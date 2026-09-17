Newsletters : “nos partenaires” suffit-il pour utiliser vos données ?

« J’accepte de recevoir les offres de nos partenaires. » La formule accompagne nombre d’inscriptions, achats, jeux-concours ou formulaires en ligne. Mais derrière ce pluriel commode, encore faut-il savoir quelles entreprises sont effectivement autorisées à utiliser les données recueillies.

Dans ses conclusions présentées ce 17 septembre 2026 devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans l’affaire C-317/25, Groupe Canal+, l’avocat général Dean Spielmann défend une lecture stricte du consentement. Lorsque l’identité de l’entreprise qui entend utiliser les données à des fins de prospection commerciale n’était pas connue au moment de leur collecte, l’accord donné à de simples « partenaires » ne saurait, selon lui, suffire.

Le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque. Pour l’avocat général, connaître l’identité du responsable du traitement participe précisément au caractère éclairé de ce choix. Accepter les sollicitations de « partenaires » ne reviendrait donc pas à donner carte blanche à toute entreprise susceptible d’entrer dans cette catégorie.

3,9 millions de personnes démarchées

À l’origine de l’affaire, quelque 3,9 millions de personnes contactées en 2021 dans le cadre d’opérations de prospection réalisées pour Groupe Canal+. Leurs données personnelles avaient auparavant été recueillies par deux fournisseurs d’accès à Internet.

Les abonnés concernés étaient invités à cocher une case indiquant leur consentement à l’utilisation de leurs informations à des fins commerciales par les « partenaires » de ces opérateurs. Or, ceux-ci n’étaient nommément identifiés ni dans le formulaire, ni dans une liste accessible par un lien hypertexte, ni par un autre moyen, relève le Conseil d’État dans sa décision du 5 mai 2025. Groupe Canal+, partenaire des deux FAI, avait ensuite acquis auprès d’eux la liste des personnes concernées.

La CNIL avait sanctionné Groupe Canal+ de 600.000 € le 12 octobre 2023 pour plusieurs manquements au RGPD et au Code des postes et des communications électroniques, notamment en matière de consentement à la prospection commerciale, mais aussi d’information des personnes, de droit d’accès ou encore d’encadrement des relations avec les sous-traitants.

Groupe Canal+ a contesté cette décision devant le Conseil d’État. Celui-ci a alors saisi la CJUE : le consentement donné à une catégorie aussi générale que les « partenaires » permet-il à chacun d’entre eux de démarcher ensuite la personne concernée ? Ou l’entreprise dont l’identité n’était pas connue au départ doit-elle recueillir elle-même un nouveau consentement ?

« Partenaires », mais lesquels ?

Pour Dean Spielmann, cette seconde lecture doit prévaloir. Lorsque l’identité du responsable de la prospection était inconnue au moment du premier consentement, celui-ci ne suffit pas à autoriser l’envoi ultérieur d’offres commerciales. L’entreprise concernée doit obtenir un nouvel accord avant de pouvoir procéder à cette prospection.

Et la présence d’un bouton ou d’un lien permettant de se désinscrire dès la première communication ne corrige pas le problème. Cette possibilité intervient une fois la sollicitation commencée et ne saurait, estime l’avocat général, remplacer le consentement préalable requis.

Son raisonnement prévoit même une solution de repli. Si la Cour devait considérer qu’une simple catégorie de destinataires peut, dans certaines circonstances, suffire, celle-ci devrait être assez précise pour permettre à l’intéressé de raisonnablement prévoir quelle entreprise pourrait le contacter. Or, selon Dean Spielmann, la notion générique de « partenaires » ne répond pas à cette exigence.

Du fichier client au fichier lecteur

La question dépasse largement l’affaire Canal+. Elle devient concrète pour toute entreprise qui collecte ou reçoit des coordonnées à des fins commerciales — et donc potentiellement pour les acteurs du livre lorsqu’ils recourent à de tels dispositifs.

Une librairie en ligne, une maison d’édition, un média, une plateforme de lecture ou l’organisateur d’un événement peuvent par exemple proposer des newsletters, monter une opération avec plusieurs partenaires ou recueillir des contacts lors d’un concours. Dès lors que ces informations doivent ensuite être transmises et utilisées pour de la prospection, l’identité de celui qui collecte les données et celle de celui qui les exploitera deviennent déterminantes.

La doctrine française s’est d’ailleurs précisée récemment. Dans une fiche publiée le 10 juin 2026, la CNIL indique que lorsqu’un organisme recueille également le consentement à la prospection pour le compte de ses partenaires, les personnes doivent être clairement informées de leur identité et des finalités poursuivies. Une liste exhaustive et mise à jour doit être disponible au moment où l’accord est donné.

Lorsque le premier organisme ne recueille, en revanche, que l’autorisation de transmettre les coordonnées, les entreprises destinataires doivent obtenir le consentement nécessaire à leurs propres campagnes avant de démarcher commercialement les personnes. La CNIL admet qu’elles puissent, sous certaines conditions, envoyer une sollicitation destinée uniquement à demander cet accord : celle-ci ne doit alors promouvoir ni leur image, ni leurs produits ou services.

Pour les particuliers, la prospection commerciale par courrier électronique, SMS ou automate d’appel reste en principe soumise à un consentement préalable. Une exception existe notamment lorsque l’intéressé est déjà client de la même entreprise et que les sollicitations concernent des produits ou services similaires à ceux précédemment achetés. Les règles diffèrent pour la prospection destinée aux professionnels.

Les conclusions de Dean Spielmann ne créent donc pas, à elles seules, une nouvelle règle française : la CNIL exige déjà une forte transparence sur les partenaires auxquels des données sont transmises. Leur importance réside ailleurs : la question est désormais posée au niveau européen, devant la juridiction chargée d’interpréter le RGPD et la directive « vie privée et communications électroniques ».

Et le débat revient finalement à une interrogation très simple : jusqu’où peut voyager un consentement donné à une entreprise avant qu’une autre soit obligée de le redemander ?

La réponse définitive appartient désormais à la CJUE. Les conclusions présentées par un avocat général proposent aux juges une solution juridique en toute indépendance, mais ne les lient pas. La Cour va maintenant délibérer ; son arrêt sera rendu ultérieurement.

Pour les formulaires qui promettent encore les offres de mystérieux « partenaires », le pluriel pourrait néanmoins devenir de plus en plus difficile à laisser dans le flou.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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