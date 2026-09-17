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Prix de Flore 2026 : 10 titres de la rentrée dans la première sélection

Le Prix de Flore a dévoilé sa première sélection pour l’édition 2026 : 10 ouvrages sont en lice. La liste sera resserrée le 28 octobre, avant la proclamation du lauréat ou de la lauréate le 4 novembre prochain.

Le 17/09/2026 à 11:37 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

17/09/2026 à 11:37

Hocine Bouhadjera

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La saison des grands prix littéraires se poursuit à Saint-Germain-des-Prés. Le jury du Prix de Flore a retenu dix ouvrages pour sa première sélection 2026, rendue publique par Livres Hebdo, dont le rédacteur en chef Jacques Braunstein siège parmi les jurés.

Créée en 1994 par Carole Chrétiennot et Frédéric Beigbeder, la récompense distingue chaque année une voix littéraire jugée audacieuse et prometteuse. Le prix est doté de 6150 €, auxquels s’ajoute une tradition maison : pendant un an, le lauréat peut déguster chaque jour au Café de Flore un verre de Pouilly-fumé servi dans un verre gravé à son nom. Françoise Sagan avait été la marraine de la première édition.

La première sélection du Prix de Flore 2026

Iman Ahmed, Abdallah superstar (Actes Sud)

Eva Bottega, Le ciel ici déborde (Denoël)

Arthur Dreyfus, La punition (P.O.L)

Nicolas Idier, Hyperkarma (Stock)

Patrice Jean, Stay free (Le Cherche Midi)

Clémentine Mélois, Choses que je croyais perdues (Gallimard)

Marie Petitcuénot, Heures sauvages (Héloïse d’Ormesson)

Lucie Rico, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? (P.O.L)

Esther Teillard, Fuck Circus (Grasset)

Ada Walter, Shanghai, cinq heures quarante (Calmann-Lévy)

Le jury réunit Frédéric Beigbeder, Jacques Braunstein, Manuel Carcassonne, Carole Chrétiennot, Michèle Fitoussi, François Reynaert, Jean-Pierre Saccani, Bertrand de Saint-Vincent, Christophe Tison, Philippe Vandel, Jean-René van der Plaetsen et Arnaud Viviant.

À LIRE - La première sélection du Prix Interallié 2026 réunit 10 ouvrages

En 2025, le Prix de Flore avait été attribué à Rebeka Warrior pour Toutes les vies, publié chez Stock. Le premier roman de la musicienne, également connue sous le nom de Julia Lanoë, avait obtenu sept voix lors du scrutin final.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

 
 
 
 

 

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Abdallah superstar

Iman Ahmed

Paru le 26/08/2026

160 pages

Actes Sud Editions

16,00 €

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Le ciel ici déborde

Eva Bottega

Paru le 26/08/2026

288 pages

Editions Denoël

20,00 €

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La Punition

Arthur Dreyfus

Paru le 20/08/2026

1152 pages

P.O.L

35,00 €

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Stay Free

Patrice Jean

Paru le 20/08/2026

378 pages

Le Cherche Midi

21,90 €

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Choses que je croyais perdues

Clémentine Mélois

Paru le 20/08/2026

176 pages

Editions Gallimard

19,00 €

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Heures sauvages

Marie Petitcuénot

Paru le 20/08/2026

138 pages

Héloïse d'Ormesson

17,00 €

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Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?

Lucie Rico

Paru le 20/08/2026

272 pages

P.O.L

21,00 €

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Fuck Circus

Esther Teillard

Paru le 26/08/2026

224 pages

Grasset & Fasquelle

19,00 €

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Shanghai, cinq heures quarante

Ada Walter

Paru le 19/08/2026

192 pages

Calmann-Lévy

18,90 €

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