On peut avoir plusieurs vies” : Agnès Martin-Lugand face au poids du passé

Andréas n’invite pas ses parents à Folegandros : il les somme d’y venir. Trois ans après avoir coupé les ponts avec eux, le jeune homme de 25 ans convoque Suzanne et Vadim sur l’île grecque où une part essentielle de leur passé s’est jouée. Avec Retour à Folegandros, la romancière part de cette confrontation pour travailler moins sur la réparation que sur ce qu’il faut désormais apprendre à porter.

C’est un roman de filiation, de mémoire et de transmission, mais aussi un livre assez singulier dans le parcours d’Agnès Martin-Lugand, parce qu’il reprend plusieurs de ses thèmes les plus familiers tout en leur apportant des réponses parfois très différentes de celles de ses précédents romans.

Dans notre nouveau podcast, la romancière présente cette nouvelle histoire. Une émission à écouter ci-dessous :

Le dispositif semblait simple. Un homme et une femme séparés, qui ne s’aiment plus, doivent rejoindre leur fils. La rédaction du livre, elle, l’a beaucoup moins été. « Ça a été une écriture encore plus sado-masochiste que d’habitude, je crois. » Agnès Martin-Lugand raconte des journées sans avancer, face à des protagonistes qui avaient, dit-elle, « tellement tout verrouillé ». Par moments, une phrase revenait : « Je n’y arrive pas. » Impossible pourtant de les abandonner.

Folegandros, refuge avant de devenir mémoire

L’île s’est présentée avant que toute la mécanique familiale soit en place. Agnès Martin-Lugand en connaissait le nom depuis ses années étudiantes, lorsqu’elle parcourait les Cyclades avec un sac à dos, sans avoir alors réussi à s’y rendre. Elle la découvre finalement en famille un peu plus de deux ans avant cet entretien, puis y retourne.

Ce qu’elle en retient n’a rien d’une carte postale policée : des plages parfois difficiles d’accès, la pierre, le vent, peu d’arbres, une nature qui ne cherche pas à se rendre aimable. « C’est très authentique, c’est très rude, et en même temps c’est magnifique. » Lorsque Suzanne, Vadim et Andréas commencent à prendre forme, le lieu trouve sa nécessité : « C’est l’endroit idéal pour que des parents qui se sont aimés, qui se sont séparés viennent pour tenter de renouer avec leur fils. »

Folegandros devient aussi un endroit où disparaître. « Parce que quelque part, Folegandros, c’est idéal pour aller se planquer, si on veut avoir la paix. » Puis, en avançant, la romancière comprend que l’île appartient elle-même au passé de ses protagonistes. Rien n’avait été programmé : « Je ne me suis pas dit : je veux les ancrer dans un lieu. »

Les sensations, elles, reviennent au travail. Pour retrouver l’iode, la roche ou les odeurs, elle ferme les yeux : « Au bout d’un moment, il y a des odeurs qui finissent par être incrustées en vous. »

Des parents qui ont tout verrouillé

Le cœur du livre tient dans ce que Suzanne et Vadim ont cru pouvoir taire. Dix-huit ans après avoir quitté Folegandros, ils doivent revenir sur ce qu’ils ont enfoui et sur ce qu’ils n’ont jamais raconté à leur fils. Andréas, qui a rompu avec eux trois ans plus tôt, ne réclame pas seulement des faits : il exige qu’on lui restitue une part de sa propre histoire.

Pour l’écrivaine, la difficulté consistait à remonter le fil sans brusquer des êtres construits précisément pour ne plus regarder en arrière. Suzanne et Vadim ont été un couple très amoureux, longtemps solide, avant qu’un drame et ses conséquences ne les éloignent au point de ne plus savoir se consoler, se toucher ni se parler.

« Le fil des souvenirs, il s’impose. On n’appuie pas sur un bouton en se disant : tiens, je vais me souvenir. Non, ça revient. »

Cette résistance a gagné la fabrication même du texte. Comment faire avancer des êtres qui refusent de parler ? La réponse tient en peu de mots : « On attend qu’ils parlent. Je lutte. Je lutte. » Le récit progresse ainsi par déplacements successifs, entre ce que chacun accepte enfin de formuler et ce que les autres sont capables d’entendre.

À qui appartient une histoire familiale ?

La question ne concerne bientôt plus seulement trois personnes. Suzanne a refait sa vie avec Léonard, qui a partagé le quotidien d’Andréas sans chercher à prendre la place de Vadim. Celui-ci reste son père, avec ses absences, sa culpabilité et son attachement. « Ils n’ont pas le choix, c’est comme ça. », résume Agnès Martin-Lugand à propos des deux hommes.

Nina et Salomé, les demi-sœurs d’Andréas, appartiennent elles aussi à cette constellation. Elles ne possèdent pas tous les éléments du passé, mais leur présence a compté dans la vie de leur frère. D’où cette interrogation qui traverse l’entretien : à qui revient le récit d’une famille ?

« Pour moi, ça appartient aux trois. » La romancière élargit aussitôt : chacun en détient un point de vue différent, y compris celui qui sait sans avoir lui-même vécu les événements.

Cette pluralité vaut également pour Suzanne. Vadim et Léonard ne sont pas disposés comme deux choix concurrents, mais comme deux existences possibles et successives. « Finalement, il ne faut jamais oublier, on peut avoir plusieurs vies. » Le passé conserve donc sa place sans imposer d’y retourner.

“Une distance avec mes anciens romans”

Ce déplacement touche enfin Agnès Martin-Lugand elle-même. Elle dit entretenir depuis toujours un rapport d’identification très fort avec ses créations ; cette fois, la proximité l’a conduite plus loin qu’elle ne l’imaginait. « Ils m’ont fait écrire des choses, des scènes, des événements que je ne pensais jamais écrire. »

Plus significatif encore à ses yeux : « Ils m’ont fait prendre de la distance avec mes anciens romans, donc chez moi, ce n’est pas anodin. » Retour à Folegandros marque ainsi moins une rupture thématique qu’un déplacement dans la réponse apportée aux blessures qui traversent ses livres. Il ne s’agit plus de revenir à l’état d’avant, encore moins d’effacer ce qui s’est produit.

« De toute façon, je crois qu’on a tous un chemin à faire pour apprendre à vivre avec quelque chose. » Un traumatisme, un deuil, un passé ou le retour d’un souvenir : l’enjeu, cette fois, tient dans ce « avec ». Jusqu’à cette formule : « Il va falloir que j’apprenne à vivre avec ça. »

Crédits photo : Agnès Martin-Lugand © Éric Garault

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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