"Ce livre interroge le progrès et la modernité"

À peine le livre ouvert, une absence s’impose : « L’architecte de Notre-Dame n’existe pas. » La formule, rapportée au début de l’échange, donne presque immédiatement sa ligne de vertige à L’Architecte de Notre-Dame. Le titre promet une figure ; le roman, lui, semble commencer par la dissoudre.

Pour Fabrice Beaumann, cette contradiction n’est pas un effet de manche : elle ouvre une enquête sur Viollet-le-Duc, sur son siècle et, plus largement, sur ce que l’on croit préserver lorsque l’on restaure une cathédrale.

Il nous fait part de sa lecture et de son enthousiasme dans notre nouvelle émission, à écouter ci-dessous :

Le livre, dit-il, arrive dans la rentrée littéraire avec le poids d’un « livre un petit peu événement », mais sans en avoir la simplicité. Il faut accepter d’entrer dans un objet mouvant, où l’histoire de l’art croise la religion, la politique, les symboles, les métiers et les idées. Fabrice cherche ses mots, puis finit par en aligner plusieurs : « c’est une somme », « un livre un petit peu cryptique », « un livre un petit peu alchimique ». L’image la plus parlante vient ensuite : « un enchassement très original de beaucoup de choses ».

Au centre, Viollet-le-Duc. Fabrice le voit comme un homme placé au point de friction entre le passé et son siècle, au moment où la France se métamorphose. Restaurer de vieilles pierres, faire revivre un Moyen Âge disparu : le geste paraît presque à contretemps. Mais le roman, tel qu’il le raconte, ne se contente pas de rejouer le procès de l’architecte.

Il le suit, l’observe, tente de comprendre son désir et sa fonction. D’où cette comparaison, lancée avec précaution mais qui éclaire bien la lecture : « une espèce un peu de Jules Verne de l’architecture ». Un homme capable, poursuit Fabrice, de « faire parler les ruines », les grottes, les formes qui l’entourent.

Face à lui — ou plutôt dans une autre temporalité — se tient Ancelin, jeune personnage en apprentissage. Il perd le manoir familial, traverse une adolescence sombre, puis rencontre Gautier, tailleur de pierre qui lui transmet un métier, un langage, presque une manière de voir. Fabrice insiste sur ce rôle de passeur : « c’est un personnage comme le lecteur qui, quelque part, apprend, s’initie […] aux signes, aux symboles, aux légendes, aux pierres ». Là se noue peut-être le mouvement profond du roman : apprendre à lire la pierre, c’est aussi apprendre à lire la société.

Car Ancelin appartient au présent. Son parcours traverse des chantiers, des ZAD, des formes de résistance écoterroristes et des groupes identitaires. Le roman fait ainsi circuler le lecteur entre les âges, sans laisser la cathédrale se figer dans le patrimoine. Fabrice revient plusieurs fois à cette idée : ce n’est pas un roman historique passéiste. Notre-Dame témoigne d’un passé, d’une politique, d’une histoire — mais « l’histoire continue ». Les époques se répondent ; la pierre et le béton forment même, selon lui, une « dialectique » qui interroge la modernité, le progrès et la restauration.

L’incendie de Notre-Dame devient alors autre chose qu’une catastrophe patrimoniale. Dans l’échange, il apparaît comme le moment où se concentrent des questions de copie, de résurrection et de fidélité au passé. Que possède-t-on, au juste, quand on possède une cathédrale ? Fabrice déroule les hypothèses : appartient-elle au tailleur de pierre, au peuple, à l’Église, à la chrétienté ? Est-elle un monument, un cristal, une pierre philosophale ? La question peut sembler excessive. Elle est pourtant fidèle à la matière du livre, qui se déploie « du sol au plafond », jusque dans les souterrains et les labyrinthes.

Cette profusion pourrait égarer. Fabrice ne le nie pas. Il parle d’une forme de « roman-essai » qui demande de l’attention, qu’il faut parfois poser pour rouvrir une bibliothèque, chercher une clé, lire à côté. Mais il refuse d’en faire un livre réservé aux spécialistes. Le lecteur peut apprendre en marchant. Et si la matière paraît disparate, il la juge finalement cohérente : « c’est bigarré, mais c’est… c’est tout fait corps, quoi ».

C’est peut-être là que se trouve la gravité singulière de L’Architecte de Notre-Dame : dans sa manière d’utiliser la cathédrale comme une machine à traverser le temps. Le Moyen Âge, le XIXe siècle, le présent, peut-être l’avenir. Tout passe par elle, tout s’y dépose. Fabrice le résume avec une formule de libraire qui sonne presque comme une mise en garde : « Ce n’est pas une lecture […] jetable. Je pense que c’est un peu plus sérieux. » Une pierre à l’édifice, dit-il encore — et, peut-être, une pierre à placer dans une bibliothèque plus vaste.

Crédits Photo : Fabrice Baumann

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com