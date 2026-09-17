Et si nous avions largement surestimé le pouvoir de nos gènes ?

Jean-David Zeitoun part d’une intuition devenue presque réflexe : ce qui traverse une famille serait génétique. Son ouvrage s’emploie à démonter cette équivalence. Chez Olivier, l’hémochromatose offre justement le cas presque idéal d’une pathologie où une mutation compte réellement. Mais la dépression qui court aussi dans sa famille brouille le tableau. Dès lors, le médecin peut déplacer le regard. « les mots sont des ancres qui se plantent dans nos systèmes de pensée ». Le mot « génétique » plus que les autres : il suggère aussitôt la gravité, puis la fatalité.

La grande réussite du texte tient là. L’auteur ne vulgarise pas depuis une chaire ; il raisonne depuis la consultation. Les patients veulent savoir pourquoi, même lorsque cette réponse ne modifie ni leur traitement ni leur pronostic. « nous sommes des animaux scientifiques. » Alors il explique Mendel, les études de jumeaux, les GWAS, l’épigénétique, les variants, sans laisser le vocabulaire scientifique étouffer le récit.

Le dispositif fonctionne parce qu’il avance par contrastes. Aux chromosomes répondent l’éducation, les habitudes, les conditions de vie, les traumatismes, la culture. « Nos parents nous donnent bien plus que la moitié de leurs chromosomes. » Cette phrase pourrait presque résumer l’ensemble. L’hérédité demeure, mais elle déborde largement l’ADN. Mieux encore : « l’environnement est dans le génome et réciproquement. » La formule frappe, à l’image d’une écriture qui préfère la comparaison nette au détour prudent.

Cette netteté constitue aussi sa limite. À mesure que les trois cas deviennent une démonstration générale, le ton se raidit. Jean-David Zeitoun revient plusieurs fois sur les faiblesses qu’il attribue aux études de jumeaux et aux GWAS ; certaines objections sont répétées alors qu’elles ont déjà porté. Son goût des formules, si efficace dans la consultation, donne parfois à la controverse scientifique des contours plus tranchés qu’elle ne devrait en avoir. Quand il écrit : « La médecine n’est pas une science, c’est une technique. », la provocation réveille la lecture, autant qu'elle appelle à la discussion.

La troisième histoire amplifie encore le mouvement. Avec Anthony entrent le cancer, la violence, l’identité et le racisme. L’ensemble gagne en densité, mais perd par endroits son axe clinique : l’essai historique et polémique pousse derrière le récit médical et finit parfois par lui prendre de la place. Ce débordement n’est pas stérile, loin de là, mais il rompt avec la remarquable économie des premières pages.

Reste une qualité constante : l’essayiste sait rendre concrètes des questions abstraites. « Les enfants sont des copies très partielles de leurs parents. » Il suffit de cette phrase pour comprendre ce qu’il oppose au déterminisme : la ressemblance existe, la répétition parfaite non. Entre les générations circulent des gènes, certes, mais aussi des comportements, des milieux, des peurs, des ressources, des accidents et du hasard.

L’ouvrage est le plus convaincant lorsqu’il refuse de transformer un risque en destin. C’est aussi là qu’il retrouve la voix du médecin, moins soucieux d’avoir raison que d’arracher un patient à une fatalité imaginaire. « rien ou presque n’est programmé dès la naissance. » La proposition est forte, parfois plus assurée que la démonstration qui la précède. Mais elle donne à l’ensemble sa tension et son énergie : faire de l’hérédité non plus une condamnation, mais une enquête.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Victor De Sepausy

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