Mamayou : un chat pas franchement ravi de partir à la campagne

Mamayou n’a manifestement aucune envie de vacances. Enfermé dans sa caisse de transport, il imagine que son humain l’emmène encore chez la « sorcière », avant de comprendre qu’ils prennent la direction d’une ferme à la campagne. Le trajet, entre virages et arbres qui défilent, se révèle plutôt mouvementé pour le félin, jusqu’à ce qu’un mystérieux spray l’aide finalement à s’endormir.

Un nouveau territoire à explorer

À son réveil, Mamayou découvre un environnement aux odeurs inconnues. Son humain le pousse pourtant à sortir pour aller se promener et « se faire des copains ». D’abord terrorisé, le chat entreprend malgré tout d’explorer les lieux, inspectant progressivement ce nouvel univers et découvrant notamment une drôle de grosse bestiole qu’il tente d’attraper.

Le récit repose ainsi sur le regard de Mamayou, dont les réflexions donnent à voir la campagne à hauteur de chat, avec une bonne dose d’humour et de mauvaise foi féline.

Les éditions Le Grand Jardin nous en proposent un extrait en avant-première, à paraître le 08 octobre :

Marie Tibi, née en 1959 est une autrice française de littérature jeunesse. Après avoir débuté sa carrière littéraire en 2012, elle a publié de nombreux albums illustrés et romans pour enfants auprès de maisons d'édition comme Casterman, Fleurus, Circonflexe et Gulf Stream Éditeur.

Son œuvre se caractérise par des récits imaginaires, humoristiques ou poétiques, illustrés par des séries à succès telles que La princesse qui pue qui pète ou Dans le bois de Coinjoli. Elle participe régulièrement à des salons littéraires et à des interventions en milieu scolaire pour présenter son travail.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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