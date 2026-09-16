Ma famille de samouraïs, un film d'animation inspiré d'un roman d'Oscar Nakasato

La réalisatrice brésilienne Célia Catunda, qui signe avec Ma famille de samouraïs son premier long-métrage, s'appuie sur un scénario adapté du roman d'Oscar Nakasato par Rita Catunda. Ensemble, elles ont creusé les différences d'approche entre le petit-fils et son grand-père, en matière d'identité et d'héritage.

« Le personnage du grand-père a toujours voulu rester un Japonais au fond de lui, mais son petit-fils est l'opposé, il veut s'affirmer en tant que Brésilien [...]. Le film est basé sur ce conflit », développe la réalisatrice Célia Catunda.

Visuellement, le film d'animation dédouble sa thématique en s'inspirant des œuvres d'un peintre nippo-brésilien, Oscar Oiwa, né à São Paulo en 1965. « [N]ous avons dû traduire ce langage en animation, en veillant à ce que les arrière-plans expressifs et riches en coups de pinceau ne prennent pas le dessus sur les personnages », explique encore Célia Catunda.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com