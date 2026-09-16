Le film de Ladj Ly, Dumas – Diable noir, au cœur d’une bataille judiciaire

Interrogé par ActuaLitté, l’auteur insiste : il ne cherche pas à empêcher le film d’exister, mais refuse que celui-ci puisse être associé à son travail et à un titre qu’il utilise depuis près de 20 ans.

L’assignation a été signifiée le 10 septembre par Me Anne Klein, conseil de Claude Ribbe. La marque Le Diable noir a été déposée à l’INPI le 19 novembre 2024, notamment pour des activités relevant de la classe 41, qui comprend la production de films.

Claude Ribbe ne se place d’ailleurs pas seulement sur le terrain du parasitisme : son assignation invoque également la contrefaçon de marque et un « trouble manifestement illicite ». Derrière cette bataille de titre se cache toutefois une chronologie particulièrement complexe.

« Je veux être complètement dissocié de ce film »

Claude Ribbe travaille depuis plus de 20 ans sur Thomas-Alexandre Dumas (1762-1806), père de l’écrivain Alexandre Dumas. Né à Saint-Domingue d’un noble français et d’une femme réduite en esclavage, celui-ci devint général sous la Révolution. Son audace lors de la campagne d’Italie lui valut d’être surnommé « le Diable noir » par les Autrichiens.

En 2008, Claude Ribbe lui consacrait Le Diable noir, une biographie publiée par Alphée-Jean-Paul Bertrand, puis adaptée l’année suivante en documentaire de 52 minutes, diffusé notamment sur France 3 Paris Île-de-France Centre et France Ô, puis sur France 2. La biographie a ensuite été rééditée chez Tallandier en 2021 sous un autre titre, Le Général Dumas. En mai 2026, Claude Ribbe a repris Le Diable noir pour un roman historique publié cette fois chez Fayard.

Le premier contact avec la future production du film remonte au 29 janvier 2024. C’est alors SRAB Films, partenaire régulier de Ladj Ly, qui sollicite Claude Ribbe pour savoir si les droits de son ouvrage Le Général Dumas sont disponibles en vue d’une adaptation au cinéma. Chapter 2 a ensuite rejoint le projet aux côtés de SRAB Films en qualité de producteur délégué. Selon l’assignation, Chapter 2 a procédé à l’enregistrement du projet puis au changement de titre au registre du cinéma.

Claude Ribbe dit avoir ensuite exprimé des réserves sur l’orientation envisagée et proposé de participer à l’écriture afin d’apporter, selon lui, davantage de rigueur historique. Aucun accord n’a finalement été conclu. « Ce n’était visiblement pas la volonté de la production. » Depuis, assure-t-il, sa position n’a pas changé : « Je ne critique pas le film, je ne l’ai pas vu. Il a le droit d’avoir sa vision artistique. Mais je veux vraiment être mis en dehors de ça. Et surtout protéger un roman auquel je tiens beaucoup. »

La bataille autour du Diable noir

C’est ici que la chronologie devient délicate. Le projet de Ladj Ly a été publiquement annoncé le 22 octobre 2024, sous le titre Dumas – Diable noir en France, soit près d’un mois avant le dépôt de marque revendiqué par Claude Ribbe. Ce même jour, Glénat annonçait officiellement que Ladj Ly allait porter au cinéma Le Premier Dumas, la trilogie en bande dessinée de Salva Rubio et Rubén del Rincón.

Claude Ribbe ne conteste d’ailleurs pas que le titre ait circulé publiquement avant son dépôt. Il explique avoir précisément décidé de le protéger après avoir constaté, à l’automne 2024, ce qu’il considère comme une confusion entre le projet cinématographique et son propre travail.

Il cite notamment un article de presse paru le 26 octobre 2024, qui présente alors Dumas : Le Diable noir comme le « titre provisoire » du projet et affirme que la biographie publiée par Claude Ribbe en 2008 « devrait servir de base au scénario ». Cet article figure aujourd’hui parmi les pièces produites par Ribbe à l’appui de son assignation. « C’est la raison pour laquelle j’ai déposé le titre comme marque : pour que ça ne se reproduise pas », nous explique-t-il.

Il existe toutefois un autre usage antérieur : le deuxième volume de la BD Le Premier Dumas, paru chez Glénat le 27 septembre 2023, s’intitule déjà Le Diable noir. Claude Ribbe nous explique n’avoir jamais souhaité engager de contentieux contre une bande dessinée utilisant ce surnom : « Mais un film à 43 millions, ce n’est pas pareil. »

Reste que cette antériorité publique ne raconte pas toute l’histoire du titre. Dans les registres du CNC, le projet a suivi une autre trajectoire, devenue centrale dans le litige.

Un changement de titre au CNC

Le projet a d’abord été enregistré auprès des Registres du cinéma et de l’audiovisuel, le 27 novembre 2025, sous le titre Le Premier Dumas.

Après la publication du roman Le Diable noir de Claude Ribbe, le 20 mai 2026, son avocate, Me Anne Klein, adresse une mise en garde à Dimitri Rassam et à Chapter 2. La lettre, datée du 24 juin, les avertit qu’un usage du Diable noir ou Dumas – Diable noir pourrait, selon elle, conduire à une action pour contrefaçon, parasitisme et concurrence déloyale.

Le 3 juillet 2026, le titre est officiellement modifié au registre : Le Premier Dumas devient Dumas – Diable noir.

En parallèle, Dumas – Diable noir était déjà employé publiquement bien avant juillet 2026. La Région Île-de-France a par exemple voté le 20 novembre 2025 une aide maximale de 385.000 € pour le film sous cette appellation. Dès le 5 novembre, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma l’avait également retenu sous le même titre, et des castings organisés en novembre 2025 l’utilisaient déjà.

« Je ne veux pas servir de caution »

Au-delà de la marque, Claude Ribbe fonde une partie de son action sur le parasitisme. Il estime que sa longue identification au général Dumas et le premier contact établi par la production auraient pu contribuer à donner au projet une caution historique dont il refuse désormais de bénéficier.

L'auteur va jusqu’à considérer avoir été « instrumentalisé » pendant la phase initiale du projet. Il affirme que la référence à ses recherches aurait contribué à donner une crédibilité historique au film au moment de son développement.

Le parasitisme consiste, en substance, à profiter indûment du travail, de la notoriété ou des investissements d’un autre. Encore faut-il montrer concrètement ce qui aurait été repris ou exploité. Dans son assignation, Claude Ribbe soutient que l’usage du même titre pourrait l’empêcher d’exploiter lui-même Le Diable noir pour une éventuelle adaptation cinématographique de son roman. Il présente cette possibilité comme l’un des préjudices liés au maintien du titre choisi par Chapter 2.

L'auteur réclame également une astreinte de 2000 € par jour en cas de non-respect, une provision de 150.000 € sur dommages-intérêts et 10.000 € au titre des frais de procédure. Il demande aussi que la décision soit publiée, aux frais de Chapter 2, dans plusieurs médias spécialisés. À titre subsidiaire, il vise également la marque Black Devil.

Un des plus gros paris du cinéma français

Le différend porte sur un projet majeur pour l’industrie française. Dumas – Diable noir dispose d’un budget de près de 43 millions €. Le film est produit par SRAB Films et Chapter 2. Pathé Films en assurera la distribution en France.

Ladj Ly met en scène Théo Christine dans le rôle de Thomas-Alexandre Dumas, avec Omar Sy, Vincent Cassel, François Civil et Galatéa Bellugi. Une partie du tournage s’est déroulée en Haute-Savoie au printemps 2026. Le film est désormais en postproduction et sa sortie est annoncée pour le 13 octobre 2027.

Chapter 2 connaît bien l’univers de Dumas. Fondée à la fin de 2004 par Dimitri Rassam et intégrée dans le périmètre de Mediawan depuis 2018, la société a produit Les Trois Mousquetaires puis Le Comte de Monte-Cristo. Ce dernier disposait d’un budget de 43 millions € et a dépassé les 9 millions d’entrées en France en 2024. Quelques mois auparavant, la société avait également porté avec Pathé les deux volets des Trois Mousquetaires, pour lesquels le budget cumulé atteignait 72 millions €.

Sollicitée par ActuaLitté afin de répondre à ces accusations et de préciser la chronologie du projet, Chapter 2 n’avait pas répondu à nos questions au moment de la publication de cet article. La suite se jouera désormais devant le tribunal judiciaire de Paris, où le juge des référés examinera l’affaire le 5 octobre prochain.

Crédits photo : le général Alexandre Davy de La Pailleterie, vue d’artiste d’Olivier Pichat, après 1883. Huile sur toile conservée au musée Alexandre Dumas, Villers-Cotterêts (domaine public)

Par Hocine Bouhadjera

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