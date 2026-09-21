Les Mille Morts d’Una L’Éternelle : réécrire l’histoire pour sauver une héroïne

Des siècles après sa mort, Una est célébrée comme la plus grande héroïne de son pays. Chevalière morte au service de sa reine et de sa patrie, elle apparaît dans les livres scolaires, les chansons populaires et les affiches de recrutement. Mais cette figure héroïque a peu à voir avec la femme qu’elle a réellement été.

C’est ce décalage qu’explore Owen Mallory, ancien soldat devenu historien. En remontant les traces d’Una dans les archives puis dans le passé lui-même, il découvre une femme bien différente de l’icône nationale. Tous deux se retrouvent alors pris dans une boucle temporelle qui les contraint à rejouer sans cesse le récit fondateur du royaume. Pour en sortir, ils devront remettre en cause la version de l’histoire sur laquelle celui-ci s’est construit.

Quand le récit historique devient un enjeu de pouvoir

Le roman s’intéresse ainsi aux récits qui façonnent une mémoire collective : qui écrit l’Histoire, que deviennent les voix effacées et que se passe-t-il lorsque la légende entre en contradiction avec les faits ? Ces questions traversent l’œuvre d’Alix E. Harrow, qui a notamment travaillé sur l’histoire, les archives et les récits officiels.

Les éditions Hachette Heroes nous proposent un extrait, à paraître le 14 octobre :

Alix E. Harrow est une autrice américaine de science-fiction et de fantasy, formée à l’histoire et ancienne enseignante à l’université. Elle publie son premier roman, Les Dix Mille Portes de January (The Ten Thousand Doors of January), en 2019.

Elle poursuit avec Le Temps des sorcières (The Once and Future Witches, 2020), puis la série des Contes fracturés. Elle est également l’autrice de Starling House (2023), paru en France chez Hachette Heroes en 2024, traductions de l'anglais (États-Unis) par Thibaud Eliroff. Son travail comprend aussi plusieurs nouvelles, dont « A Witch’s Guide to Escape : A Practical Compendium of Portal Fantasies », récompensée par le prix Hugo de la meilleure nouvelle courte en 2019.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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