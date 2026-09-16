Prix Lire à l’Hôpital 2026 : Séverine Cressan et Marie Vingtras récompensées

Les bibliothécaires du réseau de l’AP-HP avaient retenu dix ouvrages, cinq romans et cinq polars, mis à disposition des patients et des professionnels dans les 16 médiathèques participantes. Les lecteurs pouvaient ensuite choisir leur favori dans chacune des deux catégories.

Le scrutin, ouvert depuis janvier, s’est achevé le 29 mai. Les votes ont été recueillis directement dans les médiathèques de l’AP-HP, mais aussi par l’intermédiaire de la plateforme HOPTISOINS pour les personnels. Près de 650 personnes ont finalement participé à cette troisième édition.

Créé en 2024, le Prix Lire à l’Hôpital est porté par le réseau des médiathèques et le Centre Inter-Médiathèques de l’AP-HP. Il repose donc sur un principe assez simple : proposer une sélection commune aux établissements, faire circuler les ouvrages puis laisser patients et professionnels désigner les deux lauréats.

Nourrices, lauréat dans la catégorie roman

Dans la catégorie roman, les votants ont choisi Nourrices, premier roman de Séverine Cressan, publié aux éditions Dalva en août 2025.

Le livre suit Sylvaine dans un village où certaines femmes tirent une partie de leurs revenus de leur lait maternel, en prenant en charge des nourrissons venus de la ville. Alors que son propre fils vient d’être sevré, elle accueille une petite fille. Une nuit, elle découvre dans une forêt un bébé abandonné, accompagné d’un carnet racontant son histoire. Cette rencontre bouleverse l’équilibre déjà fragile de son foyer et conduit le récit à interroger la maternité, la condition des nourrices et les rapports sociaux qui entourent leur travail.

Marie Vingtras distinguée pour Les Âmes féroces

Le prix polar revient à Marie Vingtras pour Les Âmes féroces, dans son édition poche publiée chez Points en août 2025.

L’intrigue se déroule à Mercy, une petite ville américaine où la shérif Lauren Hobler découvre le corps de Leo, une adolescente. À partir de cette mort, le roman fait se croiser plusieurs personnages de la communauté. Construit autour de quatre voix et de quatre saisons, le récit s’intéresse autant à l’enquête qu’aux secrets, aux relations et aux tensions qui traversent les habitants de la ville.

Les trophées ont été remis mardi 15 septembre 2026 au siège de l’AP-HP, à l’hôpital Saint-Antoine, par Nicolas Revel, directeur général de l’institution, en présence des deux autrices. La rencontre était animée par les bibliothécaires Valérie Millet et Marion Moulin.

L'année dernière, le Prix Lire à l’Hôpital avait distingué Sandrine Collette pour Madelaine avant l’aube (JC Lattès) dans la catégorie roman, et Louise Mey pour Petite Sale (éditions du Masque) dans la catégorie polar.

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Par Clotilde Martin

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