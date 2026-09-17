Prix de Flore 2026 : 10 titres de la rentrée dans la première sélection

La saison des grands prix littéraires se poursuit à Saint-Germain-des-Prés. Le jury du Prix de Flore a retenu dix ouvrages pour sa première sélection 2026, rendue publique par Livres Hebdo, dont le rédacteur en chef Jacques Braunstein siège parmi les jurés.

Créée en 1994 par Carole Chrétiennot et Frédéric Beigbeder, la récompense distingue chaque année une voix littéraire jugée audacieuse et prometteuse. Le prix est doté de 6150 €, auxquels s’ajoute une tradition maison : pendant un an, le lauréat peut déguster chaque jour au Café de Flore un verre de Pouilly-fumé servi dans un verre gravé à son nom. Françoise Sagan avait été la marraine de la première édition.

La première sélection du Prix de Flore 2026

Iman Ahmed, Abdallah superstar (Actes Sud)

Eva Bottega, Le ciel ici déborde (Denoël)

Arthur Dreyfus, La punition (P.O.L)

Nicolas Idier, Hyperkarma (Stock)

Patrice Jean, Stay free (Le Cherche Midi)

Clémentine Mélois, Choses que je croyais perdues (Gallimard)

Marie Petitcuénot, Heures sauvages (Héloïse d’Ormesson)

Lucie Rico, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? (P.O.L)

Esther Teillard, Fuck Circus (Grasset)

Ada Walter, Shanghai, cinq heures quarante (Calmann-Lévy)

Le jury réunit Frédéric Beigbeder, Jacques Braunstein, Manuel Carcassonne, Carole Chrétiennot, Michèle Fitoussi, François Reynaert, Jean-Pierre Saccani, Bertrand de Saint-Vincent, Christophe Tison, Philippe Vandel, Jean-René van der Plaetsen et Arnaud Viviant.

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En 2025, le Prix de Flore avait été attribué à Rebeka Warrior pour Toutes les vies, publié chez Stock. Le premier roman de la musicienne, également connue sous le nom de Julia Lanoë, avait obtenu sept voix lors du scrutin final.

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Par Hocine Bouhadjera

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