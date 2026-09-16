La SGDL accueille Isabelle Berneron, nouvelle responsable de ses prix et bourses

Isabelle Berneron a construit un parcours à la croisée des politiques publiques, de la création et de la circulation des œuvres.

Après des débuts dans le journalisme culturel, elle a notamment été responsable du bureau du livre au Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France à Buenos Aires, puis chargée de mission au ministère de la Culture sur les politiques publiques du livre à l’international.

Elle a ensuite rejoint l’Institut français d’Espagne comme attachée pour le livre, le débat d’idées et les médiathèques, où elle a développé de nombreux projets de coopération, de programmation et de médiation avec les acteurs culturels espagnols.

Des prix dotés

La SGDL décerne chaque année 12 prix littéraires et 3 bourses de création, couvrant tous les domaines de la création : fiction, non-fiction, jeunesse, poésie, nouvelles, fiction audio-radio, traduction littéraire, livre d’artiste…

À LIRE - Prix des Rendez-vous du premier roman 2026-2027 : la présélection hors Canada

Ses sept « Grand Prix » récompensent des auteurs et traducteurs émérites. Ses « Prix Révélation » (du premier roman, du deuxième roman, du recueil de nouvelles), son Prix Arsène du Polar francophone et son Prix des littératures de l’imaginaire mettent chaque année en lumière de nouveau talents littéraires. Tous les prix et toutes les bourses de création de la SGDL sont dotés (de 2500 € à 15.000 €)

Crédits photo : Société des gens de lettres (SGDL)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com