Newsletters : “nos partenaires” suffit-il pour utiliser vos données ?

Une petite case, quelques mots et des données personnelles qui changent de mains. Dans une affaire opposant Groupe Canal+ à la CNIL, l’avocat général Dean Spielmann estime qu'accepter d'être démarché par les “partenaires“ d'une entreprise ne constitue pas un consentement suffisamment éclairé lorsque leur identité demeure inconnue. Une question qui concerne bien évidemment newsletters, concours et opérations commerciales du secteur du livre.
Le 17/09/2026 à 14:34 par Nicolas Gary
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17/09/2026 à 14:34
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« J’accepte de recevoir les offres de nos partenaires. » La formule accompagne nombre d’inscriptions, achats, jeux-concours ou formulaires en ligne. Mais derrière ce pluriel commode, encore faut-il savoir quelles entreprises sont effectivement autorisées à utiliser les données recueillies.
Dans ses conclusions présentées ce 17 septembre 2026 devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans l’affaire C-317/25, Groupe Canal+, l’avocat général Dean Spielmann défend une lecture stricte du consentement. Lorsque l’identité de l’entreprise qui entend utiliser les données à des fins de prospection commerciale n’était pas connue au moment de leur collecte, l’accord donné à de simples « partenaires » ne saurait, selon lui, suffire.
Le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque. Pour l’avocat général, connaître l’identité du responsable du traitement participe précisément au caractère éclairé de ce choix. Accepter les sollicitations de « partenaires » ne reviendrait donc pas à donner carte blanche à toute entreprise susceptible d’entrer dans cette catégorie.
À l’origine de l’affaire, quelque 3,9 millions de personnes contactées en 2021 dans le cadre d’opérations de prospection réalisées pour Groupe Canal+. Leurs données personnelles avaient auparavant été recueillies par deux fournisseurs d’accès à Internet.
Les abonnés concernés étaient invités à cocher une case indiquant leur consentement à l’utilisation de leurs informations à des fins commerciales par les « partenaires » de ces opérateurs. Or, ceux-ci n’étaient nommément identifiés ni dans le formulaire, ni dans une liste accessible par un lien hypertexte, ni par un autre moyen, relève le Conseil d’État dans sa décision du 5 mai 2025. Groupe Canal+, partenaire des deux FAI, avait ensuite acquis auprès d’eux la liste des personnes concernées.
La CNIL avait sanctionné Groupe Canal+ de 600.000 € le 12 octobre 2023 pour plusieurs manquements au RGPD et au Code des postes et des communications électroniques, notamment en matière de consentement à la prospection commerciale, mais aussi d’information des personnes, de droit d’accès ou encore d’encadrement des relations avec les sous-traitants.
Groupe Canal+ a contesté cette décision devant le Conseil d’État. Celui-ci a alors saisi la CJUE : le consentement donné à une catégorie aussi générale que les « partenaires » permet-il à chacun d’entre eux de démarcher ensuite la personne concernée ? Ou l’entreprise dont l’identité n’était pas connue au départ doit-elle recueillir elle-même un nouveau consentement ?
Pour Dean Spielmann, cette seconde lecture doit prévaloir. Lorsque l’identité du responsable de la prospection était inconnue au moment du premier consentement, celui-ci ne suffit pas à autoriser l’envoi ultérieur d’offres commerciales. L’entreprise concernée doit obtenir un nouvel accord avant de pouvoir procéder à cette prospection.
Et la présence d’un bouton ou d’un lien permettant de se désinscrire dès la première communication ne corrige pas le problème. Cette possibilité intervient une fois la sollicitation commencée et ne saurait, estime l’avocat général, remplacer le consentement préalable requis.
Son raisonnement prévoit même une solution de repli. Si la Cour devait considérer qu’une simple catégorie de destinataires peut, dans certaines circonstances, suffire, celle-ci devrait être assez précise pour permettre à l’intéressé de raisonnablement prévoir quelle entreprise pourrait le contacter. Or, selon Dean Spielmann, la notion générique de « partenaires » ne répond pas à cette exigence.
La question dépasse largement l’affaire Canal+. Elle devient concrète pour toute entreprise qui collecte ou reçoit des coordonnées à des fins commerciales — et donc potentiellement pour les acteurs du livre lorsqu’ils recourent à de tels dispositifs.
Une librairie en ligne, une maison d’édition, un média, une plateforme de lecture ou l’organisateur d’un événement peuvent par exemple proposer des newsletters, monter une opération avec plusieurs partenaires ou recueillir des contacts lors d’un concours. Dès lors que ces informations doivent ensuite être transmises et utilisées pour de la prospection, l’identité de celui qui collecte les données et celle de celui qui les exploitera deviennent déterminantes.
La doctrine française s’est d’ailleurs précisée récemment. Dans une fiche publiée le 10 juin 2026, la CNIL indique que lorsqu’un organisme recueille également le consentement à la prospection pour le compte de ses partenaires, les personnes doivent être clairement informées de leur identité et des finalités poursuivies. Une liste exhaustive et mise à jour doit être disponible au moment où l’accord est donné.
Lorsque le premier organisme ne recueille, en revanche, que l’autorisation de transmettre les coordonnées, les entreprises destinataires doivent obtenir le consentement nécessaire à leurs propres campagnes avant de démarcher commercialement les personnes. La CNIL admet qu’elles puissent, sous certaines conditions, envoyer une sollicitation destinée uniquement à demander cet accord : celle-ci ne doit alors promouvoir ni leur image, ni leurs produits ou services.
Pour les particuliers, la prospection commerciale par courrier électronique, SMS ou automate d’appel reste en principe soumise à un consentement préalable. Une exception existe notamment lorsque l’intéressé est déjà client de la même entreprise et que les sollicitations concernent des produits ou services similaires à ceux précédemment achetés. Les règles diffèrent pour la prospection destinée aux professionnels.
Les conclusions de Dean Spielmann ne créent donc pas, à elles seules, une nouvelle règle française : la CNIL exige déjà une forte transparence sur les partenaires auxquels des données sont transmises. Leur importance réside ailleurs : la question est désormais posée au niveau européen, devant la juridiction chargée d’interpréter le RGPD et la directive « vie privée et communications électroniques ».
Et le débat revient finalement à une interrogation très simple : jusqu’où peut voyager un consentement donné à une entreprise avant qu’une autre soit obligée de le redemander ?
La réponse définitive appartient désormais à la CJUE. Les conclusions présentées par un avocat général proposent aux juges une solution juridique en toute indépendance, mais ne les lient pas. La Cour va maintenant délibérer ; son arrêt sera rendu ultérieurement.
Pour les formulaires qui promettent encore les offres de mystérieux « partenaires », le pluriel pourrait néanmoins devenir de plus en plus difficile à laisser dans le flou.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Annaïck Le Ru a pris, ce lundi 14 septembre, ses fonctions de directrice générale de Ciclic Centre-Val de Loire. Nommée au printemps pour succéder à Philippe Germain, elle dirigera désormais l’agence régionale pour le livre et l’image aux côtés de sa présidente, Julie Gayet, qui confirme rester à son poste.
15/09/2026, 12:51
Spécialiste de Blaise Pascal et de la littérature française du XVIIe siècle, Dominique Descotes est mort dimanche 13 septembre 2026, à l’âge de 78 ans. Professeur émérite de l’Université Clermont Auvergne, il avait consacré une grande partie de sa vie de chercheur à réunir ce que les disciplines séparent volontiers chez Pascal : l’écrivain, le polémiste, le théologien, le mathématicien et le physicien. Il laisse derrière lui une importante œuvre critique et éditoriale, ainsi que plusieurs outils devenus familiers aux pascalisants.
15/09/2026, 12:14
Et si, pour comprendre le Japon, il fallait aussi le regarder depuis la mer ? Avec Le Japon par la mer, Dominique Dufour prépare un guide-reportage illustré consacré au voyage en ferry dans l’archipel. Le principe : quinze traversées, et pour chacune une question permettant d’explorer un aspect du Japon, de ses îles à ses ports, de ses paysages à ceux qui y vivent et voyagent. Après un premier terrain réalisé durant l’été 2026, une campagne de financement participatif est lancée sur Ulule pour poursuivre le reportage et permettre la réalisation du livre. Projet porté par Dominique Dufour.
15/09/2026, 11:32
La Bibliothèque apostolique et les Archives apostoliques du Vatican vont gagner de nouveaux espaces à l’intérieur même de la Cité du Vatican. Léon XIV lui-même a ordonné la construction d’un bâtiment commun aux deux institutions, confrontées à l’augmentation continue des collections et de la production documentaire du Saint-Siège. Le projet remplace en partie une solution arrêtée sous François, qui prévoyait de développer les capacités de stockage dans le secteur du Latran.
14/09/2026, 17:58
Militante anticolonialiste, journaliste, traductrice et autrice, Elaine Mokhtefi est morte le 11 septembre 2026 à New York. Américaine devenue algérienne quelques semaines avant sa disparition, elle avait raconté dans ses mémoires les années où Alger accueillait révolutionnaires, mouvements de libération et Black Panthers. Elle était née Elaine Klein en 1928.
14/09/2026, 17:35
Au Mozambique, une foire du livre veut faire davantage qu’aligner des stands et organiser quelques signatures. Le Maputo International Book Fair entend réunir lecteurs et professionnels, avec échanges de droits, rendez-vous B2B, pitchs, formations et rencontres. Un dispositif assez classique à Francfort ou Bologne. Beaucoup moins dans un pays où l’association professionnelle ne recense que quelques dizaines d’éditeurs et sept libraires établis.
14/09/2026, 17:12
Dargaud France confie sa direction éditoriale à Pauline Mermet, en poste depuis le 7 septembre 2026. Cette promotion s’accompagne d’une transition de plusieurs mois avec François Le Bescond : après 37 ans dans la maison, celui-ci quittera Dargaud fin avril 2027, tout en conservant jusque-là le suivi de ses auteurs et la responsabilité éditoriale de Lucky Luke.
14/09/2026, 15:24
Fnac Darty nomme Marie Cobessi à la direction générale de la Société Française du Livre (SFL) à compter du 1er septembre 2026. Arrivée dans le groupe en 2020, elle présente un parcours davantage tourné vers la transformation, la performance et la logistique que vers l’édition : un profil qui correspond aux enjeux d’un grossiste chargé d’approvisionner bibliothèques, collectivités, établissements scolaires et professionnels du livre.
14/09/2026, 15:04
Après avoir façonné l’identité visuelle de Zulma pendant vingt ans, les couvertures signées David Pearson changent de support. La maison compte désormais prolonger cette première rencontre avec le lecteur. Le 1er octobre 2026, l’éditeur inaugurera sa première collection de papeterie, composée de carnets reprenant plusieurs de ses couvertures.
14/09/2026, 13:13
Après cinq années d'écriture, l'autrice toulousaine Mabrouka Arnaud s'apprête à donner vie à son premier roman, Jour 2104, un thriller construit autour d'un cold case vieux de seize ans, à la fois captivant et résolument ancré dans son époque. Sans maison d'édition ni avance, elle choisit l'auto-édition et lance une campagne de financement participatif sur Ulule afin de financer l'impression et l'envoi de ce premier tirage. Projet porté par Marie Lafourcade et Mabrouka Arnaud.
14/09/2026, 12:45
La demande de permis de construire pour la rénovation et l’agrandissement de la Bibliothèque nationale suisse vient d’être déposée. Le chantier doit commencer en 2027 et s’étendre jusqu’en 2034. Derrière la remise à niveau d’un monument de l’architecture moderne se dessine aussi une autre conception de la bibliothèque : davantage ouverte au public, pensée comme un lieu de rencontre autant que de conservation.
14/09/2026, 12:29
Les éditions Kana et les Éditions Dargaud ont la douleur de vous faire part de la disparition d’Yves Schlirf, ce dimanche 13 septembre. Les premières pensées des deux structures « vont à sa compagne, Corine Jamar et à leurs deux filles, Eleni et Athina ».
14/09/2026, 10:42
Il a participé à faire de la fantasy un marché en France, accompagné l’essor de Milady, de la romance, du numérique, puis vu Bragelonne passer d’une aventure de quelques passionnés à un groupe de plusieurs milliers de titres avant son rachat par Hachette. Alain Névant pensait ensuite s’éloigner de l’édition. Il y revient aujourd’hui par Delnoch Publishing.
12/09/2026, 10:00
À la mi-octobre, Loane Hardel, 24 ans en décembre, ouvrira Violet’s Bookshop rue Saint-Jean, à Saumur. Pensée comme une librairie-café spécialisée en romance, fantasy, manga et lectures en anglais, l’adresse veut surtout devenir un lieu où l’on reste, entre ateliers, rencontres et créations artisanales. Derrière cet univers soigneusement imaginé se joue aussi un véritable pari entrepreneurial, financé entre apport personnel, emprunts et campagne participative.
11/09/2026, 18:11
François Maspero aurait pu vendre de la barbe à papa. Il deviendra finalement libraire, puis l’un des éditeurs les plus singuliers de l’après-guerre. Avec Histoire (de) La Découverte, la maison qui lui a succédé en 1983 préfère ces bifurcations, ces livres et ces crises à une chronologie solennelle. Vidéos et dossiers documentaires racontent plus de 40 ans de La Découverte et, avec elle, une certaine histoire politique et intellectuelle de l’édition française.
11/09/2026, 16:52
Le Rassemblement national s'investit dans une nouvelle entreprise de mystification : le député d'extrême droite Jean-Philippe Tanguy (Somme) a ainsi proposé de faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon. Mais les combats de la femme de lettres et figure féministe restent radicalement contraires aux idées portées par le parti d'extrême droite.
11/09/2026, 16:20
Après plus de trois décennies durant lesquelles Steidl a administré les droits mondiaux de Günter Grass, son œuvre littéraire et essayistique change de maison. S. Fischer en reprend l’exploitation internationale avec effet immédiat, aux termes d’un accord conclu avec la fondation Günter und Ute Grass. Un transfert majeur, annoncé quelques mois après une rupture que la fondation dit avoir motivée par des retards de paiement répétés.
11/09/2026, 13:13
Femmes de résonance : portraits de luthières est un projet photographique artistique et documentaire qui donne à voir 8 femmes et leur rapport singulier à la lutherie. Dans leur atelier, une envie : photographier les gestes, les lieux et les personnalités pour raconter un métier de précision, de patience et de transmission, où chaque instrument porte une part de l’histoire de celles qui le façonnent. La série rassemble 24 photographies organisées en 8 triptyques. Quatre triptyques seront présentés au Festival Photo de Vic-sur-Seille en octobre 2026. Un projet porté par Florence Sortelle.
11/09/2026, 11:48
Dix ans, selon le directeur du Fondo de Cultura Económica, que les bibliothèques publiques mexicaines n’avaient plus acheté de livres. Le gouvernement engage 50 millions de pesos de son budget 2026 pour renouveler leurs fonds, en privilégiant les éditeurs indépendants, petits et moyens. En parallèle, une TVA à taux zéro pour certaines librairies arrive devant le Congrès.
11/09/2026, 11:24
Le groupe Margot, qui réunit Les Arènes, L’Iconoclaste et Collection Proche, recompose son capital. Sa holding familiale BSA a racheté les 49 % détenus par Editis depuis 2020, avant de céder 37 % à Madrigall. Une opération destinée à préparer la transmission aux filles de Laurent Beccaria et Sophie de Sivry, qui entraînera aussi, en 2028, le passage de la distribution d’Interforum à Sodis.
11/09/2026, 10:38
Albin Michel réorganise sa direction commerciale avec trois mouvements effectifs depuis le 1er septembre 2026. Daphné Esménard en prend la direction, Sébastien Rouault rejoint la maison comme directeur des ventes et Marie Navarro est promue responsable de la diffusion extérieure.
10/09/2026, 18:22
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