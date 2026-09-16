Prix de la Vocation 2026 : les trois finalistes sont connus

Créé en 1976 par la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet de la Vocation, le prix distingue un premier roman ou un recueil de nouvelles d'un jeune écrivain d'expression française. Il est doté de 10.000 €.

La Fondation, fondée en 1959, accompagne plus largement chaque année une trentaine de jeunes âgés de 18 à 30 ans, dans des domaines professionnels, scientifiques, artistiques ou artisanaux.

La première sélection 2026 comptait onze auteurs et autrices. Trois ouvrages restent désormais en compétition :

Décolorer sa fille, de Lucie Bérard, Les Intranquilles

Le dernier présage de Victoria Woodhull, de Maxim Schwartz, Philippe Rey

Fuck Circus, d'Esther Teillard, Grasset

Les trois finalistes seront départagés par un jury réunissant l'écrivaine Kaouther Adimi, l'écrivain et éditeur Jean-Luc Barré, le metteur en scène, plasticien et écrivain Alain Germain, la scénariste, réalisatrice et écrivaine Maria Larrea, l'écrivain et journaliste Christophe Ono-dit-Biot, Erik Orsenna, membre de l'Académie française, ainsi que Philippe Taquet, professeur émérite de paléontologie au Muséum national d'Histoire naturelle.

L'année dernière, le Prix Littéraire de la Vocation avait été attribué à Steve Aganze pour Bahari-Bora, publié aux éditions Récamier.

En poésie, le millésime 2025 avait couronné Jordi Gallizia pour Brasucade, publié chez Cheyne. Le recueil, construit autour d'une fête populaire méditerranéenne et de la transmission d'une langue familiale menacée de disparition, a depuis également reçu le Prix de poésie Léon-Paul Fargue 2026.

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Crédits photo : Prix de la Vocation

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Hocine Bouhadjera

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