Dans le silence, tes larmes : une amitié pour apprendre à recommencer

Lou est une jeune autrice qui connaît son premier succès et découvre brutalement les exigences de ce nouveau statut. Célibataire et traversant une période de remise en question, elle cherche encore comment exister, prendre sa place et supporter la peur de décevoir. Romane, plus âgée, lutte de son côté avec un rapport destructeur à son corps, un passé familial douloureux et la crainte de devenir une « mauvaise mère ».

Deux femmes apprennent à se réparer

Les deux femmes se rencontrent dans les salons du livre, où leurs trajectoires se croisent et où débute une relation qui va peu à peu faire émerger leurs blessures. En s’apprivoisant, elles apprennent à « pleurer, parler, se taire, tomber, recommencer » : une amitié qui devient aussi un espace de réparation mutuelle.

Le roman aborde ainsi plusieurs thèmes — la maternité, la santé mentale, le rapport au corps, le travail et la peur de ne pas suffire — à travers les voix alternées de ses deux protagonistes.

Les éditions Robert Laffont nous proposent un extrait en avany-première, à paraître 01 octobre :

Née en 2000, Pauline Bilisari est ntamment l'autrice des recueils de poésie Ma Maison en fleurs, Danser sous la pluie et Ça ira tous trois parus chez Robert Laffont. Dans ses poèmes thérapeutiques et intimistes, elle aborde la puissance de la sensibilité et des émotions qui la traversent. Dans le silence, tes larmes est son premier roman.

Par Lina Tinel-Sebie

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