Budget de l'État : les moyens de la culture rabotés, avant de nouvelles coupes ?

Il n'y a pas d'« argent magique », pérorait Macron en 2018 : au crépuscule de ses mandats, les finances publiques semblent plus asphyxiées que jamais. À force de limiter les recettes — suppression de l'impôt sur la fortune ou de la taxe d'habitation —, de dépenser sans compter pour certaines entreprises et de refuser de nouveaux mécanismes fiscaux, la facture est lourde.

Le 11 septembre dernier, le gouvernement annonçait une révision de ses prévisions économiques, avec une croissance ramenée à 0,5 % (contre 1 %, puis 0,9 %, avant 0,7 %) et un taux d'inflation estimé à 2,1 % pour l'année en cours. Le changement climatique, avec les vagues de chaleur successives de l'été, mais aussi le contexte géopolitique mondial, marqué par la guerre de Trump contre l'Iran, ont aggravé la situation.

En 2027, le gouvernement espère une croissance à 1 % et un taux d'inflation qui « se stabiliserait à 1,8 % ». Le premier chiffre serait « inférieur à la croissance potentielle de la France, qui est à 1,2 % », a tenu à précise le ministre de l'Économie, Roland Lescure, rapporte Capital.

Mais l'hypothèse parait très optimiste, puisqu'elle compte sur une désescalade du conflit au Moyen-Orient. Trump subira peut-être le revers des midterms, qui pourraient recomposer la Chambre des représentants, mais le comportement de l'imprévisible président d'extrême droite reste l'inconnue de l'équation.

20 millions € de moins pour la culture (encore)

Les deux derniers budgets de l'État n'avaient pas été tendres pour le ministère de la Culture, dont le portefeuille est pourtant loin d'être le plus épais du gouvernement. Pourtant, le Premier ministre Sébastien Lecornu continue de le vider, comme le lui permet la loi, qui autorise des ajustements par décrets, sans avoir recours à une loi de finances rectificative.

L'ex-ministre des Armées ne se prive pas d'utiliser le dispositif et, le 11 septembre dernier, justement, a annulé par décret 500 millions € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. L'objectif ? Contenir le déficit public, donc, mais aussi financer le plan d'urgence à l'agriculture, après les dégâts causés par les sécheresses estivales. Et, ce, même si cela suppose de prélever dans les crédits du ministère de la Transition écologique — néanmoins fléchés vers le service public de l'énergie, selon Bercy...

Le budget du ministère de la Culture en a aussi pris pour son grade, avec l'annulation définitive de crédits qui avaient déjà été « gelés », soit 25 millions € d'autorisations d'engagement (AE) annulées (25.297.507 millions €) et 20 millions € de crédits de paiement (CP) sabrés (20.226.696 €).

La mission Patrimoines est la plus sévèrement touchée (12 millions € en AE, 16 millions € en CP), devant la Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (6,7 millions € de moins en AE) et la Création (5,8 millions € en AE, 2,9 millions € en CP).

La mission Médias, livre et industries culturelles perd pour sa part 2.135.903 € en autorisations d'engagement, mais cette coupe est circonscrite au programme « Presse et médias »...

On rase gratis

Après l'adoption d'un budget 2026 dont le niveau des crédits alloués à la culture et en particulier au livre avait inquiété le Parlement — dans un contexte de désamour pour la lecture —, le gouvernement avait procédé à un autre ajustement en juin dernier.

Cette fois, deux décrets avaient été publiés, coup sur coup. Le premier supprimait 19,2 millions € en AE et 19,9 millions € en CP pour le ministère de la Culture, privé de 18,9 millions € en AE et de 18,2 millions € en CP par le second.

En amont d'un séminaire gouvernemental consacré au budget, ce jeudi 17 septembre, Sébastien Lecornu a fait parvenir un courrier à l'ensemble des ministres, dont, a priori, Catherine Pégard, locataire de la rue de Valois. Selon RMC, la missive est sans équivoque : le Premier ministre y indique avoir « décidé de rouvrir les lettres-plafonds afin de dégager un effort supplémentaire sur les dépenses de l’État ».

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Autrement dit, les budgets des ministères risquent de se contracter un peu plus, et les prochains mois seront encore marqués par la disette. « Cet exercice doit nous permettre d’aller plus loin et de viser que les dépenses de l’État, hors défense, seront strictement au même niveau dans le budget 2027 que dans le budget 2026 », assure encore Matignon.

Après une fronde menée notamment lors du festival d'Avignon, le secteur du spectacle vivant avait obtenu le dégel de 10 millions €, un répit qui semble plus que jamais de courte durée. Quant à Catherine Pégard, ministre millionnaire redevable à Emmanuel Macron qui l'avait maintenu mordicus au château de Versailles avant de la recaser rue de Valois, il semble peu probable qu'elle s'émeuve publiquement du démantèlement du budget du ministère de la Culture...

Ces coupes ont pourtant des conséquences concrètes sur le terrain, notamment du côté des agences culturelles et autres agences régionales du livre, cofinancées par l'État, contraintes d'annuler des actions de formation et de soutien au secteur.

Photographie : illustration, Sergey Klimkin, domaine public

Par Antoine Oury

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