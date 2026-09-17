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Mohamed Mbougar Sarr et Karim Kattan sélectionnés aux National Book Awards 2026

Les National Book Awards, l'une des principales distinctions littéraires américaines, dévoilent, du 15 au 17 septembre, les listes du cru 2026. Parmi les noms retenus figurent plusieurs écrivains familiers du lectorat français, à commencer par Karim Kattan et Mohamed Mbougar Sarr, dont deux romans concourent cette fois dans leur traduction anglaise. 

Le 17/09/2026 à 14:40 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

17/09/2026 à 14:40

Hocine Bouhadjera

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Dans chacune des cinq catégories - fiction, non-fiction, poésie, littérature traduite et littérature pour la jeunesse -, une première liste de 10 ouvrages est établie. Cinq finalistes par catégorie seront ensuite annoncés le 6 octobre, avant la proclamation des lauréats le 18 novembre à New York.

Karim Kattan et Mohamed Mbougar Sarr, en anglais

La présence francophone la plus directe se trouve dans la catégorie consacrée à la littérature traduite. L'écrivain franco-palestinien Karim Kattan y figure avec Eden at Dawn, traduit par Jeffrey Zuckerman. L'Éden à l'aube, dans sa version originale, est un roman paru aux éditions Elyzad en 2024.

Le livre raconte la rencontre et l'histoire d'amour de Gabriel et Isaac dans une Palestine traversée par le sable, les frontières et les checkpoints. Le roman, retenu dans la deuxième sélection du Prix Renaudot 2024, a depuis accumulé les distinctions, parmi lesquelles les Prix Valery-Larbaud, JesusParadis et Hors Concours, ainsi que le Grand Prix du Roman Métis. 

Même situation pour Mohamed Mbougar Sarr. Le romancier sénégalais, Prix Goncourt 2021 pour La plus secrète mémoire des hommes, apparaît dans la liste avec Pure Men, traduit par Lara Vergnaud. Sous ce titre se cache De purs hommes, publié en français en 2018 par Philippe Rey et Jimsaan.

Le roman prend pour point de départ une vidéo montrant l'exhumation du corps d'un homme présenté comme homosexuel au Sénégal, et suit un professeur de littérature qui cherche à comprendre ce qui s'est produit.

D’autres titres de cette sélection sont déjà disponibles en français : Maria Stepanova concourt avec The Disappearing Act, traduit en anglais par Sasha Dugdale. Le roman est paru en France en février 2026 chez Stock sous le titre L’Art de disparaître, dans une traduction du russe par Anne Coldefy-Faucard. 

Le Centroeuropa de Vicente Luis Mora est également disponible en français depuis janvier 2026 sous le titre Mitteleuropa. Les carnets secrets de Redo, aux éditions Maurice Nadeau, dans une traduction de François-Michel Durazzo. Sont par ailleurs déjà traduits en français, Karl Ove Knausgaard, Samar Yazbek, Álvaro Enrigue, Fady Joudah, Sara Nović, ou encore Chanel Miller.

Ci-dessous, toutes les sélections dévoilées. La sélection Fiction 2026 n’a pas encore été dévoilée. Elle sera ajoutée à cet article dès sa publication.

La sélection 2026 en littérature traduite

Egana Djabbarova, My Dreadful Body, traduit du russe par Lisa C. Hayden (New Vessel Press)

Álvaro Enrigue, Now I Surrender, traduit de l'espagnol par Natasha Wimmer (Riverhead)

Karim Kattan, Eden at DawnL'Éden à l'aube en français —, traduit du français par Jeffrey Zuckerman (Restless Books)

Karl Ove Knausgaard, The School of Night, traduit du norvégien par Martin Aitken (Penguin Press)

Ping Lu, To the East of the East, traduit du chinois par Jeremy Tiang (World Editions)

Vicente Luis Mora, Centroeuropa, traduit de l'espagnol par Rahul Bery (Bellevue Literary Press)

Intan Paramaditha, Night of a Thousand Hells, traduit de l'indonésien par Stephen Epstein et Tiffany Tsao (Europa Editions)

Mohamed Mbougar Sarr, Pure MenDe purs hommes en français —, traduit du français par Lara Vergnaud (Other Press)

Maria Stepanova, The Disappearing ActL'Art de disparaître en français —, traduit du russe par Sasha Dugdale (New Directions)

Samar Yazbek, Your Presence Is a Danger to Your Life: Voices of Survival and Witness in Gaza, traduit de l'arabe par Leri Price (Other Press)

La sélection 2026 en non-fiction

Rozina Ali, Seasons of Fury: Four Families and the Rise of Islamophobia in America (Crown)

Colin Asher, The Midnight Special: The Secret Prison History of American Music (W. W. Norton)

Zayd Ayers Dohrn, Dangerous, Dirty, Violent, and Young: A Fugitive Family in the Revolutionary Underground (W. W. Norton)

Abdelrahman ElGendy, Huna: A Memoir of Revolution, Prison, and Becoming (Hogarth)

Camonghne Felix, Let the Poets Govern: A Declaration of Freedom (One World)

Wil Haygood, The War Within a War: The Black Struggle in Vietnam and at Home (Knopf)

Sara Nović, Mother Tongue (Random House)

Joseph Osmundson, Spawning Season: An Experiment in Queer Parenthood (Bloomsbury)

Angela Pelster, The Evolution of Fire: Essays on Crisis and Becoming (Milkweed Editions)

Wendy S. Walters, A Dead White: An Argument Against White Paint (Scribner)

La sélection 2026 en poésie 

Victoria Chang, Tree of Knowledge (Farrar, Straus and Giroux)

Carolina Ebeid, Hide (Graywolf Press)

Brenda Hillman, Still House in the Desert: An Eco-Contemplation (Wesleyan University Press)

Richie Hofmann, The Bronze Arms (Knopf)

Fady Joudah, Exhibit G: Poems, Essays, and Photographs of Gaza (Milkweed Editions)

Layli Long Soldier, We (Graywolf Press)

Jonah Mixon-Webster, Promise/Threat (Knopf)

Jake Rose, JOAN (University of Chicago Press)

Jake Skeets, Horses (Milkweed Editions)

Susan Stewart, Bramble (University of Chicago Press)

La sélection 2026 en littérature jeunesse

Delali Adjoa, The Free Verse Society (Peachtree Teen)

Elana K. Arnold, Holloway (Clarion)

T.A. Chan, The Celestial Seas (Viking)

Tae Keller, When Tomorrow Burns (Random House)

Keala Kendall, That Which Feeds Us: A Hawaiian Gothic (Random House)

David Levithan et Gabriel Duckels, The Fight of Our Lives: AIDS in America (Knopf)

Chanel Miller, The Moon Without Stars (Philomel)

Eric Darnell Pritchard, illustré par Shannon Wright, Clothes to Make You Smile: Patrick Kelly Designs His Dreams (Abrams)

Julian Randall, Shook (Holt)

Matthew Swanson et Robbi Behr, Life on the Moon (Knopf)

L’an dernier, le National Book Award de fiction avait été attribué à Rabih Alameddine pour The True True Story of Raja the Gullible (and His Mother). Le roman est désormais disponible en français sous le titre L’Histoire, la vraie, de Raja le candide (et de sa mère), aux Escales, dans une traduction d’Élisabeth Peellaert.

En non-fiction, Omar El Akkad avait été récompensé pour One Day, Everyone Will Have Always Been Against This. Le livre est paru en janvier 2026 chez Mémoire d’encrier sous le titre Un jour, tout le monde aura toujours été contre ça, dans une traduction de Marie Frankland.

À LIRE - Talibans, inceste, Syrie, affaire criminelle : les cinq livres du Prix Albert Londres 2026

Le prix de poésie était revenu à Patricia Smith pour The Intentions of Thunder, tandis que Gabriela Cabezón Cámara et Robin Myers avaient remporté le prix de littérature traduite pour We Are Green and Trembling. Le texte de Gabriela Cabezón Cámara est disponible en français chez Grasset sous le titre Les Griffes de la forêt, traduit par Guillaume Contré.

Enfin, Daniel Nayeri avait été distingué en littérature jeunesse pour The Teacher of Nomad Land. À ce jour, aucune traduction française des titres de Patricia Smith et Daniel Nayeri ne semble avoir été annoncée.

Crédits photo : à gauche Mohamed Mbougar Sarr (Antoine Tempé, Philippe Rey) / à droite, Karim Kattan (Rebecca Topakian, Elyzad)

 
 
 
 
 

 

 

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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L'Eden à l'aube

Karim Kattan

Paru le 30/08/2024

328 pages

Elyzad

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La plus secrète mémoire des hommes

Mohamed Mbougar Sarr

Paru le 19/08/2021

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Mohamed Mbougar Sarr

Paru le 19/04/2018

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L'art de disparaître

Maria Stepanova trad. Anne Coldefy-Faucard

Paru le 04/02/2026

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L'Histoire, la vraie, de Raja le candide (et de sa mère)

Rabih Alameddine trad. Elisabeth Peellaert

Paru le 03/09/2026

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Les griffes de la forêt

Gabriela Cabezón Cámara trad. Guillaume Contré

Paru le 03/09/2025

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