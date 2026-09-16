La CCAS associe activités sociales et soutien de la librairie indépendante

Le 22 juin 1946, un décret créait le Statut National des Industries Électrique et Gazière, ainsi que les Activités Sociales associées. Un modèle unique, qui permet alors à la main-d’œuvre de bénéficier d'avantages sociaux et matériels accordés par les grandes compagnies d'électricité. Petit à petit, le personnel en assure la gestion, via les fédérations syndicales.

Aujourd'hui, les Activités Sociales de l’énergie regroupent toutes les activités sociales et culturelles organisées au profit des salariés, de leurs familles, et des anciens salariés, à présent retraités, des 154 entreprises de la branche des Industries électriques et gazières.

Parmi les activités culturelles, la CCAS s'efforce de faciliter l'accès aux œuvres, aux auteurs et aux artistes, notamment en organisant ou soutenant près de 900 représentations et interventions artistiques partout en France dans les domaines du théâtre, de la musique, de la danse, du cinéma, des arts plastiques ou de la culture scientifique.

À l'occasion de la rentrée littéraire, la CCAS inaugure un nouveau volet de son action culturelle, par un partenariat avec la plateforme leslibraires.fr, qui fédère plus de 400 librairies indépendantes. Les 700.000 bénéficiaires de la CCAS peuvent ainsi choisir leurs lectures parmi les quelque 4 millions de références de la plateforme.

« La CCAS prend en charge 25 % du prix des ouvrages éligibles, parmi lesquels les sélections proposées par les Activités Sociales, les nouveautés de la rentrée littéraire, les livres jeunesse, les bandes dessinées, les mangas, les classiques ou encore les ouvrages destinés à accompagner la scolarité », souligne la structure dans un communiqué.

Par ailleurs, sur les frais de port obligatoires de 3 € en cas de commande inférieure à 35 €, la CCAS assume les 2/3, soit 2 €. Bien entendu, les bénéficiaires peuvent aussi faire le choix du « cliqué-retiré », et aller récupérer leur commande dans la librairie indépendante la plus proche de chez eux.

Un modèle « cohérent »

La CCAS soutenait déjà l'accès aux livres à ses bénéficiaires, mais l'ancien dispositif reposait sur une seule librairie et des stocks centralisés dans un entrepôt. En se tournant vers la plateforme leslibraires.fr, la Caisse Centrale assure que son offre « permet de conjuguer la simplicité d’un service numérique avec un soutien concret aux librairies ancrées dans les territoires, aujourd’hui confrontées à la hausse de leurs charges, à de faibles marges et à une concurrence accrue ».

« À travers ce partenariat, la CCAS fait le choix d’un modèle cohérent avec les principes de l’économie sociale et solidaire : un modèle qui facilite l’accès à la culture, soutient l’emploi et l’économie locale, préserve la diversité éditoriale et valorise le rôle essentiel des libraires indépendants comme lieux de conseil, de découverte et de lien social » précise Damien Caprais, président de la commission Culture.

Anthony Juan, président de la CCAS, se félicite de la mise en œuvre de ce partenariat inédit : « En facilitant concrètement l’achat de livres tout en soutenant les librairies indépendantes, les Activités Sociales de l’énergie prolongent une politique culturelle engagée depuis près de 80 ans : rapprocher les œuvres des publics et faire de la culture un bien commun, accessible et partagé par toutes et tous. »

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« Nous proposons quelques années aux comités d'entreprise de se fournir en bons d'achat, payés à l'avance, afin de les distribuer par mail ou au format imprimé à leurs bénéficiaires », nous précise Thomas Le Bras, directeur du portail de vente et président de la société gestionnaire, Kamael. Cette offre, testée fin 2020, a ensuite été pérennisée et rencontre un certain succès.

Elle représenterait ainsi un volume de vente non négligeable pour les libraires de la plateforme, selon Thomas Le Bras, qui évoque « 30 % de commandes supplémentaires en septembre 2026 ». Dans le cadre du partenariat avec la CCAS, l'équipe de leslibraires.fr a développé une sous-plateforme, « à laquelle les bénéficiaires de la CCAS accèdent à partir de son site dédié ».

Une seule identification est ainsi nécessaire, améliorant l'ergonomie et le parcours utilisateur. Cette sous-plateforme est coanimée par la CCAS et les libraires.fr, afin d'afficher différentes sélections, notamment des ouvrages en rapport avec la politique centrée sur le livre et la lecture de la Caisse Centrale.

Côté libraires, la plateforme leslibraires.fr prélève une commission de 7 % sur le prix de vente, tandis que les flux financiers s'organisent entre la CCAS et l'opérateur : les bénéficiaires s'acquittent de 75 % du prix de l'ouvrage, et la CCAS complète auprès de la plateforme.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Antoine Oury

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