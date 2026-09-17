Prix des Écrivains de marine : 12 ouvrages en course pour 10 000 €

Créé en 2023 par l’association des Écrivains de Marine, le Prix littéraire des Écrivains de marine est attribué chaque année à un ouvrage d’imagination qui s’attache à « dévoiler un pan de la condition humaine ». Il est donc davantage question de littérature et d’aventure humaine que de simples récits consacrés à la mer. La quatrième édition de ce prix littéraire sera attribuée fin novembre
Le 17/09/2026 à 15:22 par Lina Tinel-Sebie
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Publié le :
17/09/2026 à 15:22
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Les jurés du prix littéraire des Écrivains de marine se sont réunis le 16 septembre 2026 pour délibérer sur la première liste d’ouvrages de la rentrée littéraire. 12 titres ont été sélectionnés :
Jean-Noel Orengo, La rédemption (Grasset)
Thélyson Orélien, C'était ça ou mourir (Grasset)
Nicolas Deleau, Odyssée funambule (Actes Sud)
Šeila Pohara, Les serments trahis (Gallimard)
Maylis Besserie, Les filles du 9 juin (Grasset)
Olivier Rolin, La guerre éternelle (Gallimard)
Romain Slocombe, Un été de trahison (Seuil)
Astrid Roucher, La plume et le prince (Albin Michel)
Christophe Ono-dit-Biot, L'odyssée de l'odyssée (Grasset)
Thierry Clermont, Ponant express (Stock)
Bertrand Guillonneau, Le marin renversé (L’Arpenteur/Gallimard)
Lilia Hassaine, Je (Gallimard)
Le 14 octobre, cette liste sera ramenée à huit titres.
Le prix est doté de 10.000 €, grâce au mécénat de la maison Sisley.
L'association des Écrivains de Marine a été fondée en 2003 par Jean-François Deniau. Elle rassemble une vingtaine d'écrivains ayant un lien reconnu avec le monde maritime. Parmi ses membres figurent notamment Isabelle Autissier, Didier Decoin, Sylvain Tesson, Erik Orsenna, Yann Queffélec, Jean Rolin, Patrick Deville, Arnaud de La Grange ou encore Patrice Franceschi, qui en est actuellement le président.
Le Prix des Écrivains de marine bénéficie d’un jury composé d’écrivains, navigateurs, artistes et membres de l’Académie française, dont les parcours résonnent avec l’univers maritime et littéraire.
Pour 2025, le prix a été remis le 26 novembre à Marie Richeux pour Officier radio, qui revient sur une histoire familiale et sur la recherche d'éléments permettant à la narratrice de comprendre son passé.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Lina Tinel-Sebie
Contact : avantparution@actualitte.com
Paru le 02/09/2026
412 pages
Grasset & Fasquelle
24,00 €
Paru le 19/08/2026
272 pages
Grasset & Fasquelle
21,50 €
Paru le 26/08/2026
272 pages
Actes Sud Editions
21,00 €
Paru le 27/08/2026
203 pages
Editions Gallimard
20,00 €
Paru le 19/08/2026
464 pages
Grasset & Fasquelle
24,00 €
Paru le 20/08/2026
224 pages
Editions Gallimard
20,00 €
Paru le 21/08/2026
470 pages
Seuil
23,00 €
Paru le 26/08/2026
224 pages
Albin Michel
16,90 €
Paru le 15/04/2026
365 pages
Grasset & Fasquelle
23,00 €
Paru le 01/04/2026
420 pages
Stock
22,50 €
Paru le 08/10/2026
Editions Gallimard
16,00 €
Paru le 20/08/2026
256 pages
Editions Gallimard
21,00 €
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