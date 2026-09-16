Pınar Selek : une nouvelle audience dans un climat de répression contre les personnes LGBTQIA+

Une délégation d’une trentaine de personnes doit en revanche faire le déplacement à Istanbul aux côtés de ses avocats. Elle réunira notamment des représentants de France Universités et du Snesup, des parlementaires écologistes et LFI, ainsi que des membres du Planning familial, de Sida Info Service, du MRAP, des militantes féministes, des artistes et des journalistes.

Un dossier ouvert depuis 1998

Pınar Selek est poursuivie depuis 1998 dans l’affaire de l’explosion du marché aux épices d’Istanbul. Malgré quatre acquittements, le dernier a été annulé en 2022 par la Cour de cassation turque, ouvrant un cinquième procès et une nouvelle succession d’audiences.

Lors de la précédente, le 2 avril 2026, son ouvrage Lever la tête. La recherche interdite sur la résistance kurde, publié par Université Paris Cité Éditions, avait été versé au dossier. ActuaLitté revenait alors sur ce procès sans fin, de nouveau reporté au 18 septembre.

La procédure trouve son origine dans les recherches menées par la sociologue auprès de militants kurdes à la fin des années 1990. Son cas est depuis devenu un symbole des mobilisations autour des libertés académiques, de la liberté d’expression et de la protection des chercheurs.

Une vaste opération contre les organisations LGBTQIA+

La nouvelle audience intervient dans un contexte particulièrement tendu. Depuis le 12 septembre, la police turque a arrêté plus de 60 personnes dans 15 provinces lors d’opérations visant des organisations de défense des droits LGBTQIA+. Au moins 23 personnes ont été placées en détention provisoire, tandis que plus de 160 personnes font l’objet d’enquêtes.

Plus de 180 comptes sur les réseaux sociaux ont également été bloqués ou restreints, selon Amnesty International.

Le ministère turc de la Justice a parallèlement adressé une circulaire aux procureurs du pays concernant les contenus et activités considérés comme contraires à la « morale publique » ou nuisibles aux familles et aux enfants. Les organisations de défense des droits humains dénoncent au contraire une intensification de la pression exercée contre les personnes LGBTQIA+ et leurs soutiens.

Le comité de soutien de Pınar Selek établit un lien direct entre cette offensive et le contexte dans lequel s’ouvre l’audience du 18 septembre. L’écrivaine travaille depuis plusieurs décennies sur les minorités, les mouvements féministes et les mécanismes de domination.

Deux distinctions en quelques semaines

Alors que la procédure judiciaire se poursuit, le soutien international à Pınar Selek prend aussi la forme de nouvelles distinctions. Le PEN suédois lui a attribué le Prix Tucholsky 2026 pour son engagement en faveur des droits des femmes et des minorités en Turquie, ainsi que pour sa défense des principes académiques. Elle doit recevoir la récompense le 15 novembre à Stockholm.

Une semaine seulement après l’audience d’Istanbul, le 25 septembre, elle doit également recevoir le titre de docteure honoris causa de l’Université Rennes 2.

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Avant ces rendez-vous, l’enjeu immédiat reste judiciaire : le tribunal d’Istanbul devra décider, le 18 septembre, s’il entre enfin dans l’examen du fond du dossier ou s’il prolonge encore une procédure ouverte depuis près de trois décennies.

Par Hocine Bouhadjera

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