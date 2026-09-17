Dans cette bibliothèque, dormait un fragment de L’Odyssée vieux de 1700 ans

À première vue, l’objet avait pourtant de quoi passer sous le radar : parchemin abîmé, décoloré, marqué par l’humidité, couvert d’une écriture grecque minuscule. La pièce avait d’abord été considérée comme un texte sans intérêt particulier du VIIe siècle.

En travaillant sur les manuscrits antiques des Special Collections d’Utrecht, Mark de Kreij, spécialiste du grec ancien et de papyrologie à l’Université Radboud de Nimègue, a reconnu plusieurs mots caractéristiques des épopées homériques. L’identification a conduit au chant XII de L’Odyssée.

Référencée Utrecht Gr. Ms. B6.39a, elle a été identifiée il y a environ deux ans. L’établissement n’a rendu la découverte publique que le 14 septembre 2026, dans un contexte où l’adaptation de Christopher Nolan a replacé Homère au centre de l’actualité culturelle.

Hélios réclame des comptes

Le passage conservé tombe à un moment peu reposant du voyage. Alors qu’Ulysse leur avait interdit de toucher aux troupeaux sacrés d’Hélios, ses compagnons, affamés, abattent plusieurs bêtes et s’en nourrissent. Le feuillet d’Utrecht correspond précisément à l’instant où le dieu Soleil apprend ce qui s’est produit et demande à Zeus de le venger.

La suite est connue : une fois le navire repris par la mer, Zeus le frappe de sa foudre au milieu d’une tempête. Tous les compagnons d’Ulysse périssent ; lui seul survit. Cet épisode clôt la longue narration que le héros livre aux Phéaciens, dans les chants IX à XII, avant que son retour vers Ithaque ne puisse véritablement commencer.

L’intérêt matériel du document est presque aussi enthousiasmant que son contenu. Écrit sur les deux faces, le feuillet provenait d’un codex de petites dimensions qui aurait contenu l’ensemble de L’Odyssée.

L’établissement avance que ce volume circulait dans l’oasis du Fayoum, en Égypte, autour de l’an 300. Il estime également qu’une trentaine seulement de fragments comparables de L’Odyssée sont aujourd’hui connus dans le monde. Au-delà des quelques vers préservés, la pièce documente ainsi la circulation du poème homérique sous forme de codex au tournant des IIIe et IVe siècles.

Sept décennies dans les collections

Son histoire néerlandaise est, elle, précisément documentée. Le 7 janvier 1956, la bibliothèque acquiert la collection de papyri et de parchemins ayant appartenu au coptologue allemand Carl Schmidt (1868-1938). Gilles Quispel, professeur à Utrecht, l’achète à sa nièce, G. Kunta-Schmidt, pour le compte de l’établissement. L’ensemble réunit surtout des manuscrits coptes, mais aussi des documents démotiques et grecs.

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C’est parmi ces derniers que les quelques lignes d’Homère sont restées méconnues. DUB, média indépendant de l’université, rapporte que Mark de Kreij les a reconnues environ deux ans avant l’annonce officielle. « C’est tout de même assez extraordinaire : il se trouve quelque part à Utrecht et personne ne le sait », expliquait-il alors à RTV Utrecht.

Le calendrier de la communication n’est pas totalement étranger au regain d’intérêt suscité par L’Odyssée de Christopher Nolan. Bart Jaski, conservateur des manuscrits de la bibliothèque, l’assume auprès de DUB : « Nous surfons bien sûr sur cet engouement », tout en y voyant une occasion de montrer au public ce que recèlent encore les fonds de l’établissement.

La pièce doit désormais prendre place dans le travail scientifique consacré aux manuscrits antiques d’Utrecht. La majeure partie de cet ensemble doit être publiée par Mark de Kreij sous le titre Hieratic, Demotic, Greek, and Coptic Texts in the Utrecht University Collection (P.Utr.). Après près de soixante-dix ans dans les collections, ces 6,6 sur 7,7 cm de parchemin sont enfin identifiés pour ce qu’ils sont : quelques lignes d’Homère copiées il y a environ dix-sept siècles.

Crédits photo : Utrecht University

Par Nicolas Gary

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