Prix des Rendez-vous du premier roman 2026-2027 : la présélection hors Canada

Huit primo-romanciers et primo-romancières sont en lice dans la présélection hors Canada de la 14e édition des Rendez-vous du premier roman. Une autre présélection, dévoilée en juillet, réunit des auteurs et autrices québécois.
Le 16/09/2026 à 10:57 par Dépêche
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Publié le :
16/09/2026 à 10:57
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Les cogne-trottoirs, Bartabas (Gallimard)
Pilule noire, Julien Chavanes (Plon)
Hôtel Paris, Théodore Eristavi (Flammarion)
L'Enfant du vent des Féroé, Aurélien Gautherie (Noir sur blanc)
Bagarre, Emilia Petrakis (Les Avrils)
La fille de la Colline, Sevin Sahin (Philippe Rey)
Abdallah superstar, Iman Ahmed (Actes Sud)
Viens Élie, Jonas Sollberger (Minuit)
Depuis maintenant 14 ans, le Prix des Rendez-vous du premier roman récompense deux primo-romancier·ères, l'un·e au Canada et l'autre dans la francophonie hors Canada, parmi une sélection faite en collaboration avec Lectures Plurielles, les organisateurs du Festival du premier roman de Chambéry en France.
La présélection d'ouvrages des primo-romancier·ères québécois est consultable à cette adresse.
Les Rendez-vous du premier roman est un prix constitué d'un réseau de clubs de lecture dédiés aux premiers romans francophones. Ce prix permet aux lecteur·ices de découvrir de nouvelles plumes, de partager ses impressions et ses coups de cœur, de débattre et de participer à mettre de l’avant les écrivain·es de demain.
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Cette collaboration France-Canada autour des premiers romans a été initiée par le Festival du premier roman de Chambéry, lui-même soutenu par l'association Lectures Plurielles, avec lesquels la Fondation Lire pour réussir et l'UNEQ travaillent en partenariat afin de rendre possible ce prix.
Les deux lauréat·es prendront part à l'édition 2027 du Festival du premier roman de Chambéry. Le lauréat ou la lauréate québécois·e recevra également une bourse de 1000 $ offerte par l'UNEQ et participera à une rencontre à la bibliothèque Gaston-Miron – Études québécoises de Paris.
L'année dernière, les lauréats étaient Sébastien Dulude pour Amiante (La Peuplade) et Claire Mathot pour La Saison du silence (Actes Sud).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 08/01/2026
288 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 19/03/2026
384 pages
Plon
21,00 €
Paru le 28/01/2026
352 pages
Flammarion
22,00 €
Paru le 08/01/2026
192 pages
Les Editions Noir sur Blanc
20,00 €
Paru le 12/02/2026
224 pages
Les Avrils
20,00 €
Paru le 05/02/2026
173 pages
Philippe Rey
18,00 €
Paru le 26/08/2026
160 pages
Actes Sud Editions
16,00 €
Paru le 02/01/2026
135 pages
Les Editions de Minuit
17,00 €
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