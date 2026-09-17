Budget de l'État : les moyens de la culture rabotés, avant de nouvelles coupes ?

Les débats parlementaires consacrés à un budget 2027 très particulier, car marqué par un changement présidentiel, se profilent, mais le Premier ministre Sébastien Lecornu n'a pas attendu pour remettre les mains dans les finances publiques. Soucieux de limiter un déficit, mais sans vraiment augmenter les recettes, il agit donc sur les dépenses : et la culture, dans l'équation, n'est pas la dernière à trinquer...
Le 17/09/2026 à 11:53 par Antoine Oury
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17/09/2026 à 11:53
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Il n'y a pas d'« argent magique », pérorait Macron en 2018 : au crépuscule de ses mandats, les finances publiques semblent plus asphyxiées que jamais. À force de limiter les recettes — suppression de l'impôt sur la fortune ou de la taxe d'habitation —, de dépenser sans compter pour certaines entreprises et de refuser de nouveaux mécanismes fiscaux, la facture est lourde.
Le 11 septembre dernier, le gouvernement annonçait une révision de ses prévisions économiques, avec une croissance ramenée à 0,5 % (contre 1 %, puis 0,9 %, avant 0,7 %) et un taux d'inflation estimé à 2,1 % pour l'année en cours. Le changement climatique, avec les vagues de chaleur successives de l'été, mais aussi le contexte géopolitique mondial, marqué par la guerre de Trump contre l'Iran, ont aggravé la situation.
En 2027, le gouvernement espère une croissance à 1 % et un taux d'inflation qui « se stabiliserait à 1,8 % ». Le premier chiffre serait « inférieur à la croissance potentielle de la France, qui est à 1,2 % », a tenu à précise le ministre de l'Économie, Roland Lescure, rapporte Capital.
Mais l'hypothèse parait très optimiste, puisqu'elle compte sur une désescalade du conflit au Moyen-Orient. Trump subira peut-être le revers des midterms, qui pourraient recomposer la Chambre des représentants, mais le comportement de l'imprévisible président d'extrême droite reste l'inconnue de l'équation.
Les deux derniers budgets de l'État n'avaient pas été tendres pour le ministère de la Culture, dont le portefeuille est pourtant loin d'être le plus épais du gouvernement. Pourtant, le Premier ministre Sébastien Lecornu continue de le vider, comme le lui permet la loi, qui autorise des ajustements par décrets, sans avoir recours à une loi de finances rectificative.
L'ex-ministre des Armées ne se prive pas d'utiliser le dispositif et, le 11 septembre dernier, justement, a annulé par décret 500 millions € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. L'objectif ? Contenir le déficit public, donc, mais aussi financer le plan d'urgence à l'agriculture, après les dégâts causés par les sécheresses estivales. Et, ce, même si cela suppose de prélever dans les crédits du ministère de la Transition écologique — néanmoins fléchés vers le service public de l'énergie, selon Bercy...
Le budget du ministère de la Culture en a aussi pris pour son grade, avec l'annulation définitive de crédits qui avaient déjà été « gelés », soit 25 millions € d'autorisations d'engagement (AE) annulées (25.297.507 millions €) et 20 millions € de crédits de paiement (CP) sabrés (20.226.696 €).
La mission Patrimoines est la plus sévèrement touchée (12 millions € en AE, 16 millions € en CP), devant la Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (6,7 millions € de moins en AE) et la Création (5,8 millions € en AE, 2,9 millions € en CP).
La mission Médias, livre et industries culturelles perd pour sa part 2.135.903 € en autorisations d'engagement, mais cette coupe est circonscrite au programme « Presse et médias »...
Après l'adoption d'un budget 2026 dont le niveau des crédits alloués à la culture et en particulier au livre avait inquiété le Parlement — dans un contexte de désamour pour la lecture —, le gouvernement avait procédé à un autre ajustement en juin dernier.
Cette fois, deux décrets avaient été publiés, coup sur coup. Le premier supprimait 19,2 millions € en AE et 19,9 millions € en CP pour le ministère de la Culture, privé de 18,9 millions € en AE et de 18,2 millions € en CP par le second.
En amont d'un séminaire gouvernemental consacré au budget, ce jeudi 17 septembre, Sébastien Lecornu a fait parvenir un courrier à l'ensemble des ministres, dont, a priori, Catherine Pégard, locataire de la rue de Valois. Selon RMC, la missive est sans équivoque : le Premier ministre y indique avoir « décidé de rouvrir les lettres-plafonds afin de dégager un effort supplémentaire sur les dépenses de l’État ».
À LIRE - La Région Sud veut intégrer l'agence régionale du livre à Arsud
Autrement dit, les budgets des ministères risquent de se contracter un peu plus, et les prochains mois seront encore marqués par la disette. « Cet exercice doit nous permettre d’aller plus loin et de viser que les dépenses de l’État, hors défense, seront strictement au même niveau dans le budget 2027 que dans le budget 2026 », assure encore Matignon.
Après une fronde menée notamment lors du festival d'Avignon, le secteur du spectacle vivant avait obtenu le dégel de 10 millions €, un répit qui semble plus que jamais de courte durée. Quant à Catherine Pégard, ministre millionnaire redevable à Emmanuel Macron qui l'avait maintenu mordicus au château de Versailles avant de la recaser rue de Valois, il semble peu probable qu'elle s'émeuve publiquement du démantèlement du budget du ministère de la Culture...
Ces coupes ont pourtant des conséquences concrètes sur le terrain, notamment du côté des agences culturelles et autres agences régionales du livre, cofinancées par l'État, contraintes d'annuler des actions de formation et de soutien au secteur.
Photographie : illustration, Sergey Klimkin, domaine public
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Dargaud France confie sa direction éditoriale à Pauline Mermet, en poste depuis le 7 septembre 2026. Cette promotion s’accompagne d’une transition de plusieurs mois avec François Le Bescond : après 37 ans dans la maison, celui-ci quittera Dargaud fin avril 2027, tout en conservant jusque-là le suivi de ses auteurs et la responsabilité éditoriale de Lucky Luke.
14/09/2026, 15:24
Fnac Darty nomme Marie Cobessi à la direction générale de la Société Française du Livre (SFL) à compter du 1er septembre 2026. Arrivée dans le groupe en 2020, elle présente un parcours davantage tourné vers la transformation, la performance et la logistique que vers l’édition : un profil qui correspond aux enjeux d’un grossiste chargé d’approvisionner bibliothèques, collectivités, établissements scolaires et professionnels du livre.
14/09/2026, 15:04
Après avoir façonné l’identité visuelle de Zulma pendant vingt ans, les couvertures signées David Pearson changent de support. La maison compte désormais prolonger cette première rencontre avec le lecteur. Le 1er octobre 2026, l’éditeur inaugurera sa première collection de papeterie, composée de carnets reprenant plusieurs de ses couvertures.
14/09/2026, 13:13
Après cinq années d'écriture, l'autrice toulousaine Mabrouka Arnaud s'apprête à donner vie à son premier roman, Jour 2104, un thriller construit autour d'un cold case vieux de seize ans, à la fois captivant et résolument ancré dans son époque. Sans maison d'édition ni avance, elle choisit l'auto-édition et lance une campagne de financement participatif sur Ulule afin de financer l'impression et l'envoi de ce premier tirage. Projet porté par Marie Lafourcade et Mabrouka Arnaud.
14/09/2026, 12:45
La demande de permis de construire pour la rénovation et l’agrandissement de la Bibliothèque nationale suisse vient d’être déposée. Le chantier doit commencer en 2027 et s’étendre jusqu’en 2034. Derrière la remise à niveau d’un monument de l’architecture moderne se dessine aussi une autre conception de la bibliothèque : davantage ouverte au public, pensée comme un lieu de rencontre autant que de conservation.
14/09/2026, 12:29
Les éditions Kana et les Éditions Dargaud ont la douleur de vous faire part de la disparition d’Yves Schlirf, ce dimanche 13 septembre. Les premières pensées des deux structures « vont à sa compagne, Corine Jamar et à leurs deux filles, Eleni et Athina ».
14/09/2026, 10:42
Un livre « Young Adult » est-il encore destiné aux adolescents quand l’administration définit le « jeune adulte » comme une personne de plus de 18 ans ? Dans le comté de Somerset, au Maryland, une nouvelle politique scolaire produit précisément ce télescopage. Adoptée le 18 août, aussitôt suspendue pour 60 jours par l’État, elle fait désormais l’objet d’un recours au nom du Freedom to Read Act et du Premier amendement.
12/09/2026, 13:00
Il a participé à faire de la fantasy un marché en France, accompagné l’essor de Milady, de la romance, du numérique, puis vu Bragelonne passer d’une aventure de quelques passionnés à un groupe de plusieurs milliers de titres avant son rachat par Hachette. Alain Névant pensait ensuite s’éloigner de l’édition. Il y revient aujourd’hui par Delnoch Publishing.
12/09/2026, 10:00
À la mi-octobre, Loane Hardel, 24 ans en décembre, ouvrira Violet’s Bookshop rue Saint-Jean, à Saumur. Pensée comme une librairie-café spécialisée en romance, fantasy, manga et lectures en anglais, l’adresse veut surtout devenir un lieu où l’on reste, entre ateliers, rencontres et créations artisanales. Derrière cet univers soigneusement imaginé se joue aussi un véritable pari entrepreneurial, financé entre apport personnel, emprunts et campagne participative.
11/09/2026, 18:11
François Maspero aurait pu vendre de la barbe à papa. Il deviendra finalement libraire, puis l’un des éditeurs les plus singuliers de l’après-guerre. Avec Histoire (de) La Découverte, la maison qui lui a succédé en 1983 préfère ces bifurcations, ces livres et ces crises à une chronologie solennelle. Vidéos et dossiers documentaires racontent plus de 40 ans de La Découverte et, avec elle, une certaine histoire politique et intellectuelle de l’édition française.
11/09/2026, 16:52
Après plus de trois décennies durant lesquelles Steidl a administré les droits mondiaux de Günter Grass, son œuvre littéraire et essayistique change de maison. S. Fischer en reprend l’exploitation internationale avec effet immédiat, aux termes d’un accord conclu avec la fondation Günter und Ute Grass. Un transfert majeur, annoncé quelques mois après une rupture que la fondation dit avoir motivée par des retards de paiement répétés.
11/09/2026, 13:13
Femmes de résonance : portraits de luthières est un projet photographique artistique et documentaire qui donne à voir 8 femmes et leur rapport singulier à la lutherie. Dans leur atelier, une envie : photographier les gestes, les lieux et les personnalités pour raconter un métier de précision, de patience et de transmission, où chaque instrument porte une part de l’histoire de celles qui le façonnent. La série rassemble 24 photographies organisées en 8 triptyques. Quatre triptyques seront présentés au Festival Photo de Vic-sur-Seille en octobre 2026. Un projet porté par Florence Sortelle.
11/09/2026, 11:48
Dix ans, selon le directeur du Fondo de Cultura Económica, que les bibliothèques publiques mexicaines n’avaient plus acheté de livres. Le gouvernement engage 50 millions de pesos de son budget 2026 pour renouveler leurs fonds, en privilégiant les éditeurs indépendants, petits et moyens. En parallèle, une TVA à taux zéro pour certaines librairies arrive devant le Congrès.
11/09/2026, 11:24
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