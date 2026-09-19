Dominique Rocheteau, "l'Ange Vert" raconte ses années foot dans Soif d’idéal

Le récit commence bien avant les grandes rencontres. À 14 ans, Rocheteau participe au concours du plus jeune footballeur, encouragé par son entraîneur de l’US Étaules. Puis vient l’internat à Royan, l’éloignement de sa famille et une adolescence largement structurée par le football. À 16 ans, il quitte sa Charente-Maritime pour rejoindre Saint-Étienne et tenter l’aventure professionnelle.

Des Verts de Saint-Étienne à l’équipe de France

Rocheteau raconte notamment ses premiers matchs avec les professionnels, sous la direction de Robert Herbin, puis les années qui ont forgé sa réputation à Saint-Étienne. Le livre revient sur les grandes épopées européennes, dont les affrontements contre le Dynamo Kiev en 1976, mais aussi sur les grandes heures de l’équipe de France, avec notamment le souvenir du match contre l’Allemagne lors de la Coupe du monde 1982.

Mais Soif d’idéal ne se limite pas aux matchs. L’ancien joueur évoque également les relations avec ses entraîneurs, ses coéquipiers, sa famille et les supporters, ainsi que la difficulté d’apprivoiser une notoriété arrivée très jeune. Après l’épopée de Kiev, il raconte ainsi comment le football a changé de dimension dans sa vie et comment il a dû apprendre à se raconter face aux médias.

Le livre prolonge le lien entre Rocheteau et ses lecteurs né avec Foot sentimental, paru en 2023. La tournée de dédicaces qui a suivi a notamment donné lieu à de nombreuses rencontres avec les supporters et à des récits de souvenirs partagés autour des grandes années du football.

Les éditions Le Cherche Midi nous en proposent un extrait en avant première, à paraître le 08 octobre :

Dominique Rocheteau est un joueur emblématique des Verts de Saint-Étienne, attaquant du Paris Saint-Germain (100 buts), de Toulouse et de l’équipe de France. Il dirige actuellement les stages « Foot pour tous » pour les jeunes, tous les étés, à Royan.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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