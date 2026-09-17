Englouti : une partie de cache-cachalot, d'après un roman de Daniel Kraus

Englouti, réalisé par Brian Duffield (Skull Island, Traquée), promet quelques sueurs froides, bien au chaud depuis l'estomac d'un... cachalot. Le récit suit en effet Jay Gardiner, un plongeur qui se fait gober par l'énorme mammifère.

Le scénario, cosigné par Brian Duffield et Daniel Kraus lui-même, se base sur le livre du second, paru en version originale en 2023. Kraus connait bien le 7e art, puisqu'il a cosigné des romans avec George Romero et Guillermo del Toro — excusez du peu.

Au casting de ce long-métrage subaquatique, Austin Abrams, Josh Brolin, Elisabeth Shue ou encore John Ortiz.

Par Antoine Oury

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