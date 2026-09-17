Lou !, Tome 3/3 : l'ultime volet de Sonata

Alors qu’elle fête ses 22 ans au festival de musique de Mortebouse, Lou voit ressurgir un père qu’elle connaît à peine. Il revient accompagné d’une fille, Jeanne, qui se révèle être sa sœur et dont la ressemblance avec elle trouble son quotidien. Au même moment, Paul lui offre un jeu de cartes divinatoire. Les tirages vont peu à peu accompagner ses réflexions, entre coïncidences, intuitions et recherche de réponses.

Une dernière étape vers l’âge adulte

Cela fait plus de 20 ans que sa communauté grandit avec Lou ! Après les huit tomes consacrés à son enfance, puis les deux premiers volumes de Lou ! Sonata, ce troisième album accompagne une héroïne désormais à la frontière entre adolescence et âge adulte. Lou se retrouve notamment contrainte de retourner vivre chez sa mère, un retour présenté comme une possible nouvelle étape dans son parcours, à condition qu’elle accepte ce qu’elle ne peut pas contrôler.

La sortie de l’album s’accompagne de plusieurs prolongements de l’univers de la série : une bande originale, Lou ! Sonata Vol.3, par Krystal Zealot, disponible en vinyle et en CD, ainsi qu’un jeu de 64 cartes, Le Mystérieux Jeu de cartes de Lou !.

Les éditions Glénat nous proposent un extrait en avant-première, à paraître le 7 octobre :

Depuis tout petit, Julien Neel aime raconter des histoires et se forge par la suite une culture bien à lui. Son esprit s’inspire de tout ce qui lui passe sous la main : livres, BD, jeux vidéo, musique, films... C’est dans Tchô ! qu’il crée la série Lou ! en 2004. En décrivant le quotidien d’une jeune fille d’aujourd’hui, il apporte une touche de fraicheur et de sensibilité alors inédite au monde de la BD. Le premier tome de Lou ! obtient en 2005 le prix jeunesse des 9-12 ans au Festival International de la BD d’Angoulême.

En 2010, c’est le tome 5, Laser Ninja, qui est récompensé par le Fauve Jeunesse au même festival. Julien Neel a également publié en 2006 Chaque Chose et Le Viandier de Polpette chez Gallimard. Il réalise lui-même l’adaptation cinéma de Lou ! Journal infime en 2014. Avec son huitième tome en 2018, la première saison de Lou ! s'achève et une intégrale sort l'année suivante. En 2019, Julien Neel lance chez Glénat Jeunesse Le Petit monde de Lou !, une nouvelle collection d'albums thématiques déclinant les aventures de son héroïne fétiche en format jeunesse.

En 2020, Lou continue de grandir dans Lou ! Sonata. Pour la première fois sous forme de roman graphique, cette nouvelle série en trois tomes, ancre Lou dans l’âge adulte. En complément de ces nouveaux albums, Julien Neel conçoit et réalise avec le groupe Krystal Zealot une bande originale narrative et éclectique. Pour mettre en œuvre ce projet et en développer d’autres, il crée l’association Musimagik. En 2026, il réalise l’affiche du festival Partir en Livre.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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