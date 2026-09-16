Journée mondiale de la traduction 2026 : le programme des rendez-vous en France

Cette année, la Journée mondiale de la traduction met l’accent sur les droits linguistiques. Pouvoir comprendre et être compris conditionne, très concrètement, l’accès à l’information, à la justice, à l’éducation, à la santé ou encore aux services publics.

La SFT rappelle aussi que certaines langues restent marginalisées ou peu dotées en ressources. L’essor de l’intelligence artificielle accentue ces écarts selon les langues, tandis que la Fédération internationale des traducteurs insiste sur la place de l’intervention humaine pour garantir la qualité et l’inclusion des échanges multilingues.

Un premier rendez-vous international le 29 septembre

La FIT ouvrira les rendez-vous internationaux le 29 septembre avec un webinaire organisé sur Zoom, intitulé « Linguistic Diversity and Language Rights ». Des spécialistes de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, de l’université Princess Nourah bint Abdulrahman en Arabie saoudite, de l’Università degli Studi Internazionali di Roma et de Translation Commons doivent notamment y participer. Les inscriptions doivent ouvrir prochainement.

En parallèle, la SFT et ses délégations territoriales ont préparé plusieurs rencontres en France et à distance, avec des formats assez différents : conférences, tables rondes, ateliers, rencontres professionnelles ou encore événements culturels.

De Chambord à Dijon, plusieurs rendez-vous en France

Le programme commencera le 21 septembre à Chambord. La délégation Centre-Val de Loire organisera une visite du château, pensée comme une rencontre culturelle entre professionnels.

Le 26 septembre à Paris, la délégation Île-de-France abordera un sujet directement lié à l’accès aux droits : la formation des interprètes intervenant auprès de personnes allophones. La rencontre, intitulée « Former des interprètes pour garantir l’accès aux droits des personnes allophones : nécessité, enjeux et perspectives », portera à la fois sur les besoins de formation et sur la place de ces professionnels dans l’accompagnement des publics.

Le 30 septembre, jour de la Journée mondiale de la traduction, la SFT proposera d’abord un webinaire national consacré à son fonctionnement, à ses missions et à ses actions dans les secteurs de la traduction et de l’interprétation.

Le même jour, à Nice, la délégation PACA et Corse réunira plusieurs spécialistes autour du thème retenu cette année par la FIT. Les échanges porteront sur la diversité des langues, les droits linguistiques ainsi que sur le rôle des traducteurs et interprètes.

Toujours le 30 septembre, mais cette fois entièrement en ligne, la délégation Monde organisera des rencontres virtuelles avec des professionnels de la traduction et de l’interprétation installés dans différents pays, ainsi qu’avec des représentants d’autres associations professionnelles.

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Enfin, le 2 octobre à Dijon, la délégation Bourgogne-Franche-Comté et l’Université Bourgogne Europe consacreront une journée aux rapports entre traduction et créativité. Conférences, tables rondes, ateliers pratiques, concours de traduction et temps d’échanges figurent au programme. D’autres événements doivent encore être annoncés par les délégations de la SFT dans les prochaines semaines, pour compléter la programmation qui s’étendra jusqu’au 17 octobre.

La Journée mondiale de la traduction s’adresse cette année aux professionnels du secteur, aux personnes en formation, aux universitaires, aux partenaires ainsi qu’au grand public.

Créée en 1947, la Société française des traducteurs est un syndicat professionnel national représentant les métiers de la traduction et de l’interprétation. Elle rassemble aujourd’hui près de 1400 membres et intervient notamment sur les questions économiques, sociales, juridiques et technologiques qui concernent ces professions.

Crédit image : Capture d'écran Youtube / United Nations DGACM - C'est la Journée internationale de la traduction !

Par Dépêche

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