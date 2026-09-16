La BnF François-Mitterrand fête ses 30 ans sur un timbre de La Poste

Le visuel met à l’honneur l’architecture du site François-Mitterrand, conçu par Dominique Perrault. Reconnaissable à ses quatre tours de 80 mètres en forme de livres ouverts, l’ensemble comprend également un jardin-forêt d’un hectare et une esplanade de 60.000 m².

La création et la gravure ont été confiées à Elsa Catelin, qui assure également la mise en page et la conception graphique du timbre à date. Le bloc reprend une photographie d’Élie Ludwig. Un vernis légèrement brillant sera appliqué sur certains éléments architecturaux représentés.

Imprimé en taille-douce et offset, le bloc mesure 120 × 90 mm, pour un timbre de 40,85 × 30 mm. 330.000 exemplaires seront produits. Sa valeur faciale est fixée à 3,10 €, soit le tarif d’une Lettre verte jusqu’à 100 grammes.

Un souvenir philatélique accompagne cette émission. Composé d’un feuillet d’un timbre et d’une carte, il sera tiré à 20.000 exemplaires et vendu 5 €. Sa couverture utilise une photographie de Thierry Ardouin, du collectif Tendance Floue, tandis que le feuillet reprend une image réalisée par Elsa Catelin.

Un site ouvert au public depuis 1996

Inauguré au public en 1996 dans le XIIIe arrondissement de Paris, le site François-Mitterrand fête donc cette année ses trente ans. Il conserve plusieurs millions de documents, parmi lesquels des imprimés du XVIe siècle à nos jours, mais aussi la production audiovisuelle éditée en France : films, documents sonores ou jeux vidéo.

Depuis 2006, la BnF collecte également le web français dans le cadre du dépôt légal. Le bâtiment accueille par ailleurs des espaces de recherche, de lecture et d’exposition. Sa construction concrétisait le projet voulu par François Mitterrand d’une « bibliothèque pour tous ».

Une avant-première début novembre à Paris

Avant l’émission nationale du 9 novembre, le bloc et le souvenir seront disponibles du jeudi 5 au samedi 7 novembre 2026 au 79e Salon Philatélique d’Automne, organisé à l’Espace Champerret, Hall A, 6 rue Jean Ostreicher, dans le XVIIe arrondissement de Paris.

Le salon ouvrira de 10h à 17h30 les jeudi et vendredi, puis jusqu’à 16h le samedi. L’entrée est gratuite. Elsa Catelin participera également à une séance de dédicaces le jeudi 5 novembre, de 14h à 17h, sur le stand de l’Art du Timbre Gravé.

À partir du 9 novembre, le bloc sera disponible dans de nombreux bureaux de poste, au Musée de La Poste à Paris, auprès des buralistes sur réservation et sur le site de La Poste. Le souvenir philatélique ne sera pas proposé dans les bureaux de poste, au musée ni chez les buralistes. Les deux produits pourront également être commandés directement auprès de Philaposte, la branche de La Poste chargée notamment de concevoir, imprimer et diffuser les timbres du programme philatélique français.

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Enfin, à compter du 10 novembre, le bloc et le souvenir seront disponibles au Carré d’Encre, boutique philatélique située 13 bis rue des Mathurins, dans le IXe arrondissement de Paris.

Crédits images : Bloc de timbre (mixte) : Création et mise en page Elsa Catelin d'après photo Élie Ludwig / © Bibliothèque Nationale de France – Dominique Perrault, architecte / Adagp, Paris 2026.

Par Clotilde Martin

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