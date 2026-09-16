"C’est un roman qui raconte le monde"

À Marseille, Éden a 23 ans, de la colère à revendre et peu de prises sur le monde. Il vivote de débrouille, avance de travers, se tient à distance. Une chose pourtant le ramène à lui-même : la danse. Dans l’échange consacré au roman de Pierre Ducrozet, Brice, libraire à la Librairie de l’Angle Rouge, revient d’abord à cette présence physique du personnage, à cette manière qu’a le livre de le faire exister dans son corps avant même qu’il ne sache où aller.

Une rencontre avec un roman, à écouter dans notre dernier podcast, Paroles de libraires :

Éden apprend qu’Amalia, la femme qui l’a élevé, a disparu pour rejoindre en Asie un projet de cité nouvelle imaginé avec un milliardaire. Commence alors un déplacement de Marseille vers Jakarta, Tokyo, puis une île du Pacifique, avec de longues séquences à bord d’un porte-conteneur.

Un voyage géographique, certes, mais Brice insiste surtout sur ce qu’il déplace à l’intérieur du personnage. « Une fois refermé, […] on a vraiment l’impression d’avoir fait un long voyage extérieur et intérieur. » Il parle d’une grande odyssée, d’un récit initiatique où la recherche d’Amalia sert de ligne de fuite à une transformation plus profonde.

Au début, rien n’oblige pourtant à aimer Éden. Brice le décrit comme un jeune homme perdu dans Marseille, encombré de rancœurs, mal ajusté à sa propre vie. L’attachement vient plus tard, presque à mesure que le personnage apprend à se tenir debout. « Je pense qu’on grandit avec lui, je pense qu’on s’attache avec lui au fil et à mesure du roman. » La danse agit ici comme un révélateur. Le corps, d’abord maladroit, devient lieu d’affirmation. Brice évoque une écriture très charnelle, une caméra qui prend parfois du recul pour mieux observer ce garçon encore brut, puis laisser apparaître ce qui se noue d’intime.

Le mouvement vers Amalia ne se réduit pourtant pas à une simple quête maternelle. Pour Brice, la filiation donne au roman son fil rouge, mais elle n’en épuise pas le sens. Amalia demeure lointaine, presque impalpable : « C’est un personnage qui existe sans être là. » Elle vit dans les pensées d’Éden, dans ses reproches, ses messages sans réponse, dans cette force d’attraction qui pousse le jeune homme toujours plus loin. À l’opposé, Éden gagne en présence. Brice voit là deux pôles du récit : le garçon qui prend corps, et cette femme qui semble, peu à peu, partir avec le vent.

C’est peut-être dans cet écart que le roman trouve son tempo. Le monde extérieur paraît accéléré : les distances se contractent, les marchandises circulent, les corps sont repérés, suivis, pris dans les flux. Brice souligne ce contraste entre la vitesse logistique et la lenteur intérieure. Marseille, Jakarta, l’océan : tout semble défiler, tandis qu’Éden, lui, met du temps à comprendre ce qu’il cherche. « Ce qui est important, c’est ce qui se passe là, maintenant. » Derrière l’aventure affleure ainsi une autre question : que reste-t-il de l’humain dans un monde où l’économie finit par prendre le dessus ?

Le roman, selon le libraire, ne sombre pourtant pas dans la démonstration. Il touche au transport maritime, à la fast fashion, aux trafics humains, aux désirs d’utopie et aux rêves contradictoires sans devenir péremptoire. Chaque personnage avance avec ses propres aspirations. Certains rêvent d’un ailleurs, d’autres d’un monde neuf ; Éden, lui, semble chercher moins une destination qu’une manière d’habiter ce qui lui arrive. Une question demeure alors, presque ancienne : faut-il se perdre pour mieux se trouver ?

Brice insiste aussi sur l’accessibilité du texte : une langue fluide, des ressorts narratifs simples et efficaces, capables d’accueillir des lecteurs très différents. Il refuse pour autant l’étiquette de roman « feel good ». La lumière dont il parle n’efface ni la violence ni les blessures. Elle les traverse. « C’est un roman qui raconte le monde […] dans sa beauté, mais aussi dans un peu l’horreur des trafics humains. » Et c’est précisément cette coexistence qui lui paraît juste.

À la fin de l’entretien, lorsqu’on lui demande comment convaincre un confrère en vingt secondes, Brice revient à l’essentiel : le voyage, la relation filiale, les rencontres, et cette humanité tenue sans grand discours. Pour lui, Éden est facile à conseiller parce qu’il parle de déplacement autant que de transformation. Puis il ajoute, presque comme une dernière réserve contre le désespoir : « Il y a quand même de la lumière qui traverse le livre. » Une lumière fragile, pas une promesse. Mais peut-être suffisante pour continuer la route.

Crédits photo : Brice, Librairie de l’Angle Rouge

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com