Travail, sexe, argent, loisirs : l’histoire populaire au jour le jour

Leur parti pris tient en une phrase : « Le quotidien est certainement la temporalité où la vie des femmes et des hommes de classes populaires se donne le mieux à voir. » Et ce déplacement de focale donne au livre sa force. Plutôt que d’aligner les ruptures, il suit les gestes répétés ; plutôt que de figer des catégories, il observe des existences qui composent avec des marges étroites.

Enfance, argent, migration, croyance, loisir, sexualité ou contestation ne deviennent jamais des cases isolées. Famille, travail, genre et territoire passent d’un chapitre à l’autre. Le propos reste au plus près des vies, sans réduire les individus à ce qui les contraint : « La contrainte n’efface pas toute latitude, où la domination n’interdit pas les écarts, les réajustements, les négociations, les petites résistances obstinées. »

Un métier à tisser, un crédit immobilier ou une fête suffisent parfois à faire apparaître tout un ordre social. Les sept chapitres — apprendre sa place, joindre les deux bouts, migrer, croire, prendre du bon temps, faire du sexe, contester — donnent du mouvement à près de deux siècles et demi d’histoire. Les portraits qui les ponctuent empêchent utilement les catégories de se refermer sur elles-mêmes.

L’écriture collective surprend par sa continuité. Elle avance par scènes, témoignages, archives, puis reprend de la hauteur sans dissoudre les personnes dans les concepts. L’ouvrage convainc lorsqu’il s’attache à « de petites mobilités, certes toujours réversibles, plutôt que de grands écarts sociaux. »

Rien ici du peuple héroïque, mais pas davantage d’une population condamnée à la passivité. Même le loisir devient une lutte pour reprendre possession de ses heures : « Le plaisir se cherche dans les interstices de vies remplies de contraintes et vise un sentiment de liberté et de quant à soi, des espaces d’autonomie. »

Cette méthode écarte les consolations faciles. L’accès à d’autres milieux ne suffit pas à dissoudre les hiérarchies : « Proximité ne signifie pas égalité, le monde de la domesticité le rappelle avec force. » Le livre refuse ainsi le misérabilisme comme l’idéalisation, pour faire apparaître des rapports de classe et de genre mobiles, concrets, parfois contradictoires.

Une telle amplitude a toutefois son coût. Des campagnes du XIXe siècle aux travailleurs des plateformes, de l’école aux sexualités, certains passages changent de terrain avant que l’exemple ait pleinement respiré. Les autrices en pointent elles-mêmes le risque : « Il produit parfois des simplifications, peut écraser les évolutions de la composition du groupe ou élargir ce dernier au-delà d’une définition commune. »

L’abondance des références consolide la démonstration, mais peut aussi alourdir ponctuellement la lecture. Le choix de rester centré sur l’Hexagone laisse en outre hors champ une partie des expériences impériales.

Même limite, assumée, dans l’étude des mobilisations : « L’entrée par l’ordinaire dans les mobilisations tend à minimiser l’encadrement des luttes et les idées politiques exprimées et élaborées par les femmes et hommes de classes populaires ». C’est le revers exact du projet : à regarder au ras des jours, l’ouvrage perd parfois en panorama ce qu’il gagne en texture, en gestes et en voix.

Au jour le jour ne cherche donc pas une définition définitive des classes populaires. Il les suit lorsqu’elles travaillent, patientent, s’entraident, cèdent, résistent ou profitent d’une éclaircie. Sa réussite tient à cette obstination : montrer les fils sans prétendre que la trame est simple. Un livre ample, exigeant par endroits, attentif à ce qui ne fait pas événement et fait pourtant l’histoire.

Par Victor De Sepausy

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