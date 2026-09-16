La CCAS associe activités sociales et soutien de la librairie indépendante

La Caisse Centrale d’Activités Sociales du personnel des Industries électriques et gazières (CCAS) remplit depuis plus de huit décennies ses missions dans une diversité de domaines, des loisirs aux actions sanitaires, en passant par la restauration ou l'assurance. Également active en matière de culture, elle a conclu un partenariat avec la plateforme leslibraires.fr, qui fédère plus de 400 librairies indépendantes, afin de prendre en charge un quart du prix des ouvrages éligibles, pour ses bénéficiaires.
Le 16/09/2026 à 15:48 par Antoine Oury
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16/09/2026 à 15:48
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Le 22 juin 1946, un décret créait le Statut National des Industries Électrique et Gazière, ainsi que les Activités Sociales associées. Un modèle unique, qui permet alors à la main-d’œuvre de bénéficier d'avantages sociaux et matériels accordés par les grandes compagnies d'électricité. Petit à petit, le personnel en assure la gestion, via les fédérations syndicales.
Aujourd'hui, les Activités Sociales de l’énergie regroupent toutes les activités sociales et culturelles organisées au profit des salariés, de leurs familles, et des anciens salariés, à présent retraités, des 154 entreprises de la branche des Industries électriques et gazières.
Parmi les activités culturelles, la CCAS s'efforce de faciliter l'accès aux œuvres, aux auteurs et aux artistes, notamment en organisant ou soutenant près de 900 représentations et interventions artistiques partout en France dans les domaines du théâtre, de la musique, de la danse, du cinéma, des arts plastiques ou de la culture scientifique.
À l'occasion de la rentrée littéraire, la CCAS inaugure un nouveau volet de son action culturelle, par un partenariat avec la plateforme leslibraires.fr, qui fédère plus de 400 librairies indépendantes. Les 700.000 bénéficiaires de la CCAS peuvent ainsi choisir leurs lectures parmi les quelque 4 millions de références de la plateforme.
« La CCAS prend en charge 25 % du prix des ouvrages éligibles, parmi lesquels les sélections proposées par les Activités Sociales, les nouveautés de la rentrée littéraire, les livres jeunesse, les bandes dessinées, les mangas, les classiques ou encore les ouvrages destinés à accompagner la scolarité », souligne la structure dans un communiqué.
Par ailleurs, sur les frais de port obligatoires de 3 € en cas de commande inférieure à 35 €, la CCAS assume les 2/3, soit 2 €. Bien entendu, les bénéficiaires peuvent aussi faire le choix du « cliqué-retiré », et aller récupérer leur commande dans la librairie indépendante la plus proche de chez eux.
La CCAS soutenait déjà l'accès aux livres à ses bénéficiaires, mais l'ancien dispositif reposait sur une seule librairie et des stocks centralisés dans un entrepôt. En se tournant vers la plateforme leslibraires.fr, la Caisse Centrale assure que son offre « permet de conjuguer la simplicité d’un service numérique avec un soutien concret aux librairies ancrées dans les territoires, aujourd’hui confrontées à la hausse de leurs charges, à de faibles marges et à une concurrence accrue ».
« À travers ce partenariat, la CCAS fait le choix d’un modèle cohérent avec les principes de l’économie sociale et solidaire : un modèle qui facilite l’accès à la culture, soutient l’emploi et l’économie locale, préserve la diversité éditoriale et valorise le rôle essentiel des libraires indépendants comme lieux de conseil, de découverte et de lien social » précise Damien Caprais, président de la commission Culture.
Anthony Juan, président de la CCAS, se félicite de la mise en œuvre de ce partenariat inédit : « En facilitant concrètement l’achat de livres tout en soutenant les librairies indépendantes, les Activités Sociales de l’énergie prolongent une politique culturelle engagée depuis près de 80 ans : rapprocher les œuvres des publics et faire de la culture un bien commun, accessible et partagé par toutes et tous. »
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« Nous proposons quelques années aux comités d'entreprise de se fournir en bons d'achat, payés à l'avance, afin de les distribuer par mail ou au format imprimé à leurs bénéficiaires », nous précise Thomas Le Bras, directeur du portail de vente et président de la société gestionnaire, Kamael. Cette offre, testée fin 2020, a ensuite été pérennisée et rencontre un certain succès.
Elle représenterait ainsi un volume de vente non négligeable pour les libraires de la plateforme, selon Thomas Le Bras, qui évoque « 30 % de commandes supplémentaires en septembre 2026 ». Dans le cadre du partenariat avec la CCAS, l'équipe de leslibraires.fr a développé une sous-plateforme, « à laquelle les bénéficiaires de la CCAS accèdent à partir de son site dédié ».
Une seule identification est ainsi nécessaire, améliorant l'ergonomie et le parcours utilisateur. Cette sous-plateforme est coanimée par la CCAS et les libraires.fr, afin d'afficher différentes sélections, notamment des ouvrages en rapport avec la politique centrée sur le livre et la lecture de la Caisse Centrale.
Côté libraires, la plateforme leslibraires.fr prélève une commission de 7 % sur le prix de vente, tandis que les flux financiers s'organisent entre la CCAS et l'opérateur : les bénéficiaires s'acquittent de 75 % du prix de l'ouvrage, et la CCAS complète auprès de la plateforme.
Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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La demande de permis de construire pour la rénovation et l’agrandissement de la Bibliothèque nationale suisse vient d’être déposée. Le chantier doit commencer en 2027 et s’étendre jusqu’en 2034. Derrière la remise à niveau d’un monument de l’architecture moderne se dessine aussi une autre conception de la bibliothèque : davantage ouverte au public, pensée comme un lieu de rencontre autant que de conservation.
14/09/2026, 12:29
Les éditions Kana et les Éditions Dargaud ont la douleur de vous faire part de la disparition d’Yves Schlirf, ce dimanche 13 septembre. Les premières pensées des deux structures « vont à sa compagne, Corine Jamar et à leurs deux filles, Eleni et Athina ».
14/09/2026, 10:42
Un livre « Young Adult » est-il encore destiné aux adolescents quand l’administration définit le « jeune adulte » comme une personne de plus de 18 ans ? Dans le comté de Somerset, au Maryland, une nouvelle politique scolaire produit précisément ce télescopage. Adoptée le 18 août, aussitôt suspendue pour 60 jours par l’État, elle fait désormais l’objet d’un recours au nom du Freedom to Read Act et du Premier amendement.
12/09/2026, 13:00
Il a participé à faire de la fantasy un marché en France, accompagné l’essor de Milady, de la romance, du numérique, puis vu Bragelonne passer d’une aventure de quelques passionnés à un groupe de plusieurs milliers de titres avant son rachat par Hachette. Alain Névant pensait ensuite s’éloigner de l’édition. Il y revient aujourd’hui par Delnoch Publishing.
12/09/2026, 10:00
François Maspero aurait pu vendre de la barbe à papa. Il deviendra finalement libraire, puis l’un des éditeurs les plus singuliers de l’après-guerre. Avec Histoire (de) La Découverte, la maison qui lui a succédé en 1983 préfère ces bifurcations, ces livres et ces crises à une chronologie solennelle. Vidéos et dossiers documentaires racontent plus de 40 ans de La Découverte et, avec elle, une certaine histoire politique et intellectuelle de l’édition française.
11/09/2026, 16:52
Le Rassemblement national s'investit dans une nouvelle entreprise de mystification : le député d'extrême droite Jean-Philippe Tanguy (Somme) a ainsi proposé de faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon. Mais les combats de la femme de lettres et figure féministe restent radicalement contraires aux idées portées par le parti d'extrême droite.
11/09/2026, 16:20
Après plus de trois décennies durant lesquelles Steidl a administré les droits mondiaux de Günter Grass, son œuvre littéraire et essayistique change de maison. S. Fischer en reprend l’exploitation internationale avec effet immédiat, aux termes d’un accord conclu avec la fondation Günter und Ute Grass. Un transfert majeur, annoncé quelques mois après une rupture que la fondation dit avoir motivée par des retards de paiement répétés.
11/09/2026, 13:13
Femmes de résonance : portraits de luthières est un projet photographique artistique et documentaire qui donne à voir 8 femmes et leur rapport singulier à la lutherie. Dans leur atelier, une envie : photographier les gestes, les lieux et les personnalités pour raconter un métier de précision, de patience et de transmission, où chaque instrument porte une part de l’histoire de celles qui le façonnent. La série rassemble 24 photographies organisées en 8 triptyques. Quatre triptyques seront présentés au Festival Photo de Vic-sur-Seille en octobre 2026. Un projet porté par Florence Sortelle.
11/09/2026, 11:48
Dix ans, selon le directeur du Fondo de Cultura Económica, que les bibliothèques publiques mexicaines n’avaient plus acheté de livres. Le gouvernement engage 50 millions de pesos de son budget 2026 pour renouveler leurs fonds, en privilégiant les éditeurs indépendants, petits et moyens. En parallèle, une TVA à taux zéro pour certaines librairies arrive devant le Congrès.
11/09/2026, 11:24
Le groupe Margot, qui réunit Les Arènes, L’Iconoclaste et Collection Proche, recompose son capital. Sa holding familiale BSA a racheté les 49 % détenus par Editis depuis 2020, avant de céder 37 % à Madrigall. Une opération destinée à préparer la transmission aux filles de Laurent Beccaria et Sophie de Sivry, qui entraînera aussi, en 2028, le passage de la distribution d’Interforum à Sodis.
11/09/2026, 10:38
Albin Michel réorganise sa direction commerciale avec trois mouvements effectifs depuis le 1er septembre 2026. Daphné Esménard en prend la direction, Sébastien Rouault rejoint la maison comme directeur des ventes et Marie Navarro est promue responsable de la diffusion extérieure.
10/09/2026, 18:22
Directeur éditorial des éditions Desclée de Brouwer, Antoine Bellier a été élu, jeudi 10 septembre 2026, président du groupe Religion du Syndicat national de l’édition (SNE). Il succède à Jonathan Boulet, directeur général des Éditions Bibli’O et des Éditions Scriptura, qui occupait cette fonction depuis 2022.
10/09/2026, 17:27
Le règlement de 1,5 milliard de dollars conclu par Anthropic avec les titulaires de droits de centaines de milliers de livres devait transformer un contentieux sur le piratage en indemnisation. Il ouvre désormais une querelle beaucoup plus terre à terre : qui possède encore quels droits, et depuis quand ? Les avis envoyés début septembre aux demandeurs font apparaître des répartitions concurrentes entre auteurs et éditeurs, et parfois des agences littéraires parmi les réclamants.
10/09/2026, 16:28
Le manga plaît au monde entier. Tokyo aimerait désormais que la comptabilité suive. Dans sa stratégie 2026 pour les industries du divertissement et de la création, le ministère japonais de l’Économie (METI) fixe à la filière un objectif de 1000 milliards de yens de ventes internationales en 2033, contre 300 milliards en 2024. Pour y parvenir : développer l’offre légale, combattre le piratage et mieux capter au Japon les revenus générés hors de l’archipel.
10/09/2026, 14:55
Figure singulière du manga alternatif japonais et l’un des grands représentants du watakushi manga, Shin’ichi Abe est mort le 4 septembre 2026, à l’âge de 76 ans. Son fils, le musicien Kôsei Abe, a annoncé sa disparition quelques jours plus tard. En France, l’œuvre du mangaka avait récemment retrouvé une nouvelle actualité avec la publication de Miyoko, humeur d’Asagaya (Cambourakis, trad. Ivan Chapuis-Belin), en février 2026.
10/09/2026, 13:34
L'Union internationale des éditeurs (IPA, International Publishers Association) inaugure une nouvelle récompense, tournée vers la défense de la liberté d'expression, de publication et de choix dans ses lectures. Cinq organisations sont en lice pour cette première édition, dont le verdict sera rendu pendant la Foire du livre de Francfort.
10/09/2026, 13:14
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