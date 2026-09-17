Prix des Écrivains de marine : 12 ouvrages en course pour 10 000 €

Les jurés du prix littéraire des Écrivains de marine se sont réunis le 16 septembre 2026 pour délibérer sur la première liste d’ouvrages de la rentrée littéraire. 12 titres ont été sélectionnés :

Jean-Noel Orengo, La rédemption (Grasset)

Thélyson Orélien, C'était ça ou mourir (Grasset)

Nicolas Deleau, Odyssée funambule (Actes Sud)

Šeila Pohara, Les serments trahis (Gallimard)

Maylis Besserie, Les filles du 9 juin (Grasset)

Olivier Rolin, La guerre éternelle (Gallimard)

Romain Slocombe, Un été de trahison (Seuil)

Astrid Roucher, La plume et le prince (Albin Michel)

Christophe Ono-dit-Biot, L'odyssée de l'odyssée (Grasset)

Thierry Clermont, Ponant express (Stock)

Bertrand Guillonneau, Le marin renversé (L’Arpenteur/Gallimard)

Lilia Hassaine, Je (Gallimard)

Le 14 octobre, cette liste sera ramenée à huit titres.

Le prix est doté de 10.000 €, grâce au mécénat de la maison Sisley.

L'association des Écrivains de Marine a été fondée en 2003 par Jean-François Deniau. Elle rassemble une vingtaine d'écrivains ayant un lien reconnu avec le monde maritime. Parmi ses membres figurent notamment Isabelle Autissier, Didier Decoin, Sylvain Tesson, Erik Orsenna, Yann Queffélec, Jean Rolin, Patrick Deville, Arnaud de La Grange ou encore Patrice Franceschi, qui en est actuellement le président.

Le Prix des Écrivains de marine bénéficie d’un jury composé d’écrivains, navigateurs, artistes et membres de l’Académie française, dont les parcours résonnent avec l’univers maritime et littéraire.

Pour 2025, le prix a été remis le 26 novembre à Marie Richeux pour Officier radio, qui revient sur une histoire familiale et sur la recherche d'éléments permettant à la narratrice de comprendre son passé.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Lina Tinel-Sebie

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