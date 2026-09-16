Barnes & Noble rachètera Joseph-Beth, deux librairies historiques

À force, l’exception ressemble à une stratégie. L’accord annoncé le 15 septembre concerne les deux dernières implantations de Joseph-Beth Booksellers, au Mall de Lexington Green et au Rookwood Pavilion. Le montant de la transaction et son calendrier de finalisation n’ont pas été communiqués. Barnes & Noble évoque pour l’heure un accord signé « pour l’acquisition » des deux établissements et de leurs espaces de restauration.

Selon le communiqué conjoint, Joseph-Beth doit « préserver son identité indépendante ». Nuançons : une fois la vente réalisée, l’entreprise ne sera évidemment plus indépendante par son actionnariat. Ce sont son nom, son fonctionnement local et son image auprès des lecteurs que Barnes & Noble promet de maintenir. Les libraires, l’équipe chargée des rencontres d’auteurs, les animations et les salariés des Bronte Bistros doivent poursuivre leur activité, avec les ressources et outils opérationnels du nouveau propriétaire.

Robert Langley, propriétaire et président de Joseph-Beth, présente l’opération comme un moyen d’assurer l’avenir de l’entreprise : « Cette décision était nécessaire », explique-t-il, rappelant les 40 années durant lesquelles les magasins ont accueilli lecteurs, familles, auteurs locaux et enseignants. James Daunt, directeur général de Barnes & Noble, dit de son côté vouloir « assurer leur continuité » et accueillir leurs libraires au sein du groupe.

Indépendant de nom, national de propriétaire

Ce scénario possède désormais deux précédents très identifiables. En 2024, Barnes & Noble avait repris Tattered Cover, institution de Denver alors placée sous Chapter 11 (la loi américaine sur les faillites permet principalement aux entreprises en difficulté de se restructurer tout en restant protégées de leurs créanciers), pour 1,83 million $. L’enseigne et sa marque avaient été maintenues, de même que la majorité des quelque 70 salariés présents lors de l’annonce.

Un an plus tard, Books Inc. suivait. Le réseau californien, fondé en 1851, s’était placé sous la protection de la même législation en janvier 2025. Barnes & Noble avait proposé 3,25 millions $ pour ses actifs, avec 9 magasins appelés à poursuivre leur activité sous leur bannière historique. L’opération a été finalisée à la fin de 2025.

Joseph-Beth devient ainsi la troisième entreprise de librairie indépendante reprise par Barnes & Noble depuis l’arrivée de James Daunt à sa tête. Mais le dossier diffère des deux précédents sur un point essentiel : aucune procédure de faillite en cours n’accompagne l’annonce du 15 septembre.

L’histoire de Joseph-Beth n’a pourtant rien d’un long fleuve tranquille. Fondée en 1986 par Neil et Mary Beth Van Uum, l’entreprise avait largement grandi après la reprise, en 1997, de quatre magasins d'une autre enseigne de librairies, Davis-Kidd. Le groupe s’était finalement abrité derrière le 11 en novembre 2010. Au printemps suivant, Robert Langley, via Booksellers Enterprises, avait remporté aux enchères notamment les magasins de Lexington et Cincinnati ainsi que les droits sur les marques Joseph-Beth et Davis-Kidd.

La chaîne qui veut ressembler à ses librairies

Pour Barnes & Noble, ces rachats restent une composante limitée d’une expansion beaucoup plus vaste. Le groupe, passé sous les 600 établissements en 2023, en comptait 712 à l’été 2026 et prévoit une soixantaine de nouvelles ouvertures cette année.

Cette croissance accompagne la doctrine installée par James Daunt : redonner davantage de latitude aux équipes de chaque magasin pour les assortiments et les présentations, tout en bénéficiant de la puissance logistique et financière d’un réseau national. Barnes & Noble revendique ouvertement cette organisation pour expliquer son redressement et ses nouvelles ouvertures.

Joseph-Beth pousse simplement cette logique un cran plus loin. Le nom reste, les rencontres d’auteurs aussi, les employés sont annoncés comme maintenus et le lecteur devrait continuer d’entrer chez Joseph-Beth. Mais derrière la caisse, une fois l’accord finalisé, le propriétaire aura changé. Pour la troisième fois en 3 ans, Barnes & Noble aura ainsi intégré à son réseau une institution régionale tout en choisissant de ne pas la transformer en Barnes & Noble.

Crédits photo : Mike Kalasnik, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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