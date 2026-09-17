L’Éléphant : Patrick Modiano nous trompe-t-il énormément ?

Ludo Van Walle regarde le monde comme on regarde une rue depuis une chambre sombre : de loin, derrière une vitre, avec le sentiment qu’une partie de sa vie s’est déjà retirée. Dès les premières pages, tout Modiano est là : « Depuis quand Van Walle avait-il l’impression que le monde ne lui apparaissait plus qu’à travers une vitre ? » Une avenue presque vide, quelques fenêtres éclairées, des noms qui reviennent sans prévenir et l’idée qu’un passé mal rangé attend qu’on le dérange.

Van Walle travaille pour les éditions du Sablier. Il corrige, traduit, rédige des fiches de lecture. Il marche peu dans Paris et s’est presque retranché dans le quartier des Invalides. À Hornbacher fils, qui lui conseille d’écrire ses souvenirs, il répond : « Mais je n’ai plus aucune mémoire. » C’est là que le roman commence vraiment.

Chez Modiano, l’oubli n’efface jamais tout. Il laisse une adresse, une intonation, une enseigne, le nom d’une femme ou celui d’un café. Van Walle s’est débarrassé de ses agendas : « Un voyageur sans bagages. Et pas même un voyageur. » Mauvaise nouvelle : les bagages savent revenir seuls.

Les noms reviennent, le lecteur aussi

Une paire de jumelles donne une forme à cette remontée. Van Walle observe ses voisins, puis croit reconnaître derrière leurs gestes quelque chose d’ancien. Le procédé est simple, presque trop visible, mais Modiano sait encore faire d’une fenêtre un seuil et d’un nom propre un piège. Sa grande force demeure : il ne reconstitue pas le passé, il en restitue la vibration. Le Champ-de-Mars, l’avenue de Ségur ou La Motte-Picquet deviennent moins des lieux que des plaques sensibles.

Et pourtant, une question accompagne la lecture : combien de fois avons-nous déjà parcouru ces rues ? Dans Rue des boutiques obscures, l’amnésie portait une véritable tension d’enquête. Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier faisait surgir l’enfance à partir d’un carnet et d’un appel. Encre sympathique repartait d’un dossier presque vide ; Chevreuse rappelait encore les fantômes par les noms et les maisons. Dans sa conférence Nobel, Modiano reconnaissait lui-même le retour, d’un livre à l’autre, des visages, des noms, des lieux et des phrases.

Signant un avant-propos consacré à ses propres romans, il avouait encore cette mécanique : « Souvent les mêmes visages, les mêmes noms, les mêmes lieux, les mêmes phrases reviennent de l’un à l’autre. ». Une manière de décrire ces motifs récurrents « comme les motifs d’une tapisserie que l’on aurait tissée dans un demi-sommeil. ». Dans L’Éléphant, cette fidélité à ses obsessions frôle parfois l’autocitation.

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Le roman paraît d’ailleurs devancer l’objection. Van Walle se souvient d’un vieil écrivain qui, avec l’âge, « répétait les mêmes mots et les mêmes scènes sans en avoir conscience ». Lui-même choisit pour son manuscrit « un rythme de somnambule ressemblant à sa propre démarche d’éléphant ». La mise en abyme est limpide, peut-être même un peu trop. Modiano semble regarder sa manière avec une ironie douce : avancer, revenir, perdre le fil, retrouver une adresse, repartir. La répétition devient moins un défaut caché qu’un sujet avoué.

C’est aussi la limite du livre. Certaines observations aux jumelles durent après que leur effet a été compris. Les revenants, les fantômes, l’arrêt du temps sont parfois nommés au lieu d’être seulement suggérés. Le mystère perd alors un peu de son trouble. Là où le meilleur Modiano laisse le lecteur travailler dans le blanc, celui-ci éclaire par moments sa propre pénombre.

Le poids des années

Mais L’Éléphant possède ce que les précédents n’avaient pas tout à fait de cette manière : le poids du corps. Van Walle est grand, lourd, ralenti. Il regarde des silhouettes qui semblent avoir échappé aux années.

Sa solitude n’est plus seulement celle d’un homme séparé de son passé, mais celle de quelqu’un que le présent commence à fatiguer. « Je ne suis pas seul. Je vis avec mes fantômes. » La phrase pourrait venir d’un Modiano plus ancien ; ici, elle a gagné quelques kilos, quelques décennies, une gêne dans la marche. Une sorte de mammouth à dégraisser ? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas écrit !

La Danseuse avait introduit un mouvement plus aérien dans cette œuvre de traces. L’Éléphant fait l’inverse : il alourdit la démarche et assume presque sa fatigue, d’où cette impression contradictoire. Oui, une lassitude affleure, car on connaît par cœur les accords de la petite musique . Mais elle acquiert ici une tonalité plus crépusculaire, parfois drôle, souvent tendre. Van Walle voudrait écrire sans trop se livrer, regarder sans être vu, se souvenir sans rouvrir tout ce qui fait mal. Il pourrait placer en exergue cette phrase : « Nous vivons à la merci de certains silences. »

C’est peut-être le livre entier. Un Modiano très reconnaissable, au risque du trop. Une œuvre qui tourne autour de ses propres traces, mais sait encore, par instants, faire surgir d’une adresse ou d’une lumière le vertige intact de ce qui n’est plus.

Après, qui suis-je pour juger ?

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Par Nicolas Gary

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