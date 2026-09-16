La SGDL accueille Isabelle Berneron, nouvelle responsable de ses prix et bourses

Isabelle Berneron a rejoint la Société des gens de lettres (SGDL) le 1er septembre 2026 comme responsable des prix littéraires et des bourses de création. Forte de plus de 15 ans d’expérience dans le secteur du livre et la coopération culturelle internationale, elle rejoint une institution qui décerne chaque année 12 prix littéraires et 3 bourses de création.
Le 16/09/2026 à 14:51 par Dépêche
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16/09/2026 à 14:51
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Isabelle Berneron a construit un parcours à la croisée des politiques publiques, de la création et de la circulation des œuvres.
Après des débuts dans le journalisme culturel, elle a notamment été responsable du bureau du livre au Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France à Buenos Aires, puis chargée de mission au ministère de la Culture sur les politiques publiques du livre à l’international.
Elle a ensuite rejoint l’Institut français d’Espagne comme attachée pour le livre, le débat d’idées et les médiathèques, où elle a développé de nombreux projets de coopération, de programmation et de médiation avec les acteurs culturels espagnols.
La SGDL décerne chaque année 12 prix littéraires et 3 bourses de création, couvrant tous les domaines de la création : fiction, non-fiction, jeunesse, poésie, nouvelles, fiction audio-radio, traduction littéraire, livre d’artiste…
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Crédits photo : Société des gens de lettres (SGDL)
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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Directeur éditorial des éditions Desclée de Brouwer, Antoine Bellier a été élu, jeudi 10 septembre 2026, président du groupe Religion du Syndicat national de l’édition (SNE). Il succède à Jonathan Boulet, directeur général des Éditions Bibli’O et des Éditions Scriptura, qui occupait cette fonction depuis 2022.
10/09/2026, 17:27
Le règlement de 1,5 milliard de dollars conclu par Anthropic avec les titulaires de droits de centaines de milliers de livres devait transformer un contentieux sur le piratage en indemnisation. Il ouvre désormais une querelle beaucoup plus terre à terre : qui possède encore quels droits, et depuis quand ? Les avis envoyés début septembre aux demandeurs font apparaître des répartitions concurrentes entre auteurs et éditeurs, et parfois des agences littéraires parmi les réclamants.
10/09/2026, 16:28
Le manga plaît au monde entier. Tokyo aimerait désormais que la comptabilité suive. Dans sa stratégie 2026 pour les industries du divertissement et de la création, le ministère japonais de l’Économie (METI) fixe à la filière un objectif de 1000 milliards de yens de ventes internationales en 2033, contre 300 milliards en 2024. Pour y parvenir : développer l’offre légale, combattre le piratage et mieux capter au Japon les revenus générés hors de l’archipel.
10/09/2026, 14:55
L'Union internationale des éditeurs (IPA, International Publishers Association) inaugure une nouvelle récompense, tournée vers la défense de la liberté d'expression, de publication et de choix dans ses lectures. Cinq organisations sont en lice pour cette première édition, dont le verdict sera rendu pendant la Foire du livre de Francfort.
10/09/2026, 13:14
Ouverte en 2005 rue de Meaux, dans le 19e arrondissement de Paris, la librairie Les Buveurs d’Encre est à transmettre. Son fondateur, Yves Martin, souhaite, désormais, à 61 ans, passer le relais, avec l’espoir de voir un jeune libraire poursuivre l’histoire du lieu sans renoncer à son identité de commerce de proximité.
10/09/2026, 12:42
Exclusif — L'autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791) n'a définitivement rien fait pour mériter ça. Le Rassemblement national, par une proposition de résolution du député Jean-Philippe Tanguy (Somme), propose de la faire entrer au Panthéon. Un féminisme d'affichage qui, pour le parti d'extrême droite, constitue une énième opération de dédiabolisation.
10/09/2026, 12:09
Le petit tournevis réclamé par les compartiments à piles pourra rester dans le tiroir. À compter de cette rentrée, Gründ Jeunesse annonce le passage au rechargeable USB-C pour l’ensemble de ses nouveautés sonores. Une évolution concrète pour les familles et un changement d’échelle pour « Mes premiers livres sonores », écoulée, selon sa direction, à plus de 11 millions d’exemplaires.
10/09/2026, 10:59
Après plus de quatorze années de création, Rupert Wach, jeune auteur corse, prépare la sortie du troisième tome de sa saga Drooms. La série explore l’identité, les discriminations, l’injustice et l’introspection à travers le parcours de personnages confrontés à un monde où chacun doit trouver sa place. Profondément inspiré par la Corse, le récit fait de ses paysages un élément à part entière de son univers et interroge l’appartenance, les origines et le rapport que nous entretenons avec ce qui nous construit. Entre aventure, dark fantasy et questionnement intime, Drooms propose une écriture sombre et engagée. Projet porté par Piumaginaire éditions.
10/09/2026, 10:29
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