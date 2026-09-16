François-Henri Désérable et Catherine Meurisse se croisent dans La Grande Librairie

En direct, comme d'habitude, à partir de 21h05 sur France 5, Augustin Trapenard et l'équipe de La Grande Librairie reçoivent tout un panel d'invités aux univers aussi personnels que variés.

Sur le plateau, François-Henri Désérable, invité à l'occasion de la parution de son livre Le Palais (Gallimard). Arun Kumar est doté d’un palais absolu — une mémoire des arômes si infaillible qu’elle confine au prodige. Ce don extraordinaire, il entend bien en faire l’instrument de sa revanche. Reste à découvrir comment. Et contre qui.

Des bidonvilles de Delhi aux caves de Bourgogne, des îles Marquises aux tours de Manhattan, François-Henri Désérable signe avec Le Palais un grand roman d’aventures sur le vin, portrait d’un génie hors la loi dont les crimes se dégustent.

Il côtoiera Catherine Meurisse, conviée pour évoquer son livre Le clan de Walden (Dargaud). Nous sommes en 1845. Tous les Américains sont captivés par la société industrielle, esclavagiste et matérialiste florissante... Tous ? Non ! Un jeune homme, Thoreau, amoureux de la nature, philosophe en herbe, a décidé de faire un pas de côté. Construire une cabane au bord de l'étang paisible de Walden, dans le Massachusetts, vivre de peu, vivre à fond, cultiver un potager, tenter l'expérience de l'autosuffisance, écrire un journal, observer le vivant, voilà son programme.

Également présent ce soir sur France 5, Mathias Énard, qui signe en cette rentrée Hôtel Balkan (Actes Sud). Un été, alors que le souvenir d'un amour de jeunesse revient hanter son esprit, Mathias Enard se lance dans une descente en canoë de la Sèvre niortaise, un fleuve modeste de l'Ouest de la France qui fut longtemps le territoire de son enfance poitevine... Une autobiographie-fleuve, au premier sens du terme, sur les traces des lieux qui l'ont formé et transformé.

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Toujours publié par Actes Sud, Rochebrune sera discuté avec son autrice, Sophie Divry, qui signe ici un thriller non dénué d'humour et de critique sociale, sur fond de changement écologique... Enfin, Élise Lespade présentera son premier roman, Paradisi Gloria, texte « d'une puissance et d'une ambition stupéfiantes », selon son éditeur Le Cercle ouvert, lequel s'appuie sur le groupe Terre Neuve et Albin Michel.

Par Dépêche

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