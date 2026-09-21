Et soudain, la nuit : À Gabarny, les morts commencent à parler

Céline dirige une entreprise de pompes funèbres solidaire et tente de préserver ses liens avec ses deux fils devenus jeunes adultes. Lucas, le cadet, reste marqué par la mort de son chat, tandis qu’Anthony, récemment recruté à la mairie pour « disrupter » la communication, tombe amoureux d’une collègue et supporte de moins en moins sa mère.

Tout bascule lorsque des tombes sont profanées à Gabarny. Les rumeurs se multiplient : le monstre qui avait traumatisé la ville seize ans plus tôt serait-il de retour, ou ne s’agirait-il que de sangliers ? Chargé de gérer la crise à la mairie, Anthony voit rapidement la situation lui échapper. La municipalité est critiquée par le média local, un opposant d’extrême droite appelle à « nettoyer les rues des vermines » et la population se divise. Dans le même temps, des militants écologistes défendent les animaux tandis que des groupes extrémistes venus de la région s’en prennent aux étrangers.

Une comédie noire sur une société sous tension

Présenté comme un « livre de combat avant 2027 », le roman entend interroger les contradictions contemporaines, l’effacement de la mort dans l’espace public, le creusement des écarts idéologiques et la difficulté à continuer à vivre ensemble, dans la sphère familiale comme dans la société.

Les Éditions de l’Iconoclaste nous proposent un extrait en avant-première, à paraître le 08 octobre 2026 :

Titiou Lecoq, autrice notamment des essais Les Grandes Oubliées et Le Couple et l’argent, ainsi que des romans Les Morues, La Théorie de la tartine et Une époque en or, est présentée par l’éditeur comme une voix singulière de la littérature française, mêlant érudition, dérision et observation des préoccupations de son époque.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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