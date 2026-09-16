Talibans, inceste, Syrie, affaire criminelle : les cinq livres du Prix Albert Londres 2026

Créé en 2017, le Prix Albert Londres du livre distingue le travail d’enquête ou de grand reportage d’un journaliste francophone âgé de 40 ans au plus. La récompense est dotée de 5000 €.

Les cinq livres sélectionnés :

Élise Blanchard — Dans la maison d’un Taliban. Le récit inédit d’une journaliste au sein d’une famille afghane pendant trois ans (Le Cherche Midi)

Romane Brisard — Inceste d’État (Stock)

Paul Gasnier — La Collision (Gallimard)

Geoffrey Le Guilcher — Les Deux Mégots. La vérité sur l’affaire Alessandri (Goutte d’Or)

Arthur Sarradin — Le Nom des ombres. Sortir de l’enfer concentrationnaire syrien (Seuil)

Dans Dans la maison d’un Taliban, Élise Blanchard raconte son immersion au sein d’une famille afghane après le retour des talibans au pouvoir. Romane Brisard enquête, avec Inceste d’État, sur la manière dont la justice traite les situations de violences incestueuses.

Avec La Collision, Paul Gasnier revient sur la mort de sa mère, percutée en 2012 à Lyon par un adolescent en motocross, et confronte deux trajectoires sociales. Le livre a reçu le Prix Goncourt des détenus 2025.

Geoffrey Le Guilcher rouvre dans Les Deux Mégots l’affaire Alessandri, en reprenant plusieurs éléments matériels de l’enquête ayant conduit à la condamnation d’Edwige Alessandri.

Enfin, Arthur Sarradin recueille dans Le Nom des ombres la parole d’anciens détenus des prisons du régime syrien et revient sur le système carcéral mis en place sous Bachar al-Assad.

Le Prix du livre a rejoint en 2017 les deux récompenses historiques du Prix Albert Londres : celle consacrée à la presse écrite, créée en 1933, et celle de l’audiovisuel, apparue en 1985. Sa création entendait défendre le temps long de l’enquête journalistique et du reportage dans l’édition.

Le jury 2026 est présidé par Hervé Brusini et réunit notamment Lise Blanchet, Annick Cojean, Victor Castanet, Jean-Xavier de Lestrade, Manon Loizeau, Delphine Minoui, Anne Poiret, Patrick de Saint-Exupéry ou encore Olivier Weber. Les lauréats 2025 Julie Brafman, Jules Giraudat, Arthur Bouvart et Elena Volochine l’ont également rejoint pour cette édition.

En 2025, le 9e Prix Albert Londres du livre avait été attribué à Elena Volochine pour Propagande : l’arme de guerre de Vladimir Poutine, publié aux éditions Autrement. Ancienne correspondante à Moscou, la journaliste et réalisatrice y revenait sur une décennie de reportages pour décrypter la construction du récit politique et militaire du Kremlin.

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Par Hocine Bouhadjera

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