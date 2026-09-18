De Paris à la déportation, les secrets d’une famille refont surface

Philippe a 11 ans en juin 1967. Alors que la guerre éclate entre Israël et plusieurs pays arabes, le conflit trouve un écho particulier au sein de la famille Schwartz. Ses parents, qui avaient jusque-là peu parlé de leur histoire pendant la Seconde Guerre mondiale, commencent à transmettre à leur fils ce qu’ils ont vécu.

L’enfant découvre notamment le parcours de son père, interné puis déporté, mais aussi une histoire familiale marquée par la judéité, l’assimilation et la discrétion. Dans la France du début des années 1960, Philippe grandit au sein d’une famille qui cherche avant tout à mener une vie ordinaire, alors que les souvenirs de la guerre restent présents en arrière-plan.

Près de soixante ans plus tard, Philippe Schwartz revient sur cette période et reconstitue le parcours de plusieurs générations de sa famille. À travers ses souvenirs d’enfance et les récits transmis par ses proches, il interroge la manière dont une histoire longtemps tenue à distance finit par refaire surface et se transmettre.

Né à Paris en 1955, Philippe Schwartz a étudié les sciences économiques à l’université de Nanterre avant de créer plusieurs sociétés dans la communication et les nouvelles technologies, puis de s’orienter vers le conseil stratégique.

De 2015 à 2023, il a présidé l’association Trans’missions – Mémoire du camp de Compiègne-Royallieu, qui soutient le Mémorial de l’internement et de la déportation de Compiègne. Fils d’un ancien interné et déporté, il publie avec Toute la famille a eu de la chance son premier roman à soixante-dix ans.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Clotilde Martin

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