L’amour est belle : Quand l’esclavage détruit tout

À Kayang, la vie est rythmée par les tambours, les danses et les naissances célébrées par Inola. Mais l’arrivée d’hommes armés détruit cet équilibre et entraîne les habitants vers l’esclavage. Déportés dans les plantations de canne à sucre des Caraïbes, les survivants découvrent la violence et la déshumanisation du système colonial.

Une révolte au cœur du récit

Confrontée au sort réservé aux nouveau-nés promis à la servitude, Inola accomplit un geste radical pour tenter de les soustraire à cet enfer. À la fois accoucheuse et destructrice, elle incarne une révolte ultime où la dignité se joue face à l’impensable.

Le roman entend ainsi renouveler les récits consacrés à l’esclavage en mettant l’accent sur la joie de vivre et la puissance de ses personnages. Le corps, le désir et la sexualité y sont également envisagés comme des formes de liberté, dans une langue sensorielle et syncopée nourrie à la fois du chant des anciens, du blues, du jazz et du gospel.

Les éditions Elyzad nous proposent un extrait en avant-première, à paraître le 02 octobre :

Carl Pierrecq est né en Haïti en 1994 et vit aujourd’hui à Paris. Journaliste et critique culturel, collaborant à plusieurs revues et journaux haïtiens, il est l’auteur de poèmes, de pièces de théâtre et d’un essai Frankétienne, l’infréquentable (Recto Verso, Montréal, 2025). Il a également publié Un roman chinois (JD Éditions, Côte d’Ivoire, 2026). L’amour est belle est son deuxième roman. Son écriture est traversée par les thèmes : la mort, le corps, le temps, l’enfance et la mémoire.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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