Antonio (édition collector) : quand littérature et passion automobile se rencontrent

Il y a des histoires que l’on écrit, et d’autres que l’on continue de porter bien après avoir refermé le livre.

Publié en septembre 2025, ANTONIO est le premier roman de Caroline Sam’s. À travers ce récit, l’autrice mêle littérature, émotions et passion automobile, avec une volonté particulière : raconter une histoire qui puisse toucher les lecteurs bien au-delà de sa dernière page.

Aujourd’hui, Caroline Sam’s souhaite offrir une nouvelle vie à son roman avec une édition collector entièrement repensée.

Cette nouvelle version sera proposée dans une édition reliée, premium et illustrée. Chaque illustration viendra accompagner l’univers du récit et permettra aux lecteurs de redécouvrir ANTONIO sous un autre regard. L’objectif est de faire de cette réédition un véritable objet-livre, destiné autant aux lecteurs qu’aux passionnés d’automobile.

Mais cette nouvelle édition porte également une dimension profondément personnelle.

Deux pages seront consacrées à Jules Bianchi et Anthoine Hubert, deux pilotes dont les parcours et les destins ont profondément marqué le monde du sport automobile et le cœur de nombreux passionnés. Pour Caroline Sam’s, leur rendre hommage à travers un livre est une façon différente de faire vivre leur mémoire et de transmettre, à son échelle, ce qu’ils représentent pour tant de personnes.

La solidarité est également au cœur du projet. Une partie des sommes récoltées sera reversée à des associations en lien avec les causes soutenues autour de Jules Bianchi et d’Anthoine Hubert. La campagne ne se limite donc pas au financement d’une nouvelle impression : elle cherche à transformer une aventure littéraire en une démarche porteuse de sens.

Cette démarche solidaire n’est d’ailleurs pas nouvelle : les ventes de la première édition ont déjà permis à l’autrice de reverser plus de 500 euros. Avec cette nouvelle campagne, elle souhaite poursuivre cet engagement et donner une portée supplémentaire à chaque exemplaire qui trouvera son lecteur.

Lancée sur Ulule, la campagne doit permettre de financer la fabrication de cette édition collector et de débloquer progressivement plusieurs améliorations : illustrations, finitions spéciales, jaspage et, selon les paliers atteints, des solutions destinées à rendre le livre accessible au plus grand nombre.

« Je ne voulais pas simplement réimprimer ANTONIO. Je voulais lui offrir une nouvelle vie », explique Caroline Sam’s. « Cette édition représente tout ce que j’aime dans ce projet : la littérature, l’automobile, les rencontres, la transmission et surtout la possibilité de faire vivre une histoire tout en soutenant des causes qui me tiennent à cœur. »

Au fil de la campagne, les contributeurs pourront ainsi participer directement à la construction de cette nouvelle édition et contribuer au franchissement de paliers permettant d’enrichir progressivement l’expérience de lecture, le jaspage, les formats en braille et audio. L’ambition est simple : faire de chaque avancée collective une nouvelle façon de faire vivre le livre et les valeurs qu’il porte.

Chaque soutien contribuera à faire évoluer cette édition et à donner corps à une aventure collective. Car derrière le livre, il y a une histoire, des souvenirs, des hommages et la volonté de transmettre.

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Avec cette réédition, Caroline Sam’s ne cherche donc pas seulement à faire renaître un roman. Elle souhaite créer un livre qui puisse se conserver, se transmettre et porter une histoire au-delà de ses propres pages.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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