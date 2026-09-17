Valérie Donzelli et Gilles Lellouche en couple, réunis par un récit d'Éliette Abécassis

Quelques mois après À pied d’œuvre, sorti en février dernier et basé sur un roman de Franck Courtès, la réalisatrice Valérie Donzelli s'apprête à mener une autre adaptation. Elle a cette fois jeté son dévolu sur un récit d'Éliette Abécassis, Un couple, paru en mars 2023 chez Grasset.

Un couple qui dure serait-il la plus grande aventure des temps modernes ? Alice et Jules vivent ensemble depuis soixante ans. Par un tour de force littéraire, Éliette Abécassis remonte le cours de leur relation amoureuse pour nous en révéler les nuances, les rêves, les désirs, les trahisons et les regrets. Vieillesse, routine, retrouvailles, désamour, haine, jalousie, enfants, mariage, passion : le film défile à l'envers, étape par étape, de l'ère des réseaux sociaux à la chute du mur de Berlin, Mai 68, la guerre d'Algérie... Voici le roman de l'amour pérenne, envers et contre tout. Un remède au cynisme et à la solitude de notre époque. On tourne les pages et l'on ne peut s'empêcher de penser à la phrase de Françoise Sagan : « malgré l'amour et la maladie, j'ai été heureuse... » – Le résumé de l'éditeur pour Un couple

« Le livre démarre et ils ont 90 ans. On voit donc un couple vieux, on a compris qu'ils étaient restés ensemble, et, chemin faisant, on raconte comment et pourquoi ce couple a duré. C'est une grande histoire d'amour », résumait en juin dernier le producteur Alain Goldman auprès du podcast OnTime. Sa société, Pitchipoï Productions, porte en effet le long-métrage.

Pour incarner ce couple à travers les époques, deux duo ont été constitués : d'une part, la réalisatrice et actrice elle-même, avec Gilles Lellouche, et, d'autre part, Marie Colomb et Guillaume Marbeck, qui interpréteront les amants dans leur prime jeunesse.

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Le tournage doit se dérouler en novembre et décembre prochains, dans la région parisienne. La date de sortie du film, elle, n'est pas encore connue.

Photographie : Valérie Donzelli, saluée par le Prix du scénario à la 82e Mostra de Venise pour À pied d'œuvre, en septembre 2025 (LucaFazPhoto, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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