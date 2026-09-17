L'Arche BD, une nouvelle librairie BD, comics et manga dans le Pays de Gex

L’Arche BD est d’abord née d’une rencontre, celle de trois libraires spécialisés BD, aux goûts et compétences bien différentes mais une même vision du métier et surtout du rôle de la librairie : diffuser les créations des auteurices, partager la culture et encourager la lecture sous toutes ses formes et à tous les âges.

Nous travaillons de concert et en bonne intelligence, gardant toujours en tête d’accueillir nos clients-lecteurs dans notre « maison » en garantissant bonne humeur, conseils affûtés et une grande ouverture d’esprit. Car pour nous, c’est cela la BD : un art en constante évolution et accessible à tous, sans jugement de valeur.

Le contexte du livre est aujourd’hui compliqué et de nombreuses structures souffrent de l’effet ciseau. Si notre région ne se soustraie pas aux augmentations des charges, nous sommes néanmoins sur un territoire qui bénéficie d’un avantage certain : celui de la proximité avec le territoire Suisse. Cette position crée un micro-climat économique, avec une population de travailleurs frontaliers au budget culturel plus (d)étendu ainsi que des habitants de Suisse voisine qui ne bénéficient pas d’un dispositif protecteur équivalent à notre loi Lang. Ainsi, le panier moyen local est presque deux fois plus élevé que sur le reste du territoire français.

Cette librairie trouve donc sa vocation et sa justification ainsi : offrir à un public de lecteur le conseil et l’accès qu’il mérite à la BD sous toutes ses formes et proposer une offre culturelle, événementiel et créer du lien social sur un territoire en mixité (de revenus et d’origines).

Mais pourquoi alors un financement participatif ?

C’est sur notre territoire, à Saint-Genis-Pouilly, que prend forme ce beau projet, véritable lieu d’échanges et de mise en avant du travail des auteurices de BD, Comics et Mangas. Pour rendre ce cocon le plus confortable possible, nous sollicitons votre aide dans le financement de l’aménagement de la Librairie L’Arche BD.

Car même avec un apport conséquent, un loyer acceptable pour la région, un prévisionnel financier positif et des banques qui nous soutiennent, créer de toutes pièces un tel lieu reste onéreux. Nous soutenir financièrement, c’est nous permettre d’installer, dès l’ouverture, ce cocon confortable que nous rêvons tant grâce à des meubles sur mesure que nous concevons et construisons nous-même. Sans oublier que chaque petite participation peut représenter une respiration financière qui nous permettra plus vite de réaliser la suite de notre projet : inviter des auteurs et autrices à rencontrer leur public dans notre librairie, et dès que possible les rémunérer pour des interventions !

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À plus long terme et si possible même à moyen terme, le but de cette librairie est bien de s’inscrire complètement dans la chaîne du livre en diffusant les œuvres écrites aux lecteurs mais également en participant au confort des auteurices.

La Librairie L’Arche BD, c’est donc le projet de trois libraires, heureux de faire leur métier et qui rêvent d’offrir à leurs lecteurs un lieu à leur image : ouvert d’esprit, accueillant, conscient de sa place dans le monde du livre et avant toute chose, un endroit où l’on vient découvrir et partager ses coups de cœur, ses lectures et se laisser tenter !

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

Par Projet Ulule

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