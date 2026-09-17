Valérie Donzelli et Gilles Lellouche en couple, réunis par un récit d'Éliette Abécassis

Le prochain projet cinématographique de Valérie Donzelli est une nouvelle adaptation : celle du livre d'Éliette Abécassis, Un couple, paru en mars 2023 chez Grasset et disponible en poche au Livre de Poche. Le tournage prendra place en région parisienne, en fin d'année.
Le 17/09/2026 à 10:59 par Antoine Oury
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17/09/2026 à 10:59
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Quelques mois après À pied d’œuvre, sorti en février dernier et basé sur un roman de Franck Courtès, la réalisatrice Valérie Donzelli s'apprête à mener une autre adaptation. Elle a cette fois jeté son dévolu sur un récit d'Éliette Abécassis, Un couple, paru en mars 2023 chez Grasset.
Un couple qui dure serait-il la plus grande aventure des temps modernes ? Alice et Jules vivent ensemble depuis soixante ans. Par un tour de force littéraire, Éliette Abécassis remonte le cours de leur relation amoureuse pour nous en révéler les nuances, les rêves, les désirs, les trahisons et les regrets.
Vieillesse, routine, retrouvailles, désamour, haine, jalousie, enfants, mariage, passion : le film défile à l'envers, étape par étape, de l'ère des réseaux sociaux à la chute du mur de Berlin, Mai 68, la guerre d'Algérie...
Voici le roman de l'amour pérenne, envers et contre tout. Un remède au cynisme et à la solitude de notre époque. On tourne les pages et l'on ne peut s'empêcher de penser à la phrase de Françoise Sagan : « malgré l'amour et la maladie, j'ai été heureuse... »
– Le résumé de l'éditeur pour Un couple
« Le livre démarre et ils ont 90 ans. On voit donc un couple vieux, on a compris qu'ils étaient restés ensemble, et, chemin faisant, on raconte comment et pourquoi ce couple a duré. C'est une grande histoire d'amour », résumait en juin dernier le producteur Alain Goldman auprès du podcast OnTime. Sa société, Pitchipoï Productions, porte en effet le long-métrage.
Pour incarner ce couple à travers les époques, deux duo ont été constitués : d'une part, la réalisatrice et actrice elle-même, avec Gilles Lellouche, et, d'autre part, Marie Colomb et Guillaume Marbeck, qui interpréteront les amants dans leur prime jeunesse.
Le tournage doit se dérouler en novembre et décembre prochains, dans la région parisienne. La date de sortie du film, elle, n'est pas encore connue.
Photographie : Valérie Donzelli, saluée par le Prix du scénario à la 82e Mostra de Venise pour À pied d'œuvre, en septembre 2025 (LucaFazPhoto, CC BY SA 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Paru le 03/12/2025
162 pages
LGF/Le Livre de Poche
7,20 €
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Yggdrasil Fort Fort Lointain revient les 5 et 6 septembre 2026 à l’Hippodrome de Parilly, près de Lyon. Pour sa 11e édition, le festival consacré aux cultures de l’imaginaire fait une nouvelle fois dialoguer fantasy, littérature, illustration, jeux et spectacle vivant, avec un nouvel espace consacré aux Vikings et aux dragons.
25/08/2026, 17:57
Près de 200 écrivains, écrivaines et artistes, plus de 40 manifestations et onze jours durant lesquels le livre sortira largement de ses pages : le Festival international de la littérature (FIL) dévoile la programmation de sa 32e édition, organisée à Montréal du 23 septembre au 3 octobre 2026. Spectacles littéraires, musique, cinéma, traduction, photographie, performances dans l’espace public et hommages à Ingeborg Bachmann, Mahmoud Darwich, Marie Cardinal ou René Depestre composeront cette édition.
25/08/2026, 17:36
À l’occasion de ses 400 ans, le Muséum national d’Histoire naturelle consacre une vaste exposition aux liens noués depuis quatre siècles entre création artistique et sciences naturelles. Dessin, peinture, sculpture et photographie y occupent naturellement une place centrale.
25/08/2026, 17:10
Sous la présidence de Delphine de Vigan, la 17e édition du Livre sur les quais place les récits, les passages et les frontières au cœur de sa programmation. À l’honneur pour leurs quarante ans, les éditions Noir sur Blanc incarnent ce dialogue entre les langues, les cultures et les imaginaires qui traverse le festival.
25/08/2026, 14:05
Du 11 au 13 septembre, Le Livre sur la Place retrouvera la place de la Carrière à Nancy pour sa 48e édition. Coprésidée par l’historien israélien Élie Barnavi et l’intellectuel palestinien Elias Sanbar, la manifestation entend placer le dialogue, la littérature internationale et les grandes fractures contemporaines au cœur de ce premier grand rendez-vous de la rentrée littéraire.
24/08/2026, 17:59
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