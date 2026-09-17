Prix de Flore 2026 : 10 titres de la rentrée dans la première sélection

Le Prix de Flore a dévoilé sa première sélection pour l’édition 2026 : 10 ouvrages sont en lice. La liste sera resserrée le 28 octobre, avant la proclamation du lauréat ou de la lauréate le 4 novembre prochain.
Le 17/09/2026 à 11:37 par Hocine Bouhadjera
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17/09/2026 à 11:37
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La saison des grands prix littéraires se poursuit à Saint-Germain-des-Prés. Le jury du Prix de Flore a retenu dix ouvrages pour sa première sélection 2026, rendue publique par Livres Hebdo, dont le rédacteur en chef Jacques Braunstein siège parmi les jurés.
Créée en 1994 par Carole Chrétiennot et Frédéric Beigbeder, la récompense distingue chaque année une voix littéraire jugée audacieuse et prometteuse. Le prix est doté de 6150 €, auxquels s’ajoute une tradition maison : pendant un an, le lauréat peut déguster chaque jour au Café de Flore un verre de Pouilly-fumé servi dans un verre gravé à son nom. Françoise Sagan avait été la marraine de la première édition.
Iman Ahmed, Abdallah superstar (Actes Sud)
Eva Bottega, Le ciel ici déborde (Denoël)
Arthur Dreyfus, La punition (P.O.L)
Nicolas Idier, Hyperkarma (Stock)
Patrice Jean, Stay free (Le Cherche Midi)
Clémentine Mélois, Choses que je croyais perdues (Gallimard)
Marie Petitcuénot, Heures sauvages (Héloïse d’Ormesson)
Lucie Rico, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? (P.O.L)
Esther Teillard, Fuck Circus (Grasset)
Ada Walter, Shanghai, cinq heures quarante (Calmann-Lévy)
Le jury réunit Frédéric Beigbeder, Jacques Braunstein, Manuel Carcassonne, Carole Chrétiennot, Michèle Fitoussi, François Reynaert, Jean-Pierre Saccani, Bertrand de Saint-Vincent, Christophe Tison, Philippe Vandel, Jean-René van der Plaetsen et Arnaud Viviant.
À LIRE - La première sélection du Prix Interallié 2026 réunit 10 ouvrages
En 2025, le Prix de Flore avait été attribué à Rebeka Warrior pour Toutes les vies, publié chez Stock. Le premier roman de la musicienne, également connue sous le nom de Julia Lanoë, avait obtenu sept voix lors du scrutin final.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 26/08/2026
160 pages
Actes Sud Editions
16,00 €
Paru le 26/08/2026
288 pages
Editions Denoël
20,00 €
Paru le 20/08/2026
1152 pages
P.O.L
35,00 €
Paru le 20/08/2026
378 pages
Le Cherche Midi
21,90 €
Paru le 20/08/2026
176 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 20/08/2026
138 pages
Héloïse d'Ormesson
17,00 €
Paru le 20/08/2026
272 pages
P.O.L
21,00 €
Paru le 26/08/2026
224 pages
Grasset & Fasquelle
19,00 €
Paru le 19/08/2026
192 pages
Calmann-Lévy
18,90 €
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