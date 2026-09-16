Read & Shine 2026 : le corps, dernière archive

À la Gaîté Lyrique, la quatrième édition de Read & Shine, le 19 septembre 2026, se place sous le thème « Mémoires pour les lendemains ». Le programme soulève une question qui déborde largement les fonds documentaires : que reste-t-il lorsqu’une existence, une lutte ou une filiation n’a laissé que des fragments ?

Aux dossiers incomplets répondent d’autres formes de traces — souvenirs familiaux, récits transmis, inventions littéraires, expériences inscrites dans la chair. Trois rendez-vous composent ainsi un même cheminement : la mise en mots de ce qui demeure, l’attention portée aux absences et le soin accordé aux héritages vécus.

De 14 h à 16 h, Ruth Nkidiaka, du Collectif Bissai, anime l’atelier « Ce qui refuse de disparaître : écrire les mémoires que nos corps gardent ». Le choix des termes contient déjà tout l’enjeu : la chair devient dépositaire de ce que les documents publics n’ont pas fixé.

Dans cet espace de création, l’expérience intime acquiert la valeur d’une source, tandis que la page recueille des traces restées hors des récits dominants. L’acte littéraire prend alors la forme d’une collecte sensible, au croisement du vécu, de la transmission et de l’héritage. Ce qui subsiste en soi trouve une forme, une langue, puis une place dans un récit partagé.

À 14h30, Diasporista aborde le même enjeu depuis les lacunes qui traversent l’histoire des femmes ultramarines. « Compléter les silences » s’appuie sur une carte et des fiches consacrées à des figures féminines dont le parcours reste partiel.

Le dispositif repose sur trois gestes : le choix d’une personnalité, la lecture des éléments connus, puis l’ajout de ce qui manque — un mot, une hypothèse, un souvenir, une émotion ou une question. Les contributions rejoignent ensuite les murs de la Gaîté Lyrique au fil de la journée. L’incertitude reste intacte, mais elle devient visible, collective et féconde. Face au vide documentaire, l’imagination ne remplace pas les faits : elle signale l’absence et lui donne une présence.

À 17h30, le Collectif Bissai prolonge ce fil avec « Pour la guérison de nos corps en lutte ». Le troisième numéro de la revue FACE B, centré sur les héritages culturels sous l’angle du soin et de la santé, sert de point de départ à un quiz autour du racisme et de la santé. Après les mots et les blancs du récit, la transmission passe ici par l’attention portée aux existences concrètes et à leur vécu.

Une même idée relie finalement ces trois propositions : l’Histoire ne réside pas uniquement dans ce qui a été classé, daté ou conservé. Elle demeure aussi dans les récits que l’on se transmet, dans les manques que l’on désigne et dans les corps qui en portent encore la marque.

crédits photo : Read & Shine

Par Inès Lefoulon

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