de résistance, publié par la journaliste Alice Raybaud chez La Découverte en 2024. Son enquête observait notamment des personnes qui choisissent d’habiter, de militer, d’élever des enfants ou de vieillir avec leurs amis.

Sont également convoqués Elles vécurent heureuses. L’amitié entre femmes comme idéal de vie de Johanna Cincinatis, publié chez Stock, et Un désir démesuré d’amitié d’Hélène Giannecchini, paru au Seuil, tous deux en 2024.

Geoffroy de Lagasnerie avait déjà politisé l’amitié

Parmi les précédents les plus directs figure aussi Geoffroy de Lagasnerie. Dans 3. Une aspiration au dehors, publié chez Flammarion en 2023 puis repris en poche en 2025, le philosophe partait de son amitié avec les auteurs Didier Eribon et Édouard Louis, pour réfléchir à l’amitié comme véritable mode de vie.

Son propos était particulièrement critique à l’égard de ce qu’il appelle le « familialisme » : plutôt que de considérer le couple et la famille comme le centre naturel de l’existence adulte, il invitait à imaginer des vies organisées autour de liens choisis.

Le rapprochement avec le travail de Clémence Guetté n’est pas seulement intellectuel : le 15 janvier 2026, Geoffroy de Lagasnerie participait à l’Assemblée nationale à un colloque sur la « politique de l’amitié » organisé par la députée.

À cette occasion, il défendait toutefois une perspective plus radicale que celle finalement retenue dans la proposition de loi : plutôt que de simplement transférer aux amis certains droits conçus pour la famille, il appelait à repenser plus largement le droit à partir du caractère choisi, évolutif et révocable des relations amicales.

La proposition de Clémence Guetté reprend enfin une initiative parlementaire antérieure. En juin 2022, Jean-Luc Mélenchon et plusieurs députés de La France insoumise avaient déposé un texte visant à créer une « adoption sociale ouvrant un partenariat social ».

Le principe était déjà celui d’un contrat entre deux personnes souhaitant consacrer légalement un lien d’affection et d’entraide, avec notamment des conséquences successorales. L’exposé des motifs de la nouvelle proposition indique explicitement que ce dispositif est repris dans son deuxième titre.

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La proposition de loi a été renvoyée à la commission des lois de l’Assemblée nationale, où elle devra d’abord être examinée et pourra être amendée. Aucune date n’est encore fixée.

Crédit photo : Clémence Guetté, lors de la présentation de la nouvelle édition de L’Avenir en commun, le 28 janvier 2025 (Claire Jacquin, CC BY 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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