Nazanine : une histoire d’amour au cœur de la révolution iranienne

Le narrateur, Paul, se souvient de 1978, année de ses débuts au Figaro, puis à L’Alerte, et d’une vie parisienne rythmée par les nuits au Palace. Il observe alors avec ironie le milieu intellectuel et universitaire de l’époque, notamment autour de Vincennes et de figures comme Foucault, Barthes ou Deleuze. C’est là qu’il rencontre Xerxès Salamanji, un étudiant iranien brillant, provocateur et critique de l’intelligentsia française.

Une rencontre sur fond de basculement politique

Cette amitié, faite de fascination et de rivalité, conduit Paul à rencontrer Nazanine, la sœur de Xerxès. Belle, cultivée, vive et mystérieuse, elle devient rapidement le centre d’une histoire d’amour. Les deux jeunes gens passent un été idyllique en Bretagne tandis que la situation politique se dégrade en Iran.

Alors que plusieurs intellectuels français se montrent enthousiastes face à la perspective d’un futur État islamique qu’ils n’accepteraient pas chez eux, Nazanine porte un regard radicalement différent sur la situation. Elle décide de retourner à Téhéran pour tenter de sauver son père.

Les éditions Albin Michel nous en proposent un extrait, à paraître le 16 septembre :

Gilles Martin-Chauffier, né en 1954, est l’auteur d’une quinzaine de livres consacrés notamment à la société française. Il a reçu le prix Jean Freustié pour Une affaire embarrassante, le prix Interallié pour Les Corrompus et le prix Renaudot des lycéens pour Silence, on ment. Il a également publié plusieurs essais historiques et, chez Albin Michel, Les Lettres qataries en 2025.

Par Lina Tinel-Sebie

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