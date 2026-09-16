La BnF François-Mitterrand fête ses 30 ans sur un timbre de La Poste

Pour les 30 ans du site François-Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France, La Poste émettra le 9 novembre 2026 un bloc d’un timbre ainsi qu’un souvenir philatélique. Créée et gravée par Elsa Catelin, l’émission sera proposée en avant-première du 5 au 7 novembre au Salon Philatélique d’Automne, à Paris.
Le 16/09/2026 à 16:48 par Clotilde Martin
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16/09/2026 à 16:48
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Le visuel met à l’honneur l’architecture du site François-Mitterrand, conçu par Dominique Perrault. Reconnaissable à ses quatre tours de 80 mètres en forme de livres ouverts, l’ensemble comprend également un jardin-forêt d’un hectare et une esplanade de 60.000 m².
La création et la gravure ont été confiées à Elsa Catelin, qui assure également la mise en page et la conception graphique du timbre à date. Le bloc reprend une photographie d’Élie Ludwig. Un vernis légèrement brillant sera appliqué sur certains éléments architecturaux représentés.
Imprimé en taille-douce et offset, le bloc mesure 120 × 90 mm, pour un timbre de 40,85 × 30 mm. 330.000 exemplaires seront produits. Sa valeur faciale est fixée à 3,10 €, soit le tarif d’une Lettre verte jusqu’à 100 grammes.
Un souvenir philatélique accompagne cette émission. Composé d’un feuillet d’un timbre et d’une carte, il sera tiré à 20.000 exemplaires et vendu 5 €. Sa couverture utilise une photographie de Thierry Ardouin, du collectif Tendance Floue, tandis que le feuillet reprend une image réalisée par Elsa Catelin.
Inauguré au public en 1996 dans le XIIIe arrondissement de Paris, le site François-Mitterrand fête donc cette année ses trente ans. Il conserve plusieurs millions de documents, parmi lesquels des imprimés du XVIe siècle à nos jours, mais aussi la production audiovisuelle éditée en France : films, documents sonores ou jeux vidéo.
Depuis 2006, la BnF collecte également le web français dans le cadre du dépôt légal. Le bâtiment accueille par ailleurs des espaces de recherche, de lecture et d’exposition. Sa construction concrétisait le projet voulu par François Mitterrand d’une « bibliothèque pour tous ».
Avant l’émission nationale du 9 novembre, le bloc et le souvenir seront disponibles du jeudi 5 au samedi 7 novembre 2026 au 79e Salon Philatélique d’Automne, organisé à l’Espace Champerret, Hall A, 6 rue Jean Ostreicher, dans le XVIIe arrondissement de Paris.
Le salon ouvrira de 10h à 17h30 les jeudi et vendredi, puis jusqu’à 16h le samedi. L’entrée est gratuite. Elsa Catelin participera également à une séance de dédicaces le jeudi 5 novembre, de 14h à 17h, sur le stand de l’Art du Timbre Gravé.
À partir du 9 novembre, le bloc sera disponible dans de nombreux bureaux de poste, au Musée de La Poste à Paris, auprès des buralistes sur réservation et sur le site de La Poste. Le souvenir philatélique ne sera pas proposé dans les bureaux de poste, au musée ni chez les buralistes. Les deux produits pourront également être commandés directement auprès de Philaposte, la branche de La Poste chargée notamment de concevoir, imprimer et diffuser les timbres du programme philatélique français.
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Enfin, à compter du 10 novembre, le bloc et le souvenir seront disponibles au Carré d’Encre, boutique philatélique située 13 bis rue des Mathurins, dans le IXe arrondissement de Paris.
Crédits images : Bloc de timbre (mixte) : Création et mise en page Elsa Catelin d'après photo Élie Ludwig / © Bibliothèque Nationale de France – Dominique Perrault, architecte / Adagp, Paris 2026.
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
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À la mi-octobre, Loane Hardel, 24 ans en décembre, ouvrira Violet’s Bookshop rue Saint-Jean, à Saumur. Pensée comme une librairie-café spécialisée en romance, fantasy, manga et lectures en anglais, l’adresse veut surtout devenir un lieu où l’on reste, entre ateliers, rencontres et créations artisanales. Derrière cet univers soigneusement imaginé se joue aussi un véritable pari entrepreneurial, financé entre apport personnel, emprunts et campagne participative.
11/09/2026, 18:11
François Maspero aurait pu vendre de la barbe à papa. Il deviendra finalement libraire, puis l’un des éditeurs les plus singuliers de l’après-guerre. Avec Histoire (de) La Découverte, la maison qui lui a succédé en 1983 préfère ces bifurcations, ces livres et ces crises à une chronologie solennelle. Vidéos et dossiers documentaires racontent plus de 40 ans de La Découverte et, avec elle, une certaine histoire politique et intellectuelle de l’édition française.
11/09/2026, 16:52
Le Rassemblement national s'investit dans une nouvelle entreprise de mystification : le député d'extrême droite Jean-Philippe Tanguy (Somme) a ainsi proposé de faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon. Mais les combats de la femme de lettres et figure féministe restent radicalement contraires aux idées portées par le parti d'extrême droite.
11/09/2026, 16:20
Après plus de trois décennies durant lesquelles Steidl a administré les droits mondiaux de Günter Grass, son œuvre littéraire et essayistique change de maison. S. Fischer en reprend l’exploitation internationale avec effet immédiat, aux termes d’un accord conclu avec la fondation Günter und Ute Grass. Un transfert majeur, annoncé quelques mois après une rupture que la fondation dit avoir motivée par des retards de paiement répétés.
11/09/2026, 13:13
Femmes de résonance : portraits de luthières est un projet photographique artistique et documentaire qui donne à voir 8 femmes et leur rapport singulier à la lutherie. Dans leur atelier, une envie : photographier les gestes, les lieux et les personnalités pour raconter un métier de précision, de patience et de transmission, où chaque instrument porte une part de l’histoire de celles qui le façonnent. La série rassemble 24 photographies organisées en 8 triptyques. Quatre triptyques seront présentés au Festival Photo de Vic-sur-Seille en octobre 2026. Un projet porté par Florence Sortelle.
11/09/2026, 11:48
Le groupe Margot, qui réunit Les Arènes, L’Iconoclaste et Collection Proche, recompose son capital. Sa holding familiale BSA a racheté les 49 % détenus par Editis depuis 2020, avant de céder 37 % à Madrigall. Une opération destinée à préparer la transmission aux filles de Laurent Beccaria et Sophie de Sivry, qui entraînera aussi, en 2028, le passage de la distribution d’Interforum à Sodis.
11/09/2026, 10:38
Albin Michel réorganise sa direction commerciale avec trois mouvements effectifs depuis le 1er septembre 2026. Daphné Esménard en prend la direction, Sébastien Rouault rejoint la maison comme directeur des ventes et Marie Navarro est promue responsable de la diffusion extérieure.
10/09/2026, 18:22
Directeur éditorial des éditions Desclée de Brouwer, Antoine Bellier a été élu, jeudi 10 septembre 2026, président du groupe Religion du Syndicat national de l’édition (SNE). Il succède à Jonathan Boulet, directeur général des Éditions Bibli’O et des Éditions Scriptura, qui occupait cette fonction depuis 2022.
10/09/2026, 17:27
Le règlement de 1,5 milliard de dollars conclu par Anthropic avec les titulaires de droits de centaines de milliers de livres devait transformer un contentieux sur le piratage en indemnisation. Il ouvre désormais une querelle beaucoup plus terre à terre : qui possède encore quels droits, et depuis quand ? Les avis envoyés début septembre aux demandeurs font apparaître des répartitions concurrentes entre auteurs et éditeurs, et parfois des agences littéraires parmi les réclamants.
10/09/2026, 16:28
Le manga plaît au monde entier. Tokyo aimerait désormais que la comptabilité suive. Dans sa stratégie 2026 pour les industries du divertissement et de la création, le ministère japonais de l’Économie (METI) fixe à la filière un objectif de 1000 milliards de yens de ventes internationales en 2033, contre 300 milliards en 2024. Pour y parvenir : développer l’offre légale, combattre le piratage et mieux capter au Japon les revenus générés hors de l’archipel.
10/09/2026, 14:55
Figure singulière du manga alternatif japonais et l’un des grands représentants du watakushi manga, Shin’ichi Abe est mort le 4 septembre 2026, à l’âge de 76 ans. Son fils, le musicien Kôsei Abe, a annoncé sa disparition quelques jours plus tard. En France, l’œuvre du mangaka avait récemment retrouvé une nouvelle actualité avec la publication de Miyoko, humeur d’Asagaya (Cambourakis, trad. Ivan Chapuis-Belin), en février 2026.
10/09/2026, 13:34
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