Dans Hiérarchie, le pouvoir se nourrit littéralement des plus faibles

La trouvaille centrale est redoutablement simple : dans la République caténienne, les plus bas cèdent une part de leur Volonté à ceux qui les dominent. Le pouvoir est donc littéralement prélevé. « Selon moi, c’est ici que la vérité sur la Hiérarchie est mise à nu. » Tout part de là. Rangs, institutions, transports, objets animés, privilèges : chaque prodige rappelle qu’un autre paie la facture. La maxime officielle, « La Volonté renforce la Volonté. », sonne moins comme une devise que comme un aveu.

Cette construction devient le carburant de l’intrigue. Vis n’est jamais un simple guide : il déteste ce système, le connaît assez pour le contourner et doit sans cesse mesurer ce qu’il sait, ce qu’il montre et ce que les autres pourraient comprendre. « Tout cela aurait semblé terriblement suspect. C’était suspect, je suppose. » Voilà presque tout Vis : lucide jusque dans le mensonge, assez sûr de lui pour prendre des risques, assez inquiet pour en calculer le prix.

Le récit ne repose pourtant pas sur une énigme unique. L’identité de Vis, son passé, les zones opaques de la Hiérarchie, les ambitions qui l’entourent et les épreuves de l’Académie s’entrecroisent. Islington distribue les informations avec méthode, déplace les soupçons et sait rendre soudain décisif un détail aperçu bien plus tôt. On apprend beaucoup, jamais assez pour se sentir en sécurité.

Vis possède toutefois beaucoup de cartes. Prince déchu, stratège, combattant, polyglotte, futur diplomate : certaines difficultés semblent parfois conçues pour révéler une compétence supplémentaire. Le risque du héros trop bien équipé existe. Islington le désamorce par ses erreurs, ses angles morts et surtout par l’impossibilité de tout contrôler. « Je déteste ça. Cette sensation d’impuissance écrasante. » Quand cette faille remonte, le personnage cesse d’être seulement brillant : il devient vulnérable, donc plus attachant.

L’Académie resserre encore le piège. Classes, classements, épreuves, alliances, rivalités : chacun observe chacun, et toute amitié peut devenir une donnée stratégique. Les personnages secondaires ne restent pas de simples pièces autour du héros.

Callidus apporte une fidélité chaleureuse ; Eidhin, une rudesse qui se transforme en confiance ; Aequa, une relation faite de méfiance et de réévaluations. Vis le sait : « C’est seulement que, dans l’ensemble, je n’ai jamais aimé ça. » Faire semblant, séduire, obtenir la confiance : ses réflexes de diplomate servent autant à survivre qu’à maintenir les autres à distance.

C’est pourquoi les liens sincères prennent du relief. Face à Eidhin, une fissure apparaît : « Il me ressemble plus que je ne le pensais. » Une phrase courte, presque sèche, mais qui déplace tout un rapport. Islington réussit ces moments où la stratégie recule et laisse apparaître l’attachement, la honte ou la peur. Les retournements gagnent alors en poids : ils modifient aussi la manière dont Vis regarde ceux qui l’entourent.

Sur plus de mille pages, Hiérarchie prend néanmoins son temps. L’explication des rangs, les mécanismes de la Volonté, les institutions et certains entraînements ralentissent parfois la poussée dramatique. Quelques coupes auraient donné davantage de nerf, surtout dans le premier tiers. Mais cette abondance porte aussi ses fruits : lorsque les pièces commencent à s’emboîter, le lecteur sait pourquoi elles comptent.

La prose reste claire, mobile, volontiers sèche dans l’action. Elle privilégie la perception immédiate, le soupçon, la décision. Islington sait surtout terminer une scène sur le détail qui cloche, la réponse incomplète, la menace encore mal nommée.

C’est ce qui rend ce premier tome si efficace. Hiérarchie n’est pas seulement une fantasy d’académie, ni un roman de caste, ni une intrigue d’espionnage : il superpose ces moteurs sans les laisser fonctionner séparément. Dense, parfois trop généreux, mais solidement construit, il transforme une idée simple — le pouvoir des uns vient de ce que les autres abandonnent — en machine romanesque, portée autant par ses mystères que par ses personnages.

Ndlr : la couverture est celle de l'édition américaine, la version française n'ayant pas encore été communiqué.

Par Lucy L.

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