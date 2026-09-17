La première sélection du Prix Interallié 2026 réunit 10 ouvrages

Le 90e Prix Interallié sera décerné à l'occasion de cette rentrée littéraire 2026, et le jury de la récompense a livré sa première sélection, laquelle réunit 10 titres de l'automne. De nouvelles délibérations sont attendues les 7 octobre et 5 novembre prochains. La remise du prix, elle, aura lieu le 18 novembre à 13h, au restaurant Lasserre, dans le 8e arrondissement de Paris.
Le 17/09/2026 à 10:56 par Dépêche
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17/09/2026 à 10:56
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Pierre Adrian, Le pays des étés, Gallimard
Jean-Luc Coatalem, Tête brûlée, Stock
Franck Courtès, Le petit cosmonaute, Julliard
Sonia Devillers, Le fabuleux piano, Robert Laffont
Alain Genestar, La Femme au manteau de loutre, Grasset
Lilia Hassaine, JE, Gallimard
Luz, Un diamant dans les gravats, Stock
Jessica L. Nelson, Les amants du Vercors, Albin Michel
Jean-Noël Orengo, La Rédemption, Grasset
Guillaume Sire, Chante méchante, Calmann Levy
Fondé en 1930 alors que ses initiateurs attendaient l’annonce du lauréat du Prix Femina, le Prix Interallié fut attribué pour la première fois à André Malraux pour La Voie royale. Il distingue traditionnellement des écrivains ayant également une carrière journalistique, fidèle à son esprit d’origine, né dans le cercle de l’Union interalliée.
Présidé par Jean-Marie Rouart, le jury rassemble Stéphane Denis, Gilles Martin-Chauffier, Éric Neuhoff, Christophe Ono-dit-Biot, Jean-Christophe Rufin, Jean-René Van der Plaetsen, Florian Zeller et Louis-Henri de La Rochefoucauld.
À LIRE - Prix de la Vocation 2026 : les trois finalistes sont connus
L'année dernière, la récompense était donc revenue à Louis-Henri de La Rochefoucauld pour son roman L’Amour moderne, publié aux éditions Robert Laffont.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 13/08/2026
192 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 19/08/2026
227 pages
Stock
20,00 €
Paru le 27/08/2026
312 pages
Julliard
21,90 €
Paru le 27/08/2026
288 pages
Robert Laffont
21,00 €
Paru le 02/09/2026
279 pages
Grasset & Fasquelle
22,00 €
Paru le 20/08/2026
256 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 19/08/2026
288 pages
Stock
20,50 €
Paru le 08/04/2026
336 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 02/09/2026
412 pages
Grasset & Fasquelle
24,00 €
Paru le 19/08/2026
160 pages
Calmann-Lévy
18,50 €
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