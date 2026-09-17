La première sélection du Prix Interallié 2026 réunit 10 ouvrages

La première sélection du Prix Interallié 2026

Pierre Adrian, Le pays des étés, Gallimard

Jean-Luc Coatalem, Tête brûlée, Stock

Franck Courtès, Le petit cosmonaute, Julliard

Sonia Devillers, Le fabuleux piano, Robert Laffont

Alain Genestar, La Femme au manteau de loutre, Grasset

Lilia Hassaine, JE, Gallimard

Luz, Un diamant dans les gravats, Stock

Jessica L. Nelson, Les amants du Vercors, Albin Michel

Jean-Noël Orengo, La Rédemption, Grasset

Guillaume Sire, Chante méchante, Calmann Levy

Fondé en 1930 alors que ses initiateurs attendaient l’annonce du lauréat du Prix Femina, le Prix Interallié fut attribué pour la première fois à André Malraux pour La Voie royale. Il distingue traditionnellement des écrivains ayant également une carrière journalistique, fidèle à son esprit d’origine, né dans le cercle de l’Union interalliée.

Présidé par Jean-Marie Rouart, le jury rassemble Stéphane Denis, Gilles Martin-Chauffier, Éric Neuhoff, Christophe Ono-dit-Biot, Jean-Christophe Rufin, Jean-René Van der Plaetsen, Florian Zeller et Louis-Henri de La Rochefoucauld.

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L'année dernière, la récompense était donc revenue à Louis-Henri de La Rochefoucauld pour son roman L’Amour moderne, publié aux éditions Robert Laffont.

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Par Dépêche

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