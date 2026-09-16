Prix des Rendez-vous du premier roman 2026-2027 : la présélection hors Canada

La présélection hors Canada du Prix des Rendez-vous du premier roman 2026-2027

Les cogne-trottoirs, Bartabas (Gallimard)

Pilule noire, Julien Chavanes (Plon)

Hôtel Paris, Théodore Eristavi (Flammarion)

L'Enfant du vent des Féroé, Aurélien Gautherie (Noir sur blanc)

Bagarre, Emilia Petrakis (Les Avrils)

La fille de la Colline, Sevin Sahin (Philippe Rey)

Abdallah superstar, Iman Ahmed (Actes Sud)

Viens Élie, Jonas Sollberger (Minuit)

Depuis maintenant 14 ans, le Prix des Rendez-vous du premier roman récompense deux primo-romancier·ères, l'un·e au Canada et l'autre dans la francophonie hors Canada, parmi une sélection faite en collaboration avec Lectures Plurielles, les organisateurs du Festival du premier roman de Chambéry en France.

La présélection d'ouvrages des primo-romancier·ères québécois est consultable à cette adresse.

Les Rendez-vous du premier roman est un prix constitué d'un réseau de clubs de lecture dédiés aux premiers romans francophones. Ce prix permet aux lecteur·ices de découvrir de nouvelles plumes, de partager ses impressions et ses coups de cœur, de débattre et de participer à mettre de l’avant les écrivain·es de demain.

À LIRE - Prix Machiavel 2026 : trois romans finalistes, entre Venise, Toscane et Palerme

Cette collaboration France-Canada autour des premiers romans a été initiée par le Festival du premier roman de Chambéry, lui-même soutenu par l'association Lectures Plurielles, avec lesquels la Fondation Lire pour réussir et l'UNEQ travaillent en partenariat afin de rendre possible ce prix.

Les deux lauréat·es prendront part à l'édition 2027 du Festival du premier roman de Chambéry. Le lauréat ou la lauréate québécois·e recevra également une bourse de 1000 $ offerte par l'UNEQ et participera à une rencontre à la bibliothèque Gaston-Miron – Études québécoises de Paris.

L'année dernière, les lauréats étaient Sébastien Dulude pour Amiante (La Peuplade) et Claire Mathot pour La Saison du silence (Actes Sud).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com