Quand la CIA faisait passer des livres derrière le rideau de fer

La CIA, ses opérations clandestines, ses réseaux d’espionnage : difficile, a priori, d’associer l’agence américaine à la littérature. Pourtant, durant près de quatre décennies, la littérature a occupé une place singulière dans la stratégie menée par les États-Unis contre l’influence soviétique.

Au cœur de la guerre froide, alors que Washington et Moscou s’affrontent également sur le terrain idéologique, les livres deviennent un instrument de « soft power ». De l’autre côté du rideau de fer, des ouvrages et des revues interdits par les régimes communistes sont acheminés clandestinement.

Certains traversent les frontières dans des camions ou des trains, d’autres sont dissimulés dans des chargements ou même largués par ballons.

À l'origine de cette entreprise se trouve notamment Georges Minden, un exilé roumain installé à New York. Après la mort de Staline, alors que la censure s'assouplit, son programme fait parvenir des centaines de milliers d'ouvrages à l'Est, par courrier ou grâce à un réseau de voyageurs en Europe occidentale. La Pologne va devenir l'un des principaux terrains de cette opération.

La série documentaire, d'une durée de 90 minutes, est signée Juliette Guérin, Félix Albert et Thomas Courcelle, et produite par Bo Travail.

De la constitution du réseau de Georges Minden aux missions menées en Pologne, Book club : la guerre secrète de la CIA revient sur cette « guerre des livres » en quatre épisodes.

Les épisodes

Épisode 1 : Le réseau : À New York, l’exilé roumain Georges Minden imagine un programme clandestin destiné à contrer la propagande soviétique en faisant du livre une nouvelle arme du « soft power » américain.

Épisode 2 : La bataille des livres : Après la mort de Staline, la circulation des ouvrages s’intensifie : depuis New York et grâce à un réseau de voyageurs en Europe, des centaines de milliers de livres gagnent clandestinement les pays de l’Est, notamment la Pologne.

Épisode 3 : Les missions spéciales : Alors que le mouvement de contestation prend de l’ampleur à Gdansk en 1980, des volontaires acheminent livres et matériel vers l’opposition polonaise, parmi eux le jeune Français Jacky Challot.

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Épisode 4 : Code voyageur : Après de nombreux passages clandestins entre la France et la Pologne, Jacky Challot est arrêté et emprisonné, tandis que l’actrice Simone Signoret intervient pour tenter d’obtenir sa libération.

Crédits photo : France TV

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Par Lina Tinel-Sebie

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